JEE Mains 2026 Registration: NTA ने शुरू किया जेईई मेन्स के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कब होंगी जनवरी और अप्रैल सेशन की परीक्षाएं

NTA ने 2026 जेईई मेन्स परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जानें आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी सारी डिटेल्स...

JEE Mains 2026 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन्स 2026 को आयोजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. जेईई मेन्स दो सेशन में एक जनवरी 2026 में और दूसरा अप्रैल 2026 में आयोजित किया जाएगा. पहले सेशन (जनवरी) की परीक्षाएं 21 जनवरी से 30 जनवरी 2026 के बीच होंगी और इसके लिए स्टूडेंट्स अक्तूबर 2025 से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

जेईई मेन्स दूसरे सेशन की परीक्षाएं (अप्रैल 2026) 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जाएगी, जिसके लिए फॉर्म जनवरी 2026 से भरा जाना शुरू हो जाएगा. उम्मीदवार जेईई मेन्स परीक्षा के लिए ऑफिशियल एनटीए वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर Candidate Activity सेक्शन के माध्यम से अपने आवेदन जमा करा सकते हैं.

एनटीए पहले ही स्टूडेंट्स को आसानी से आवेदन करने के लिए अपने सभी डॉक्यूमेंट्स संभालकर रखने की सलाह दे चुका है. जरूरी डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, यूडीआईडी ​​कार्ड (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए) और एक वैलिड कैटिगरी सर्टिफिकेट (ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल) शामिल हैं.

JEE Main 2026 परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें?

- NTA की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

- होमपेज पर Candidate Activity सेक्शन के अंतर्गत New Registration पर क्लिक करें.

- जरूरी डिटेल्स एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.

- अब आप जेईई मेन्स परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो जाएंगे.

जेईई मेन्स भारत में ग्रेजुएट इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में एडमिशन पाने के लिए एक नेशनल लेवल की प्रवेश परीक्षा है जिसे NTA आयोजित करता है. यह उन स्टूडेंट्स के लिए भी पहला कदम है जो जेईई एडवांस्ड परीक्षा देना चाहते हैं और आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में एडमिशन पाना चाहते हैं.

