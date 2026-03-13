JEE Mains 2026: जेईई मेन्स सेशन 2 रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आज, इस लिंक से फटाफट भर लें फॉर्म

JEE Mains 2026: नेशनल टेस्टिग एजेंसी ने जेईई मेन्स सेशन 2 के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आज खत्म हो रही है, उम्मीदवार नीचे बताए गए लिंक पर क्लिक कर फटाफट अपना फॉर्म भर सकते हैं....

JEE Mains 2026: नेशनल टेस्टिग एजेंसी ने जेईई मेन्स सेशन 2 के रजिस्ट्रेशन की विंडो कल खोली थी जिसकी डेडलाइन आज खत्म हो रही है. अगर आपने अभी तक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन्स परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है तो ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर तुरंत अपना फॉर्म भर लें. एनटीए आगे आवेदन करने का मौका नहीं देगा. परीक्षा एजेंसी ने गुरुवार को रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिव किया था जो आज तक खुला है लेकिन रात 9 बजे बंद हो जाएगा. एप्लीकेशन फीस जमा करने की आखिरी तारीख 13 मार्च 2026 रात 11:50 बजे तक है.

JEE Mains 2026 के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

जेईई मेन्स 2026 सेशन 2 का आवेदन फॉर्म भरने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

1: जेईई मेन की वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

2: Registration for JEE(Main)-2026 [Session-II] के लिंक पर जाएं.

3: एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगइन करें और अपना नाम, माता-पिता का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता जैसे डिटेल्स एंटर करें.

4: जेईई मेन सेशन 2 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म भरें और परीक्षा के शहर का प्रिफरेंस भरें.

5: लाइव फोटो कैप्चर करें.

6: उम्मीदवार की फोटो, हस्ताक्षर और कक्षा 10 के सर्टिफिकेट की स्कैन की गई तस्वीर अपलोड करें. अगर ओबीसी-एनसीएल/एससी/एसटी/जनरल-ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूबी कैटिगरी के उम्मीदवारों को संबंधित सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा.

7: क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें.

JEE Mains 2026 सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक https://examinationservices.nic.in/jeemainx2026/root/CandidateLogin.aspx?enc=Ei4cajBkK1gZSfgr53ImFVj34FesvYg1WX45sPjGXBqzPh05kY3XJcgr+08TPD5A

जेईई मेन्स देश की सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिस्पर्धी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक है. जेईई मेन्स सेशन 2 का सिटी इंटीमेशन स्लिप परीक्षा से लगभग 3 से 4 दिन पहले यानी मार्च के दूसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है. यह नेशनल लेवल की परीक्षा भारत में और कुछ शहरों में 2 से 9 अप्रैल के बीच कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाएगी.

25 फरवरी को रजिस्ट्रेशन विंडो बंद होने के बाद एनटीए को उम्मीदवारों से रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ाने को लेकर कई एप्लीकेशन मिले थे. इसके जवाब में एनटीए ने रजिस्ट्रेशन पोर्टल को फिर से खोल दिया और उन स्टूडेंट्स को मौका दिया जो समय पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे. जिन उम्मीदवारों ने पहले ही जेईई (मेन) 2026 सेशन 2 के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया है, उन्हें अपने जमा किए गए एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

