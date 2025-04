JEE Main Result 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से से जेईई मेन 2025 सेशन-2 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2025 सेशन-2 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. जिन अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी वो ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.ac.in, nta.ac.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड का उपयोग करके JEE Main रिजल्ट 2025 के नतीजे प्रप्त कर सकते हैं.

कैसे चेक करें रिजल्ट

उम्मीदवार सबसे पहले जेईई मेन सेशन 2 की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

वेबसाइट के होम पेज पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करें और Candidate Activity सेक्शन में दिए JEE(Main) 2025 Results लिंक पर क्लिक करें.

अब जो विंडो खुलेगी वहां Log in पर क्लिक करें.

रिजल्ट अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा. इसे डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें.

The Final Answer Keys of JEE (Main) 2025 Session-II will be available for download on the JEE(Main) website by 2 PM today, i.e. on 18th April, 2025.



The result of JEE(Main) 2025 will be declared latest by 19.4.2025.



This is for information to all candidates.

— National Testing Agency (@NTA_Exams) April 18, 2025

कब हुई थी परीक्षा

जेईई मेन्स सेशन 1 पेपर 1 (B.E. / B.Tech) 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी 2025 को आयोजित किए गए थे. जबकि सेशन 2 की परीक्षाएं 2, 3, 4, 7 और 8 अप्रैल को निर्धारित थी. परीक्षा 13 भाषाओं हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, असामी, कन्नड़ मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में हुई थी. अब, शनिवार 19 अप्रैल को इसका रिजल्ट जारी कर दिया है.

