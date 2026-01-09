FacebookTwitterYoutubeInstagram
अमेरिकी बिल पर MEA का बड़ा बयान- अमेरिका के प्रस्तावित बिल की हमें जानकारी है. हम इस पर बारीकी से नजर बनाए हैं. 2025 में PM मोदी-ट्रंप की कई स्तर पर बातचीत हुई. एक साल में दोनों के बीच 8 बार बातचीत हुई.

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

JEE Mains 2026 Exam Date: जेईई मेन्स सेशन 1 की परीक्षा की तारीखों में हुआ बदलाव, यहां चेक करें टाइम टेबल

JEE Mains 2026 Exam Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2026 सेशन 1 की परीक्षा की तारीखों में मामूली सा बदलाव किया है. यहां फटाफट चेक करें टाइम टेबल...

जया पाण्डेय

Updated : Jan 09, 2026, 03:34 PM IST

JEE Mains 2026 Exam Date: जेईई मेन्स सेशन 1 की परीक्षा की तारीखों में हुआ बदलाव, यहां चेक करें टाइम टेबल

JEE Mains 2026

JEE Mains 2026 Exam Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2026 सेशन 1 की परीक्षा की तारीखों में मामूली सा बदलाव किया है. यह संशोधन एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी करने के तुरंत बाद आया है. रिवाइज्ड टाइम टेबल के मुताबिक जेईई मेन 2026 का पहला सेशन अब 21 जनवरी से 29 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा जबकि दूसरा सेशन 2 अप्रैल से 9 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित होने वाला है.

इससे पहले एनटीए ने बताया था कि जेईई मेन 2026 सेशन 1 की परीक्षाएं 21 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित की जाएगी. लेटेस्ट अपडेट के साथ पहले सेशन की परीक्षा की अवधि में मामूली सा बदलाव किया गया है जबकि बाकी पेपरों की परीक्षा की तारीख पहले जैसी ही है. 

JEE Mains 2026 Exam Date: किस पेपर के एग्जाम में हुआ बदलाव?

अपडेट किए गए शेड्यूल के अनुसार जेईई मेन पेपर 2 जिसमें बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (B.Arc) के लिए पेपर 2ए और बैचलर ऑफ प्लानिंग (B.Planning) के लिए पेपर 2बी साथ ही पेपर 2ए और 2बी का संयुक्त विकल्प शामिल है, 29 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा. पेपर 2 की परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक होगी.

बीई और बीटेक कोर्स में एंट्रेंस के लिए आयोजित होने वाला जेईई मेन पेपर 1 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी को होगा. यह पेपर प्रतिदिन दो शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा जिसमें सुबह की शिफ्ट 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर की शिफ्ट 3 बजे से 6 बजे तक चलेगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा और तैयारी की योजना बनाते समय अपनी आवंटित तारीख और शिफ्ट को ध्यान से जरूर चेक कर लें.

JEE Mains 2026 Exam Date: कैसे डाउनलोड करें सिटी इंटीमेशन स्लिप?

जेईई मेन 2026 सेशन 1 एग्जाम का सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड/डेट ऑफ बर्थ और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे सिक्योरिटी पिन का इस्तेमाल करके लॉगइन करना होगा. सिटी इंटीमेशन स्लिप एग्जाम सेंटर के शहर के बारे में जानकारी देता है जिससे उम्मीदवार परीक्षा की तारीख से पहले अपनी यात्रा और ठहरने की योजना बना सकते हैं.

ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई जानकारी के अनुसार जेईई मेन 2026 सेशन 1 के एडमिट कार्ड जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी होने, परीक्षा के दिन के निर्देशों और दूसरे अहम अपडेट्स पाने के लिए नियमित रूप से एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करने की सलाह दी जाती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

