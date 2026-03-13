FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

तेहरान में विरोध-प्रदर्शन के दौरान धमाका, विरोध मार्च के दौरान तेज धमाका हुआ, तेहरान- विरोध मार्च में भारी भीड़ मौजूद थी, धमाके के बाद मौके पर मची अफरातफरी, धमाके के बाद धुआं उठता हुआ दिखाई दिया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
JEE Mains 2026: जेईई मेन्स सेशन 2 रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आज, इस लिंक से फटाफट भर लें फॉर्म

JEE Mains 2026: जेईई मेन्स सेशन 2 रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आज, इस लिंक से फटाफट भर लें फॉर्म

Egg Boiling: अंडे उबालते वक्त पानी में नींबू क्यों डालते हैं? जानिए इसके पीछे की वजह 

Egg Boiling: अंडे उबालते वक्त पानी में नींबू क्यों डालते हैं? जानिए इसके पीछे की वजह

Dasha Mata Vrat 2026 Katha: दशा माता का व्रत रखने वाली महिलाएं जरूर पढ़ें ये कथा, मिलेगा आरोग्य और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

दशा माता का व्रत रखने वाली महिलाएं जरूर पढ़ें ये कथा, मिलेगा आरोग्य और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
LPG Crisis: इंडक्शन पर भी बनेगी चूल्हे जैसी नर्म और फूली-फूली रोटियां, अपनाएं ये 5 टिप्स

LPG Crisis: इंडक्शन पर भी बनेगी चूल्हे जैसी नर्म और फूली-फूली रोटियां, अपनाएं ये 5 टिप्स

6 Min 16 Sec के सिर्फ 1 गाने के लिए रिजेक्ट हुई थीं 105 ट्यून्स, 65 साल पुराने इस सॉन्ग का आज भी है क्रेज

6 Min 16 Sec के सिर्फ 1 गाने के लिए रिजेक्ट हुई थीं 105 ट्यून्स, 65 साल पुराने इस सॉन्ग का आज भी है क्रेज

Budh Uday 2026:कुंभ राशि में बुध के उदय से खुलेगा इन 3 राशियों के लोगों का भाग्य, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी सफलता

कुंभ राशि में बुध के उदय से खुलेगा इन 3 राशियों के लोगों का भाग्य, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी सफलता

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

JEE Mains 2026: जेईई मेन्स सेशन 2 रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आज, इस लिंक से फटाफट भर लें फॉर्म

JEE Mains 2026: नेशनल टेस्टिग एजेंसी ने जेईई मेन्स सेशन 2 के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आज खत्म हो रही है, उम्मीदवार नीचे बताए गए लिंक पर क्लिक कर फटाफट अपना फॉर्म भर सकते हैं....

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 13, 2026, 02:22 PM IST

JEE Mains 2026: जेईई मेन्स सेशन 2 रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आज, इस लिंक से फटाफट भर लें फॉर्म

JEE Mains 2026 session 2

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

JEE Mains 2026: नेशनल टेस्टिग एजेंसी ने जेईई मेन्स सेशन 2 के रजिस्ट्रेशन की विंडो कल खोली थी जिसकी डेडलाइन आज खत्म हो रही है. अगर आपने अभी तक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन्स परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है तो ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर तुरंत अपना फॉर्म भर लें. एनटीए आगे आवेदन करने का मौका नहीं देगा. परीक्षा एजेंसी ने गुरुवार को रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिव किया था जो आज तक खुला है लेकिन रात 9 बजे बंद हो जाएगा. एप्लीकेशन फीस जमा करने की आखिरी तारीख  13 मार्च 2026 रात 11:50 बजे तक है. 

JEE Mains 2026 के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

जेईई मेन्स 2026 सेशन 2 का आवेदन फॉर्म भरने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
1: जेईई मेन की वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.
2: Registration for JEE(Main)-2026 [Session-II] के लिंक पर जाएं.
3: एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगइन करें और अपना नाम, माता-पिता का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता जैसे डिटेल्स एंटर करें. 
4: जेईई मेन सेशन 2 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म भरें और परीक्षा के शहर का प्रिफरेंस भरें.
5: लाइव फोटो कैप्चर करें.
6: उम्मीदवार की फोटो, हस्ताक्षर और कक्षा 10 के सर्टिफिकेट की स्कैन की गई तस्वीर अपलोड करें. अगर ओबीसी-एनसीएल/एससी/एसटी/जनरल-ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूबी कैटिगरी के उम्मीदवारों को संबंधित सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा. 
7: क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें.

JEE Mains 2026 सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक https://examinationservices.nic.in/jeemainx2026/root/CandidateLogin.aspx?enc=Ei4cajBkK1gZSfgr53ImFVj34FesvYg1WX45sPjGXBqzPh05kY3XJcgr+08TPD5A

जेईई मेन्स देश की सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिस्पर्धी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक है. जेईई मेन्स सेशन 2 का सिटी इंटीमेशन स्लिप परीक्षा से लगभग 3 से 4 दिन पहले यानी मार्च के दूसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है. यह नेशनल लेवल की परीक्षा भारत में और कुछ शहरों में 2 से 9 अप्रैल के बीच कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाएगी.

25 फरवरी को रजिस्ट्रेशन विंडो बंद होने के बाद एनटीए को उम्मीदवारों से रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ाने को लेकर कई एप्लीकेशन मिले थे. इसके जवाब में एनटीए ने रजिस्ट्रेशन पोर्टल को फिर से खोल दिया और उन स्टूडेंट्स को मौका दिया जो समय पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे. जिन उम्मीदवारों ने पहले ही जेईई (मेन) 2026 सेशन 2 के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया है, उन्हें अपने जमा किए गए एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
LPG Crisis: इंडक्शन पर भी बनेगी चूल्हे जैसी नर्म और फूली-फूली रोटियां, अपनाएं ये 5 टिप्स
LPG Crisis: इंडक्शन पर भी बनेगी चूल्हे जैसी नर्म और फूली-फूली रोटियां, अपनाएं ये 5 टिप्स
6 Min 16 Sec के सिर्फ 1 गाने के लिए रिजेक्ट हुई थीं 105 ट्यून्स, 65 साल पुराने इस सॉन्ग का आज भी है क्रेज
6 Min 16 Sec के सिर्फ 1 गाने के लिए रिजेक्ट हुई थीं 105 ट्यून्स, 65 साल पुराने इस सॉन्ग का आज भी है क्रेज
Budh Uday 2026:कुंभ राशि में बुध के उदय से खुलेगा इन 3 राशियों के लोगों का भाग्य, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी सफलता
कुंभ राशि में बुध के उदय से खुलेगा इन 3 राशियों के लोगों का भाग्य, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी सफलता
Alvida Jumma Mubarak: अलविदा रमजान, या रब! कुबूल कर ले हमारी इबादत; इन रूहानी संदेशों से अपनों को दें जुमा-उल-विदा की मुबारकबाद
Alvida Jumma Mubarak: अलविदा रमजान, या रब! कुबूल कर ले हमारी इबादत; इन रूहानी संदेशों से अपनों को दें जुमा-उल-विदा की मुबारकबाद
शादी के बाद Rashmika Mandanna की ऑडियो क्लिप वायरल, एक्ट्रेस ने दी 24 घंटे में हटाने की चेतावनी
शादी के बाद Rashmika Mandanna की प्राइवेट चैट वायरल, एक्ट्रेस ने दी 24 घंटे में हटाने की चेतावनी
MORE
Advertisement
धर्म
Bad Habits Impact: जीवन का संतुलन से लेकर भाग्य तक को बिगाड़ देती हैं ये 3 आदतें, सुधार करने से मिलता है बड़ा मुकाम
जीवन का संतुलन से लेकर भाग्य तक को बिगाड़ देती हैं ये 3 आदतें, सुधार करने से मिलता है बड़ा मुकाम
Shukra Gochar 2026: शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं
शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं
Papamochani Ekadashi 2026: इस माह कब है पापमोचनी एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
इस माह कब है पापमोचनी एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Horoscope 12 March: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर
क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर
MORE
Advertisement