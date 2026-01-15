JEE Mains Admit Card 2026: NTA जल्द जारी करेगा JEE Mains 2026 सेशन 1 के एडमिट कार्ड, 21 जनवरी से शुरू होने वाले हैं एग्जाम्स

FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
Homeएजुकेशन

एजुकेशन

JEE Main 2026 Session 1 Admit Card: NTA जल्द ही जेईई मेन 2026 सेशन 1 का एडमिट कार्ड जारी करेगी. एक बार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए गए तरीकों से इसे डाउनलोड कर पाएंगे...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 15, 2026, 05:16 PM IST

JEE Mains 2026

JEE Main Session 1 Exam Hall Ticket 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही जेईई मेन 2026 सेशन 1 का एडमिट कार्ड जारी करेगी. जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. जेईई मेन 2026 सेशन 1 की परीक्षा 21, 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी, 2026 को आयोजित होने वाली है. पहले चार दिनों की परीक्षाएं पेपर 1 (बीई/बी.टेक) के लिए दो शिफ्टों में आयोजित की जाएंगी. ये परीक्षाएं दो शिफ्ट में आयोजित होंगी. पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक चलेगी. 

एनटीए ने सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है. इसे देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड या जन्मतिथि और सिक्योरिटी पिन एंटर करना होगा. सूचना बुलेटिन के अनुसार हॉल टिकट परीक्षा से 3 से 4 दिन पहले 17 जनवरी तक जारी किए जा सकते हैं.

JEE Main Session 1 Exam Hall Ticket 2026: पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट

लेटेस्ट अपडेट के अनुसार पश्चिम बंगाल में 23 जनवरी को होने वाली जेईई मेन परीक्षा स्थगित कर दी गई है. पश्चिम बंगाल में जिन उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए थे, उन्हें नई परीक्षा की नई तारीख दी जाएगी.

ऑफिशियल नोटिस में बताया गया, 'पश्चिम बंगाल राज्य में उम्मीदवारों से 23 जनवरी 2026 को सरस्वती पूजा के आयोजन के संबंध में मिले रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि पश्चिम बंगाल में 23 जनवरी 2026 को जेईई मेन्स परीक्षा में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों को विज्ञापित तारीखों में से कोई दूसरी परीक्षा की तारीख आवंटित की जाएगी.'

JEE Mains Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को चेक और डाउनलोड कर पाएंगे-
- एनटीए जेईई की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर मौजूद JEE Main 2026 Admit Card के लिंक पर क्लिक करें.
- अपने लॉगिन डिटेल्स जैसे एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- परीक्षा के दिन के लिए अपना एडमिट एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकलवा लें. 

परीक्षा हॉल में एंट्री के लिए हॉल टिकट अनिवार्य है. इसके बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि जेईई मेन हॉल टिकट ऑनलाइन उपलब्ध होगा. उम्मीदवारों को डाक या स्पीड पोस्ट से कोई फिजिकल कॉपी नहीं भेजी जाएगी. एडमिट कार्ड के साथ उम्मीदवारों को एक वैलिड फोटो आईडी भी साथ लानी होगी. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाने की सलाह दी जाती है.

