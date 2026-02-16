JEE Mains 2026: जेईई मेन्स का फाइनल आंसर की जारी, थोड़ी ही देर में jeemain.nta.nic.in पर होगा रिजल्ट का ऐलान

JEE Mains 2026: NTA ने जॉइंस एंट्रेंस एग्जाम JEE Mains 2026 के सेशन 1 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड...

JEE Mains 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने जॉइंस एंट्रेंस एग्जाम JEE Mains 2026 के सेशन 1 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है. जनवरी सेशन में परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर फाइनल आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर की के खिलाफ किए गए ऑब्जेक्शन की समीक्षा के बाद ही फाइनल आंसर की तैयार की गई है. फाइनल आंसर की के आधार पर ही नंबरों का कैलकुलेशन किया जाएगा और फिर रिजल्ट जारी किया जाएगा.

अब एनटीए जेईई मेन्स का रिजल्ट भी कभी भी जारी कर सकता है. उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ तैयार रखें जिससे रिजल्ट का ऐलान होते ही वे अपना स्कोरकार्ड चेक कर करें. एनटीए ने इससे पहले प्रोविजनल आंसर की जारी की थी और उम्मीदवारों से एक निश्चित समय सीमा के अंदर ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए कहा था. सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने स्टूडेंट्स की प्रस्तुत सभी ऑब्जेक्शन की समीक्षा की और फिर आंसर की में जरूरी बदलाव किए गए. अब रिवाइज्ड और फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है.

JEE मेन्स फाइनल आंसर की चेक करने का डायरेक्ट लिंक

JEE Mains 2026: फाइनल आंसर की से हटाए गए प्रश्नों की संख्या

एनटीए द्वारा जारी फाइनल आंसर की के अनुसार जेईई मेन 2026 सत्र 1 (पेपर 1 - बीई/बीटेक) में कुल नौ प्रश्न हटा दिए गए हैं. सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने उम्मीदवारों के प्रोविजनल आंसर की के विरुद्ध उठाई गई आपत्तियों की समीक्षा के बाद इन सवालों को हटा दिया. मूल्यांकन के बाद एजेंसी ने विवादित प्रश्नों को हटाने का फैसला लिया. एनटीए के नियमों के अनुसार अगर कोई प्रश्न हटा दिया जाता है तो उस प्रश्न को हल करने वाले सभी उम्मीदवारों को पूरे अंक दिए जाते हैं. कुछ मामलों में ऑफिशियल मार्क्स पॉलिसी के आधार पर परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों को भी इसका लाभ मिल सकता है. हटाए गए प्रश्न जनवरी सत्र की विभिन्न शिफ्टों में वितरित हैं. इन संशोधनों को ध्यान में रखते हुए फाइनल मार्क्स और परसेंट का कैलकुलेशन किया जाएगा.

