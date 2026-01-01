FacebookTwitterYoutubeInstagram
Loss of Appetite: सेहत के लिए वार्निंग अलार्म है भूख न लगना, जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

JEE Mains 2026: कब जारी होगा जेईई मेन्स परीक्षा का सिटी इंटीमेशन स्लिप? ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का नया वर्जन हुआ रिलीज, जानें 'बलूच' शब्द हटाने के क्यों देने पड़े सरकार को निर्देश?

कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बहुएं? जानें सोनिया से लेकर यामिनी रॉय चौधरी तक किसके पास कितनी डिग्री

Health Improvement: नए साल 2026 में बदल डालें अपनी ये 5 आदतें, सुधर जाएगी सेहत

दुनिया का वो 'कीड़ा' जो कचरे से बनाता है सोना, जानें कैसे करता है ये नामुमकिन काम

एजुकेशन

JEE Mains 2026: कब जारी होगा जेईई मेन्स परीक्षा का सिटी इंटीमेशन स्लिप? ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

JEE Mains 2026: जेईई मेन्स जनवरी सेशन की परीक्षा 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. जानें इसका इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड कब आएगा...

जया पाण्डेय

Updated : Jan 01, 2026, 05:49 PM IST

JEE Mains 2026: कब जारी होगा जेईई मेन्स परीक्षा का सिटी इंटीमेशन स्लिप? ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

JEE Mains 2026

JEE Mains 2026: जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE 2026 जनवरी सेशन की सिटी स्लिप जल्द ही जाती होने की उम्मीद है. एक बार सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर इसे चेक और डाउनलोड कर पाएंगे जिससे वह परीक्षा से पहले ही अपने एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए ट्रैवलिंग की प्लानिंग कर सकेंगे. जेईई मेन्स जनवरी सेशन की परीक्षा 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएगी.

JEE Mains 2026: कैसे डाउनलोड करें सिटी इंटीमेशन स्लिप?

एक बार सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर पाएंगे-
- सबसे पहले ऑफिशियल  वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं. 
- JEE Mains January Session के सिटी इंटीमेशन स्लिप के PDF लिंक पर क्लिक करें.
- लॉगिन के लिए अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करें. 
- अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सिटी इंटीमेशन स्लिप दिखाई देगा.
- JEE Main जनवरी सेशन की सिटी स्लिप की PDF कॉपी सेव कर लें और उसकी एक हार्ड कॉपी निकाल लें.

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि जेईई मेन सिटी स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है, हॉल टिकट परीक्षा से 3 से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा. जेईई मेन हॉल टिकट ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर 17 जनवरी तक डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा. जेईई मेन जनवरी सेशन का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाना होगा. 

JEE Mains 2026 पेपर पैटर्न

भारत और विदेश में कई केंद्रों पर जेईई मेन का आयोजन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में होगा. इस परीक्षा में दो अलग-अलग प्रश्नपत्र शामिल हैं:

पेपर 1: बीई/बी.टेक कोर्स में एडमिशन के लिए 

पेपर 2ए और 2बी: बी.आर्क और बी.प्लानिंग कोर्स में एडमिशन के लिए

स्टूडेंट्स जनवरी और अप्रैल दोनों सेशन में से किसी एक या दोनों में परीक्षा देने का विकल्प चुन सकते हैं. एडमिशन के लिए फाइनल मेरिट सूची तैयार करते समय दोनों सेशन में से बेहतर स्कोर को ध्यान में रखा जाएगा. जेईई मेन्स 2026 के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in को विजिट करें. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

