JEE Advanced Admit Card 2026: IIT रूड़की ने जारी किया जेईई एडवांस्ड का एडमिट कार्ड, जानें एग्जाम से लेकर JoSAA काउंसलिंग तक की सारी डिटेल्स

IIT Roorkee JEE Advanced 2026 Admit Card: IIT रूड़की ने जेईई एडवांस्ड 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. नीचे बताए गए डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट और जानें परीक्षा से जुड़ी सारी डिटेल्स...

JEE Advanced Admit Card 2026: IIT रूड़की ने जेईई एडवांस्ड 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो कैंडिडेड्टस इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड में उम्मीदवार के एग्जाम सेंटर की जानकारी, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा के दिन के लिए जरूरी दिशा-निर्देश शामिल होंगे. कैंडिडेट्स 17 मई को दोपहर 2:30 बजे तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

जेईई एडवांस्ड 2026 की परीक्षा 17 मई को दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. पहला पेपर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा पेपर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा. उम्मीदवारों को दोनों ही शिफ्ट की परीक्षाओं में शामिल होना अनिवार्य है. किसी भी एक एग्जाम में अनुपस्थित रहने पर उन्हें मूल्यांकन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है.



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JEE Advanced Admit Card 2026: जेईई एडवांस्ड 2026 का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

अपना जेईई एडवांस्ड 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं.

- JEE Advanced Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें और लॉगइन डिटेल्स सबमिट करें.

- जेईई एडवांस्ड का एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.



JEE Advanced Admit Card 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

एक बार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से वेरिफाई कर लें. पर्सनल डिटेल्स, फोटो, साइन में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर उम्मीदवारों को सुधार के लिए ईमेल या फोन के माध्यम से आईआईटी रूड़की से कॉन्टेक्ट करना चाहिए.



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JEE Advanced Admit Card 2026: परीक्षा के दिन के लिए जरूरी डिटेल्स

कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर पर जेईई एडवांस्ड एडमिट कार्ड 2026 की प्रिंटेड कॉपी और एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड साथ लाना अनिवार्य है. इन डॉक्यूमेंट्स के बिना एग्जाम हॉल में एंट्री की इजाजत नहीं दी जाएगी. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करने की सलाह दी जाती है.

JEE Advanced Admit Card 2026: JoSAA काउंसलिंग 2026

इस साल सभी कैटिगरी के लिए JEE Advanced 2026 की क्वालीफाइंग कट-ऑफ बढ़ा दी गई है. इससे पिछले साल की तुलना में कॉम्पिटीशन और भी टफ हो गया है. केवल वे टॉप 2.5 लाख उम्मीदवार ही जेईई एडवांस्ड 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन के पात्र थे जिन्होंने जेईई मेन्स 2026 को क्वॉलिफाई किया था. जेईई एडवांस्ड 2026 विभिन्न IITs में इंजीनियरिंग कोर्स में एंट्री का प्रवेश द्वार है. जेईई एडवांस्ड 2026 में पास होने वाले उम्मीदवार आईआईटी, एनआईटी, IIIT और दूसरे सरकारी वित्त पोषित टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए JoSAA की काउंसलिंग में भाग लेने के पात्र होंगे.



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