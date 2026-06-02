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उत्तराखंड PCS में AIR 1 लाने वालीं जसमीत कौर पाहवा पहले से ही हैं अधिकारी, जानें एजुकेशन और करेंट पोस्टिंग

रुद्रपुर की जसमीत कौर ने उत्तराखंड लोकसेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में टॉप किया है. वह दिल्ली यूनिवर्सिटी की एल्युमिनाई हैं और यहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जानें उनका प्रशासनिक सेवा का सफर कैसा रहा है...

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Jaya Pandey

Updated : Jun 02, 2026, 04:06 PM IST

उत्तराखंड PCS में AIR 1 लाने वालीं जसमीत कौर पाहवा पहले से ही हैं अधिकारी, जानें एजुकेशन और करेंट पोस्टिंग

जसमीत कौर पाहवा ने UKPSC 2024 की पीसीएस परीक्षा में टॉप किया है. (Image Credit: Social Media)

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कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं. जसमीत कौर पाहवा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रहीं जसमीत ने उत्तराखंड लोकसेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में पहली रैंक लाकर टॉप किया है. खास बात ये है कि वह पहले से ही प्रशासनिक अधिकारी हैं. उन्होंने नौकरी और ट्रेनिंग के बीच दोबारा पीसीएस की परीक्षा दी थी और इस बार तो उन्होंने इतिहास ही रच दिया. 

जसमीत कौर का एजुकेशनल बैकग्राउंड

जसमीत कौर रुद्रपुर के बंधुरा फॉर्म हाउस कॉलोनी की रहने वाली हैं. उनके पिता जसवंत सिंह पाहवा एक कारोबारी हैं, वहीं उनकी मां मनप्रीत कौर गृहिणी हैं. परिवार में माता-पिता के अलावा उनके दो भाई हैं. उनके एक भाई इंजीनियर हैं और दूसरे भाई पढ़ाई कर रहे हैं. जसमीत की शुरुआती स्कूली शिक्षा रुद्रपुर के आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल से हुई है. इसके बाद उन्होंने होली चाइल्ड स्कूल से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की. स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली का रुख किया और यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया. यहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन किया.

जसमीत कौर का प्रशासनिक सेवा का सफर 

ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान ही जसमीत ने प्रशासनिक सेवा का लक्ष्य साध लिया था. वह अपने सपने को पूरा करने के लिए जुट गईं और तैयारी करती रहीं. उनकी मेहनत तब रंग लाई, जब उन्होंने पीसीएस परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करके टॉप रैंक में जगह बनाई. उनका सिलेक्शन जिला समाज कल्याण अधिकारी पद पर हुआ. फिलहाल वह अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद बागेश्वर जिले में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात हैं. इस बार वह यूकेपीएससी की पीसीएस परीक्षा में टॉप कर डिप्टी कलेक्टर बनी हैं.

जसमीत की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है, जो नौकरी में रहते हुए प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं. उनकी कहानी यह सिखाती है कि अगर मेहनत और लगन से किसी भी सपने को पूरा करने में जुट जाया जाए तो मंजिल को पाने से कोई रोक नहीं सकता. आज जसमीत के परिवार के साथ-साथ पूरा प्रदेश उनकी उपलब्धि पर गर्व कर रहा है.

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