JEE Mains 2025: कब जारी होगी जेईई मेन्स परीक्षा की सिटी इंटीमेशन स्लिप? जानें jeemain.nta.nic.in से डाउनलोड करने का तरीका

JEE Mains 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE मेन्स 2026 की सिटी इंटिमेशन स्लिप जल्द ही जारी किए जाने की संभावना है, जानें डिटेल्स...

JEE Mains 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE मेन्स 2026 की सिटी इंटिमेशन स्लिप जल्द ही जारी किए जाने की संभावना है. स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर सिटी स्लिप देख और डाउनलोड कर सकते हैं. मेन्स परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस्ड में बैठने के पात्र होंगे जो 17 मई को दो शिफ्टों में आयोजित किया जाएगा. पहले शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक (पेपर 1) और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक (पेपर 2) होगी. इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 23 अप्रैल 2026 से शुरू होगी.

2026 की जेईई मेन्स परीक्षाएं 21 जनवरी से शुरू होने वाली हैं और उम्मीदवारों को 15 जनवरी 2026 से पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी होने की उम्मीद है.

JEE Mains 2026 कैसे डाउनलोड करें सिटी इंटिमेशन स्लिप?

- ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

- होमपेज पर Candidate Activity बोर्ड के अंतर्गत City Slip Download लिंक पर क्लिक करें.

- अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें.

- लॉग इन पर क्लिक करें और सिटी इंटिमेशन स्लिप अपने आप डाउनलोड हो जाएगी.

- इसे भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपने पास सहेजकर रख लें.

इससे पहले एनटीए ने स्टूडेंट्स को निर्देश दिया था कि वे अपनी पहचान का प्रमाण ऑफिशियल वेबसाइट पर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट (पीडीएफ) में जमा करके वेरिफाई करें. डॉक्यूमेंट अपलोड करने की सुविधा 15 जनवरी 2026 तक उपलब्ध रहेगी.

JEE Mains 2026 एग्जाम डिटेल्स

JEE Mains जनवरी और अप्रैल में दो शिफ्ट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाएगी. जेईई मेन का पहला सेशन जनवरी के आखिर में निर्धारित है. परीक्षा का रिजल्ट 12 फरवरी 2026 तक जारी किए जाएंगे. जेईई मेन का दूसरा सेशन 1 से 10 अप्रैल 2026 तक निर्धारित है. दूसरे सेशन का रिजल्ट 20 अप्रैल 2025 तक घोषित किया जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.