FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

ई-मेल के जरिए कोर्ट को उड़ाने की धमकी, अलीगढ़, अमरोहा जिला कोर्ट को भी धमकी, सभी कोर्ट परिसर को खाली कराकर जांच जारी | राजस्थान- भिवाड़ी में फैक्टरी में लगी आग, तेज धमाके के बाद फैक्टरी में लगी भीषण आग, पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया, घर पर फायरिंग करने वाला शूटर गिरफ्तार, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, रोहित शेट्टी के घर फायरिंग का मामला

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
JEE Mains 2026: जेईई मेन्स का फाइनल आंसर की जारी, थोड़ी ही देर में jeemain.nta.nic.in पर होगा रिजल्ट का ऐलान

JEE Mains 2026: जेईई मेन्स का फाइनल आंसर की जारी, थोड़ी ही देर में jeemain.nta.nic.in पर होगा रिजल्ट का ऐलान

CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में बड़ा ट्विस्ट, स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री एग्जाम में अब सिर्फ एक विषय में मिलेगा सुधार का मौका

CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में बड़ा ट्विस्ट, स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री एग्जाम में अब सिर्फ एक विषय में मिलेगा सुधार का मौका

India AI Impact Summit 2026: दिल्ली में आज से शूरू हुई AI की बैठक, 5 दिनों तक चलेगा मेगा इवेंट, जानें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया

दिल्ली में आज से शूरू हुई AI की बैठक, 5 दिनों तक चलेगा मेगा इवेंट, जानें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Garuda Purana: अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष

अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष

Work Motivation: 'काम करने का मन नहीं कर रहा'... ऑफिस आते ही फील करते हैं तनाव? ये तरकीब आ सकते हैं काम

Work Motivation: 'काम करने का मन नहीं कर रहा'... ऑफिस आते ही फील करते हैं तनाव? ये तरकीब आ सकते हैं काम

Budh Ast Prabhav: फरवरी में इस दिन बुध अस्त होते ही 14 दिन इन 5 राशियों पर होगी धन की बरसात, रुका काम होगा पूरा

फरवरी में इस दिन बुध अस्त होते ही 14 दिन इन 5 राशियों पर होगी धन की बरसात, रुका काम होगा पूरा

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

JEE Mains 2026: जेईई मेन्स का फाइनल आंसर की जारी, थोड़ी ही देर में jeemain.nta.nic.in पर होगा रिजल्ट का ऐलान

JEE Mains 2026: NTA ने जॉइंस एंट्रेंस एग्जाम JEE Mains 2026 के सेशन 1 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें डाउनलोड...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Feb 16, 2026, 12:04 PM IST

JEE Mains 2026: जेईई मेन्स का फाइनल आंसर की जारी, थोड़ी ही देर में jeemain.nta.nic.in पर होगा रिजल्ट का ऐलान

JEE Mains 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

JEE Mains 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने जॉइंस एंट्रेंस एग्जाम JEE Mains 2026 के सेशन 1 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है. जनवरी सेशन में परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर फाइनल आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर की के खिलाफ किए गए ऑब्जेक्शन की समीक्षा के बाद ही फाइनल आंसर की तैयार की गई है. फाइनल आंसर की के आधार पर ही नंबरों का कैलकुलेशन किया जाएगा और फिर रिजल्ट जारी किया जाएगा.

अब एनटीए जेईई मेन्स का रिजल्ट भी कभी भी जारी कर सकता है. उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ तैयार रखें जिससे रिजल्ट का ऐलान होते ही वे अपना स्कोरकार्ड चेक कर करें. एनटीए ने इससे पहले प्रोविजनल आंसर की जारी की थी और उम्मीदवारों से एक निश्चित समय सीमा के अंदर ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए कहा था. सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने स्टूडेंट्स की प्रस्तुत सभी ऑब्जेक्शन की समीक्षा की और फिर आंसर की में जरूरी बदलाव किए गए. अब रिवाइज्ड और फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है. 

JEE मेन्स फाइनल आंसर की चेक करने का डायरेक्ट लिंक

JEE Mains 2026: फाइनल आंसर की से हटाए गए प्रश्नों की संख्या

एनटीए द्वारा जारी फाइनल आंसर की के अनुसार जेईई मेन 2026 सत्र 1 (पेपर 1 - बीई/बीटेक) में कुल नौ प्रश्न हटा दिए गए हैं. सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने उम्मीदवारों के प्रोविजनल आंसर की के विरुद्ध उठाई गई आपत्तियों की समीक्षा के बाद इन सवालों को हटा दिया. मूल्यांकन के बाद एजेंसी ने विवादित प्रश्नों को हटाने का फैसला लिया. एनटीए के नियमों के अनुसार अगर कोई प्रश्न हटा दिया जाता है तो उस प्रश्न को हल करने वाले सभी उम्मीदवारों को पूरे अंक दिए जाते हैं. कुछ मामलों में ऑफिशियल मार्क्स पॉलिसी के आधार पर परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों को भी इसका लाभ मिल सकता है. हटाए गए प्रश्न जनवरी सत्र की विभिन्न शिफ्टों में वितरित हैं. इन संशोधनों को ध्यान में रखते हुए फाइनल मार्क्स और परसेंट का कैलकुलेशन किया जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Garuda Purana: अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष
अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष
Work Motivation: 'काम करने का मन नहीं कर रहा'... ऑफिस आते ही फील करते हैं तनाव? ये तरकीब आ सकते हैं काम
Work Motivation: 'काम करने का मन नहीं कर रहा'... ऑफिस आते ही फील करते हैं तनाव? ये तरकीब आ सकते हैं काम
Budh Ast Prabhav: फरवरी में इस दिन बुध अस्त होते ही 14 दिन इन 5 राशियों पर होगी धन की बरसात, रुका काम होगा पूरा
फरवरी में इस दिन बुध अस्त होते ही 14 दिन इन 5 राशियों पर होगी धन की बरसात, रुका काम होगा पूरा
Surya Grahan 2026: साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा कल, जानें भारत में इसके सूतक काल से लेकर शुभ और अशुभ प्रभाव
साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा कल, जानें भारत में इसके सूतक काल से लेकर शुभ और अशुभ प्रभाव
Karmic Potential: ये 5 आदतें बढ़ाती हैं कार्मिक पोटेंशियल, आपमें हैं या नहीं?
Karmic Potential: ये 5 आदतें बढ़ाती हैं कार्मिक पोटेंशियल, आपमें हैं या नहीं?
MORE
Advertisement
धर्म
Rangbhari Ekadashi: किस दिन है रंगभरी एकादशी? एकमात्र एकादसी जिसमें विष्णु जी संग पूजे जाते हैं शिव-पार्वती भी
किस दिन है रंगभरी एकादशी? एकमात्र एकादशी जिसमें विष्णु संग पूजे जाते हैं शिव-पार्वती भी
काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?
काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?
Rashifal 15 February 2026: महाशिवरात्रि के दिन इन राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, पढ़े आज का अपना राशिफल
महाशिवरात्रि के दिन इन राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, पढ़े आज का अपना राशिफल
Parthiv Shivling: महाशिवरात्रि पर कैसे बनाएं मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग? जानिए किन चीजों को मिलाकर बनाना है शुभ
Parthiv Shivling: महाशिवरात्रि पर कैसे बनाएं मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग? जानिए किन चीजों को मिलाकर बनाना है शुभ
Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन
Numerology: जन्मदिन से 10 दिन पहले या बाद में, किसी खास की मृत्यु का क्या है मतलब? जानें एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन
MORE
Advertisement