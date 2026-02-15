JEE Mains Result 2026: कब जारी होगा जेईई मेन्स सेशन 1 का रिजल्ट? जानें कैसे डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) मेन सेशन 1 का रिजल्ट 16 फरवरी 2026 को जारी करने वाली है. जानें एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद जानें कैसे चेक कर पाएंगे...

JEE Mains Result 2026: अगर आपने जेईई मेन्स सेशन 1 का एग्जाम दिया है और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपके इंतजार की घड़ियां जल्द ही खत्म होने वाली है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) मेन सेशन 1 का रिजल्ट 16 फरवरी 2026 को जारी करने वाली है. परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे. रिजल्ट के साथ-साथ कट-ऑफ मार्क्स भी जारी किए जाएंगे.

जेईई मेन्स सेशन 1 के लिए 13.5 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और 28 और 29 जनवरी को आयोजित परीक्षा में लगभग 13.37 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे जिसमें अटेंडेंस 96.26% रहा. इन उम्मीदवारों में से 4,314 उम्मीदवार दिव्यांग थे. इससे पहले यह रिजल्ट 12 फरवरी को घोषित होने वाला था लेकिन कुछ उम्मीदवारों की आपत्तियों के कारण इसमें थोड़ी देरी हुई.

JEE Mains Result 2026: कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट?

उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

- होमपेज पर Candidate Activity बोर्ड के अंतर्गत JEE Main Session 1 Result 2026 पर क्लिक करें.

- एक नया पेज खुलेगा. अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें.

- सबमिट पर क्लिक करें और फिर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें.

- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रख लें.

JEE Mains Result 2026: रिवैल्यूएशन और रिचेकिंग का प्रोसेस

एनटीए ने कहा है कि उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि उनके नंबरों का कोई रिवैल्यूएशन या रिचेकिंग नहीं होगी और इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा. परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा.

JEE Mains Session 1 Result 2026 को चेक करने का डायरेक्ट लिंक

जेईई मेन 2026 की मेरिट लिस्ट, स्कोर और रिजल्ट का इस्तेमाल दूसरी केंद्रीय और राज्य सरकारी संस्थाओं द्वारा उनकी अपनी पात्रता मानदंड, नियम, विनियम, दिशानिर्देश और नियमों के अधीन किया जा सकता है. जेईई मेन 2026 के स्कोर का इस्तेमाल भारत भर के भाग लेने वाले सरकारी और निजी संस्थानों में बीई/बीटेक, बीआर्क और बीप्लानिंग सहित स्नातक कार्यक्रमों में एडमिशन के लिए किया जाता है.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से