एजुकेशन

JEE Mains Result 2026: जेईई मेन 2026 का रिजल्ट घोषित, 12 छात्रों ने हासिल किया 100 परसेंटाइल

JEE Mains Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. छात्र jeemain.nta.nic.in वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

Updated : Feb 16, 2026, 08:03 PM IST

JEE Mains Result 2026

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. छात्र jeemain.nta.nic.in वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसी लिंक से रिजल्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं. सोमवार शाम जारी नतीजों में 12 छात्रों ने 100 परसेंटाइल स्कोर हासिल किया है. इनमें श्रेयस मिश्रा, नरेंद्रबाबू गारी माहित, कबीर छिल्लर, भावेश पात्रा, अनय जैन, शुभम कुमार, चिरंजीव कर, अर्नव गौतम, मोहित पासाला, माधव विराड़िया, निमय पुरोहित और विवान शरद माहेश्वरी शामिल हैं. 

रिजल्ट में परीक्षार्थियों के स्कोर के साथ उनका परसेंटाइल और रैंकिंग भी दी गई है. अब इसके आधार पर सीट अलॉकेशन किया जाएगा. सीट अलॉकेशन की प्रक्रिया Joint Seat Allocation Authority और Central Seat Allocation Board द्वारा तय की जाएगी.

इससे पहले एनटीए ने सोमवार को ही फाइनस आंसर की जारी की थी. इसमें 9 प्रश्नों को रद्द कर दिया गया था. एजेंसी ने पिछले साल के सेशन 1 रिजल्ट में भी 12 प्रश्नों को रद्द किया था.

JEE Main 2026 सेशन 1 की परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित की गई थी. इसके लिए 658 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जो देश के 326 शहरों में फैले हुए थे. देश के बाहर भी 15 शहरों में ये परीक्षा आयोजित की गई थी. देश के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन का रास्ता JEE से ही खुलता है.

