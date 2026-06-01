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रोज 8 घंटे पढ़ाई, कमजोर विषयों पर फोकस और JEE Advanced में AIR 1, जानें शुभम कुमार का सक्सेस मंत्र

JEE एडवांस्ड में बिहार के शुभम कुमार ने टॉप किया है, जानें उनकी तैयारी की क्या स्ट्रैटजी रही और वह भविष्य में किस आईआईटी से कौन-सा कोर्स करना चाहते हैं...

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Jaya Pandey

Updated : Jun 01, 2026, 03:54 PM IST

रोज 8 घंटे पढ़ाई, कमजोर विषयों पर फोकस और JEE Advanced में AIR 1, जानें शुभम कुमार का सक्सेस मंत्र

Shubham Kumar Jee Advanced Topper (Image Credit: Social Media)

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JEE एडवांस्ड में बिहार के गया जिले के शुभम कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली रैंक लाई है. IIT रुड़की ने रविवार देर रात को रिजल्ट का ऐलान किया जिसमें दिल्ली जोन के शुभम देशभर में पहले नंबर पर रहे. वह राजस्थान के कोटा के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे थे. उनके पिता शिव कुमार एक व्यवसायी हैं, जबकि उनकी माता कंचन देवी गृहिणी हैं. परिवार ने हमेशा उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और यही उनकी इस बड़ी सफलता की वजह बना.

शुभम की सफलता ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे बिहार को गौरवान्वित किया है. उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने शिक्षकों को दिया है. इसके अलावा उन्होंने नियमित अभ्यास और परिवार के सहयोग को इस बड़ी उपलब्धि की वजह बताया. शुभम ने कहा- 'जेईई एडवांस्ड जैसी कठिन परीक्षा में सफलता केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि अनुशासन, मेहनत और सही मार्गदर्शन से मिलती है.' उन्होंने बताया कि उनके शिक्षकों ने हर सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जिससे कठिन सवाल को भी सॉल्व करना आसान हो गया. 

शुभम कुमार ने कैसे की जेईई एडवांस्ड की तैयारी?

अपनी तैयारी के बारे में शुभम ने बताया कि वह प्रतिदिन लगभग छह से आठ घंटे सेल्फ स्टडी करते थे. कोचिंग में जो भी पढ़ाया जाता था, उसे उसी दिन दोहराना उनकी आदत थी. इसके साथ ही वे नियमित सवालों का अभ्यास करते थे और अपनी कमजोरियों को दूर करने पर ध्यान देते थे. उनका मानना है कि केवल पसंदीदा विषयों पर ध्यान देने के बजाय कमजोर विषयों को मजबूत करना सफलता की कुंजी है.

शुभम ने कहा कि तैयारी के दौरान कई बार दबाव और तनाव की स्थिति भी बनी, लेकिन उन्होंने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. उन्होंने हर चुनौती को प्रेरणा में बदलने की कोशिश की और अपने लक्ष्य पर लगातार फोकस किया. उनका कहना है कि आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

शुभम कुमार की भविष्य की योजनाएं

शुभम पिछले दो साल से कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहे थे. भविष्य की योजनाओं के बारे में शुभम ने बताया कि उनका सपना IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक करने का है. उन्होंने कक्षा 10वीं में 98.5 प्रतिशत अंक हासिल किए थे और शुरुआत से ही पढ़ाई में शानदार रहे हैं. उनकी सफलता लाखों जेईई उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा है, जो यह साबित करती है कि सही स्ट्रैटजी, निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.

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