Jharkhand Board JAC Class 12th Result 2026:: झारखंड बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट, इतने नंबर लाकर टॉपर बनीं छोटी कुमारी

Jharkhand JAC 12th Class Result 2026, jac.jharkhand.gov.in: झारखंड बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है जिसमें छात्राओं ने बाजी मारी है और टॉपर बनकर उभरी हैं, जानें डिटेल्स...

JAC Class 12th Result 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने झारखंड बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो स्टूडेंट्स झारखंड बोर्ड की आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा स्टूडेंट्स डिजिलॉकर पोर्टल results.digilocker.gov.in से भी अपना मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं.



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JAC 12th Result 2026: झारखंड 12वीं के टॉपर्स से मिलिए

हर बार की तरह इस बार भी झारखंड बोर्ड के नतीजों में लड़कियों ने बाजी मारी है. बोकारो की छोटी कुमारी 478 नंबर के साथ आर्ट्स की टॉपर बनी हैं, जबकि दुमका के अंकित कुमार सेकंड और सदमा रांची की अंशु कुमारी थर्ड टॉपर बनी हैं. कॉमर्स स्ट्रीम में भी रांची के स्टूडेंट्स का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है. वहीं, श्वेता प्रसाद ने 478 मार्क्स के साथ कॉमर्स स्ट्रीम में टॉप किया है. श्वेता प्रसाद धुर्वा स्थित योगदान सत्संग इंटरमीडिएट महाविद्यालय की छात्रा है.

बाल कृष्णा हाई स्कूल के कृष कुमार बरनवाल सेकंड टॉपर और सेंट जेवियर्स गर्ल्स इंटर कॉलेज चाईबासा की छात्रा प्रियांशी खत्री थर्ड टॉपर बनी है. साइंस में धनबाद की छात्रा ने परचम लहराया है. डीएवी + 2 हाई स्कूल की छात्रा साइंस स्ट्रीम की टॉपर बनी हैं. उन्हें 489 मार्क्स मिले हैं. वहीं, 483 मार्क्स के साथ पाटन के रहने वाले फैजान आलम साइंस के सेकंड टॉपर बने हैं. साइंस स्ट्रीम को इस साल दो थर्ड टॉपर मिले हैं. आकांक्षा कुमारी सिमरिया और सना आफरीन सतबरवा 481 मार्क्स लाकर तीसरे नंबर पर हैं.

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JAC 12th Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट?

उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से अपना रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाएं.

- होमपेज पर Latest Notification के सेक्शन में जाएं.

- यहां JAC 12th Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर और रोल कोड एंटर करें.

- सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको अपनी मार्कशीट कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगी.



JAC 12th Result 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

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