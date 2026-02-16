FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
JEE Mains Result 2026: NTA आज जारी करेगा जेईई मेन्स का रिजल्ट, जानें किन वेबसाइट्स से डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड

JEE Mains Result 2026: NTA आज जारी करेगा जेईई मेन्स का रिजल्ट, जानें किन वेबसाइट्स से डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड

समझौता तभी होगा जब… ईरान मुद्दे पर नेतन्याहू का ट्रंप को साफ संदेश

समझौता तभी होगा जब… ईरान मुद्दे पर नेतन्याहू का ट्रंप को साफ संदेश

मौत के बाद दिमाग कितनी देर करता है काम और उस समय ब्रेन में क्या चल रहा होता है? नई रिसर्च हिला के रख देगी

मौत के बाद दिमाग कितनी देर करता है काम और उस समय ब्रेन में क्या चल रहा होता है? नई रिसर्च हिला के रख देगी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Karmic Potential: ये 5 आदतें बढ़ाती हैं कार्मिक पोटेंशियल, आपमें हैं या नहीं?

Karmic Potential: ये 5 आदतें बढ़ाती हैं कार्मिक पोटेंशियल, आपमें हैं या नहीं?

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां

इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां

दुनिया की 5 सबसे पुरानी भाषाएं कौन सी हैं? जानें किस नंबर पर आती है संस्कृत

दुनिया की 5 सबसे पुरानी भाषाएं कौन सी हैं? जानें किस नंबर पर आती है संस्कृत

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

JEE Mains Result 2026: NTA आज जारी करेगा जेईई मेन्स का रिजल्ट, जानें किन वेबसाइट्स से डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड

JEE Mains Result 2026: NTA आज 16 फरवरी को जेईई मेन्स 2026 का रिजल्ट जारी करेगा. एक बार रिजल्ट का लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, जानें डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Feb 16, 2026, 10:25 AM IST

JEE Mains Result 2026: NTA आज जारी करेगा जेईई मेन्स का रिजल्ट, जानें किन वेबसाइट्स से डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड

JEE Mains Result 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

JEE Mains Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA आज 16 फरवरी को जेईई मेन्स 2026 का रिजल्ट जारी करेगा. एजेंसी की दी गई जानकारी के मुताबिक जनवरी सेशन का रिजल्ट 16 फरवरी को घोषित किया जाएगा. जेईई मेन्स 2026 का रिजल्ट लिंक भी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव हो गया है हालांकि स्टूडेंट्स इसे चेक और डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं. रिजल्ट लिंक एक्टिवेट होने के बाद स्कोरकार्ड jeemain.nta.nic.in पर उपलब्ध होगा. 

उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और जन्मतिथि का इस्तेमाल करके लॉगइन करके जेईई मेन्स के जनवरी सेशन का रिजल्ट देख सकते हैं. जेईई मेन्स 2026 के स्कोरकार्ड में फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथ्स के परसेंट मार्क्स और टोटल मार्क्स दिए गए होंगे. एनटीए स्कोरकार्ड के साथ टॉपर्स की लिस्ट भी जारी करेगा. एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सेशन 1 के रिजल्ट में कटऑफ मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक शामिल नहीं किए जाएंगे. इनकी घोषणा बाद के सेशन के पूरा होने के बाद की जाएगी. 

JEE Mains Result 2026: किन वेबसाइट्स पर चेक कर पाएंगे स्कोरकार्ड?

जेईई मेन्स सेशन 1 का रिजल्ट घोषित होने वाले दिन ऑफिशियल वेबसाइटस पर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइटों jeemain.nta.ac.in और ntaresults.nic.in पर ही अपने स्कोरकार्ड को चेक करें और बाकी किसी लिंक को क्लिक करने से बचें. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को तुरंत स्कोरकार्ड डाउनलोड करके सभी डिटेल्स की सावधानीपूर्वक चेक कर लेना चाहिए. किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर इसकी सूचना अधिकारियों को दी जानी चाहिए. काउंसलिंग कार्यक्रम और उसके बाद की प्रवेश प्रक्रिया की सूचना रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद दी जाएगी.

JEE Mains Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे स्कोरकार्ड?

उम्मीदवार जेईई मेन 2026 का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट यानी jeemain.nta.ac.in या ntaresults.nic.in पर जाएं.
- वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध JEE Mains 2026 Result लिंक पर क्लिक कर सकते हैं.
- इच्छुक उम्मीदवार दिए गए फ़ील्ड में एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करें.
- आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- उम्मीदवारों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना स्कोरकार्ड दिखाई देगा.
- इसका पीडीएफ डाउनलोड करें और इसकी हार्ड कॉपी भी अपने पास रखें.

जेईई मेन्स के नंबरों के आधार पर जेईई एडवांस्ड परीक्षा और एनआईटी, IIIT और दूसरे सहभागी संस्थानों में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित की जाएगी. जेईई मेन्स का रिजल्ट तो पहला पड़ाव है. इसके बाद काउंसलिंग, सीट आवंटन और जेईई एडवांस्ड की तैयारी शुरू होगी. छात्रों को आधिकारिक अपडेट पर नियमित रूप से नज़र रखनी चाहिए और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Karmic Potential: ये 5 आदतें बढ़ाती हैं कार्मिक पोटेंशियल, आपमें हैं या नहीं?
Karmic Potential: ये 5 आदतें बढ़ाती हैं कार्मिक पोटेंशियल, आपमें हैं या नहीं?
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां
इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां
दुनिया की 5 सबसे पुरानी भाषाएं कौन सी हैं? जानें किस नंबर पर आती है संस्कृत
दुनिया की 5 सबसे पुरानी भाषाएं कौन सी हैं? जानें किस नंबर पर आती है संस्कृत
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग जिस काम में डालते हैं हाथ सफल ही होते हैं, ऊपर वाला गोल्डन पेन से लिखकर भेजता है तकदीर 
इन तारीखों पर जन्मे लोग जिस काम में डालते हैं हाथ सफल ही होते हैं, ऊपर वाला गोल्डन पेन से लिखकर भेजता है तकदीर
T20 World Cup में वायरल हुई ‘ऐरा रावत’ कौन हैं? जिसकी सोशल मीडिया पर फोटोज देख-देख के मदहोश हो रहे लोग
T20 World Cup में वायरल हुई ‘ऐरा रावत’ कौन हैं? जिसकी सोशल मीडिया पर फोटोज देख-देख के मदहोश हो रहे लोग
MORE
Advertisement
धर्म
Parthiv Shivling: महाशिवरात्रि पर कैसे बनाएं मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग? जानिए किन चीजों को मिलाकर बनाना है शुभ
Parthiv Shivling: महाशिवरात्रि पर कैसे बनाएं मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग? जानिए किन चीजों को मिलाकर बनाना है शुभ
Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन
Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन
Mahashivratri Sandhya Puja: महाशिवरात्रि पर आज शाम की पूजा और जागरण से महादेव क्यों होते हैं विशेष प्रसन्न?
महाशिवरात्रि पर आज शाम की पूजा और जागरण से महादेव क्यों होते हैं विशेष प्रसन्न?
Mahashivratri: आज महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर ये 8 चीजें चढ़ाएं, तरक्की-खुशियां और पैसा आने के खुलेंगे रास्ते
आज महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर ये 8 चीजें चढ़ाएं, तरक्की-खुशियां और पैसा आने के खुलेंगे रास्ते
साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?
साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?
MORE
Advertisement