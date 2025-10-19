FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Ayodhya Diwali: CM योगी पहुंचे रामनगरी, अयोध्या में दीपोत्सव शुरू..., इस साल बनेगा नया रिकॉर्ड

ISRO में 10वीं पास से लेकर इंजीनियर तक के लिए बंपर भर्तियां, 14 नवंबर तक करें अप्लाई

IND vs AUS 1st ODI Highlights: ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत, भारत को 7 विकेट से चटाई धूल

JEE Mains 2026 Registration: NTA ने शुरू किया जेईई मेन्स के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कब होंगी जनवरी और अप्रैल सेशन की परीक्षाएं

दिवाली और छठ पर भीड़ की चलते बड़ा हादसा, मुंबई से बिहार जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस से 3 यात्री गिरे, 2 की मौत

NTA ने CMAT 2026 के लिए शुरू किया रजिस्ट्रेशन, cmat.nta.nic.in पर यूं करें अप्लाई

IND vs AUS 1st ODI Live: टीम इंडिया ने बनाए 136 रन, तो ऑस्ट्रेलिया को क्यों मिला 131 रनों का टारगेट? यहां जानिए नियम

IND vs AUS: क्या 176.5 की स्पीड से गेंद फेंकर मिचेल स्टार्क ने तोड़ दिया शोएब अख्तर का रिकॉर्ड? यहां जानें क्या है सच्चाई

बिहार कांग्रेस में बगावत? कसबा विधायक अफाक आलम ने पार्टी नेतृत्व पर लगाया सौदेबाजी का आरोप, वायरल ऑडियो ने मचा दी हलचल

Mehndi Designs for Diwali: इन खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाएं अपनी हथेली, दिवाली पर देख हर कोई करेगा तारीफ

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Ayodhya Diwali: CM योगी पहुंचे रामनगरी, अयोध्या में दीपोत्सव शुरू..., इस साल बनेगा नया रिकॉर्ड

Ayodhya Diwali: CM योगी पहुंचे रामनगरी, अयोध्या में दीपोत्सव शुरू..., इस साल बनेगा नया रिकॉर्ड

ISRO में 10वीं पास से लेकर इंजीनियर तक के लिए बंपर भर्तियां, 14 नवंबर तक करें अप्लाई

ISRO में 10वीं पास से लेकर इंजीनियर तक के लिए बंपर भर्तियां, 14 नवंबर तक करें अप्लाई

IND vs AUS 1st ODI Highlights: ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत, भारत को 7 विकेट से चटाई धूल

IND vs AUS 1st ODI Highlights: ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत, भारत को 7 विकेट से चटाई धूल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Mehndi Designs for Diwali: इन खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाएं अपनी हथेली, दिवाली पर देख हर कोई करेगा तारीफ

Mehndi Designs for Diwali: इन खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाएं अपनी हथेली, दिवाली पर देख हर कोई करेगा तारीफ

IND vs AUS 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया की मेहनत पर फिरा पानी, बारिश बचाएगी टीम इंडिया की लाज

IND vs AUS 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया की मेहनत पर फिरा पानी, बारिश बचाएगी टीम इंडिया की लाज

दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा पी जाती है चाय? जानें किस पायदान पर आता है भारत

दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा पी जाती है चाय? जानें किस पायदान पर आता है भारत

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

JEE Mains 2026 Registration: NTA ने शुरू किया जेईई मेन्स के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कब होंगी जनवरी और अप्रैल सेशन की परीक्षाएं

NTA ने 2026 जेईई मेन्स परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जानें आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी सारी डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Oct 19, 2025, 04:11 PM IST

JEE Mains 2026 Registration: NTA ने शुरू किया जेईई मेन्स के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कब होंगी जनवरी और अप्रैल सेशन की परीक्षाएं

JEE Main 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

JEE Mains 2026 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन्स 2026 को आयोजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. जेईई मेन्स दो सेशन में  एक जनवरी 2026 में और दूसरा अप्रैल 2026 में आयोजित किया जाएगा. पहले सेशन (जनवरी) की परीक्षाएं 21 जनवरी से 30 जनवरी 2026 के बीच होंगी और इसके लिए स्टूडेंट्स अक्तूबर 2025 से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

जेईई मेन्स दूसरे सेशन की परीक्षाएं (अप्रैल 2026) 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जाएगी, जिसके लिए फॉर्म जनवरी 2026 से भरा जाना शुरू हो जाएगा. उम्मीदवार जेईई मेन्स परीक्षा के लिए ऑफिशियल एनटीए वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर Candidate Activity सेक्शन के माध्यम से अपने आवेदन जमा करा सकते हैं. 

एनटीए पहले ही स्टूडेंट्स को आसानी से आवेदन करने के लिए अपने सभी डॉक्यूमेंट्स संभालकर रखने की सलाह दे चुका है. जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, यूडीआईडी ​​कार्ड (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए) और एक वैलिड कैटिगरी सर्टिफिकेट (ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल) शामिल हैं.

JEE Main 2026 परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें?

- NTA की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर Candidate Activity सेक्शन के अंतर्गत New Registration पर क्लिक करें.
- जरूरी डिटेल्स एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- अब आप जेईई मेन्स परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो जाएंगे.

जेईई मेन्स भारत में ग्रेजुएट इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में एडमिशन पाने के लिए एक नेशनल लेवल की प्रवेश परीक्षा है जिसे NTA आयोजित करता है. यह उन स्टूडेंट्स के लिए भी पहला कदम है जो जेईई एडवांस्ड परीक्षा देना चाहते हैं और आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में एडमिशन पाना चाहते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Mehndi Designs for Diwali: इन खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाएं अपनी हथेली, दिवाली पर देख हर कोई करेगा तारीफ
Mehndi Designs for Diwali: इन खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाएं अपनी हथेली, दिवाली पर देख हर कोई करेगा तारीफ
IND vs AUS 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया की मेहनत पर फिरा पानी, बारिश बचाएगी टीम इंडिया की लाज
IND vs AUS 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया की मेहनत पर फिरा पानी, बारिश बचाएगी टीम इंडिया की लाज
दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा पी जाती है चाय? जानें किस पायदान पर आता है भारत
दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा पी जाती है चाय? जानें किस पायदान पर आता है भारत
Couple-Friendly Trains: भारत की ये ट्रेनें हैं कपल फ्रेंडली, जानें क्या मिलती हैं सुविधाएं?
भारत की ये ट्रेनें हैं कपल फ्रेंडली, जानें क्या मिलती हैं सुविधाएं?
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का यह लग्जरी अवतार देख सब रह गए दंग! यहां देखें इंटीरियर्स की झलक
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का यह लग्जरी अवतार देख सब रह गए दंग! यहां देखें इंटीरियर्स की झलक
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE