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JEE Advanced 2026: आर्थिक तंगी बनी चुनौती, लेकिन हौसलों ने दिलाई IIT में जगह, जानें गांव के लड़के की सफलता की कहानी

आज हम आपको राजस्थान के छोटे से गांव पठानवाला के लड़के की कहानी बताएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर आईआईटी में अपनी सीट पक्की कर ली है, जानें क्या रही इंदरजीत की स्ट्रैटजी जिससे उन्होंने हासिल किया ये खास मुकाम...

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Jaya Pandey

Updated : Jun 05, 2026, 11:38 AM IST

JEE Advanced 2026: आर्थिक तंगी बनी चुनौती, लेकिन हौसलों ने दिलाई IIT में जगह, जानें गांव के लड़के की सफलता की कहानी

राजस्थान के पठानवाला गांव के इंदरजीत ने यूं पाई JEE Advanced 2026 में सफलता (Image Credit: Social Media)

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अगर इरादे मजबूत हो और मेहनत करने का दम हो तो ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल न किया जा सके. राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के पठानवाला गांव के रहने वाले इंदरजीत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. आज पूरा गांव इस लड़के की सफलता से फूला नहीं समा रहा है क्योंकि इन्होंने कमाल भी कुछ ऐसा ही किया है. इंदरजीत ने जेईई एडवांस्ड 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने ओबीसी-एनसीएल कैटिगरी में 1040वीं रैंक हासिल करके देश के प्रतिष्ठित आईआईटी में अपने एडमिशन का रास्ता खोल दिया है.

पठानवाला जैसे छोटे गांवों में लंबे समय तक आईआईटी और जेईई जैसे नेशनल लेवल के एग्जाम दूर के सपने माने जाते थे. स्टडी मैटेरियल न मिल पाना,  प्रतियोगी माहौल की कमी और मार्गदर्शन का अभाव यहां के प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स की राह का बाधा बनता रहा. इंदरजीत का सफर भी ऐसी ही परिस्थितियों में शुरू हुआ. उन्होंने 10वीं कक्षा में पहली बार अपने सीनियर स्टूडेंट्स से आईआईटी और जेईई के बारे में जाना. जैसे ही उन्हें देश के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और वहां एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य तय कर लिया. 

बिना कोचिंग इंदरजीत ने कैसे की JEE की तैयारी?

घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इसलिए महंगे कोचिंग में दाखिला लेना संभव नहीं था. ऐसे में इंदरजीत ने सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन रिसोर्स को ही अपनी तैयारी का आधार बनाया. लेकिन यह रास्ता भी आसान नहीं था क्योंकि गांव में इंटरनेट भी ठीक से नहीं चलता था. इसके अलावा बिजली की कटौती और स्टडी मेटेरियल तक नियमित पहुंच जैसी चुनौतियां भी अक्सर सामने आती थीं. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने का प्रयास किया.

पिता के सुझाव पर उन्होंने पास के गांव की एक लाइब्रेरी की मेंबरशिप ली. वहां उन्हें पढ़ाई के लिए शांत माहौल, इंटरनेट सुविधा और लंबे समय तक एकाग्र होकर पढ़ने का मौका मिला. धीरे-धीरे यही लाइब्रेरी उनकी तैयारी का केंद्र बन गई. घंटों तक लगातार पढ़ाई, नियमित अभ्यास और विषयों को गहराई से समझने का प्रयास उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ.

JEE की तैयारी के दौरान क्या रही इंदरजीत की स्ट्रैटेजी?

अपने पहले अटेम्प्ट में वह अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए. ऐसे में उन्होंने अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एक साल गैप लेकर तैयारी करने का फैसला लिया. इस दौरान उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया, पढ़ाई की स्ट्रैटजी में बदलाव किया और अधिक अनुशासित दिनचर्या अपनाई. सुबह जल्दी उठकर मैथ्स के सवालों की प्रैक्टिस, दिनभर फिजिक्स और केमेस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करना और नियमित मॉक टेस्ट देना उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया. यही निरंतरता आगे चलकर उनकी सफलता की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई.

अपनी तैयारी के दौरान उन्हें कई उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा. कई बार मॉक टेस्ट के नंबर उम्मीद के मुताबिक नहीं आए और अपने लक्ष्य को हासिल करने को लेकर उनके मन में संदेह भी पैदा हुआ. लेकिन उन्होंने इन चीजों को अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने दिया. इंदरजीत का मानना है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए आत्मविश्वास बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है जितनी मेहनत करना. इसी सोच ने उन्हें कठिन समय में भी आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी. इंदरजीत का सपना आईआईटी रूड़की से बी.टेक की पढ़ाई करना है.

इंदरजीत की सफलता उन हजारों गांव के युवाओं को संदेश देती है जो संसाधनों की कमी की वजह से अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं. उनकी कहानी यह सिखाती है कि सही दिशा, मजबूत इच्छाशक्ति और निरंतर प्रयास के दम पर सीमित साधनों के बावजूद बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं. आज डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने गांवों तक नॉलेज को पहुंचाया है और यहां के युवा इनका इस्तेमाल कर जीवन में सफलता हासिल कर रहे हैं.

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