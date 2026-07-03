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किस पेड़ की लकड़ी से बनता है संतूर जिसपर जापान की PM ने आजमाया हाथ? जानें भारत के कौन-से राज्य की है पहचान

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किस पेड़ की लकड़ी से बनता है संतूर जिसपर जापान की PM ने आजमाया हाथ? जानें भारत के कौन-से राज्य की है पहचान

जापान की पीएम सनाए ताकाइची अपने भारत दौरे के दौरान संतूर बजाया तो इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जानें भारत के किस राज्य की सांस्कृतिक पहचान है और किस लकड़ी से बनता है यह वाद्य यंत्र

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Jaya Pandey

Updated : Jul 03, 2026, 10:48 AM IST

किस पेड़ की लकड़ी से बनता है संतूर जिसपर जापान की PM ने आजमाया हाथ? जानें भारत के कौन-से राज्य की है पहचान

जापान की पीएम ने बजाया संतूर. (Image: Social Media)

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  • जापान की पीएम ने संतूर पर आजमाया हाथ तो होने लगी चर्चा
  • अपनी मधुर धुन और खास बनावट के लिए मशहूर है संतूर
  • जम्मू-कश्मीर की संस्कृति का अहम हिस्सा है यह वाद्य यंत्र
  • महान संतूर वादक पंडित शिवकुमार शर्मा ने दिलाई इसे दुनियाभर में पहचान

जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने अपने भारत दौरे पर नई दिल्ली में भारत के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र संतूर पर हाथ आजमाया. इसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और यह अनोखा वाद्य यंत्र चर्चा में आ गया. अपनी मधुर धुन और खास बनावट के लिए मशहूर संतूर भारत के शास्त्रीय संगीत का अहम हिस्सा है. यह जम्मू-कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान है.

किस लकड़ी से बनाया जाता है संतूर?

संतूर का मुख्य ढांचा आमतौर पर अखरोट की लकड़ी से बनाया जाता है. कश्मीर में अखरोट की लकड़ी इसकी मजबूत बनावट, टिकाऊपन और बेहतर ध्वनि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है. कुछ कारीगर इसे बनाने के लिए टुन की लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं. लेकिन पारंपरिक और हाई क्वॉलिटी संतूर में अखरोट की लकड़ी को ही महत्व दिया जाता है. वहीं, इस वाद्ययंत्र को बजाने के लिए जो दो लकड़ी के हथौड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, वे बांस या किसी दूसरी हल्की लकड़ी से बनाए जाते हैं. इसे मेजराब कहा जाता है. 

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कैसा होता है संतूर का आकार और सितार से कैसे होता है अलग?

संतूर का आकार समलंब जैसा होता है और इसमें कई धातु के तार लगे होते हैं. इसे गोद में या किसी स्टैंड पर रखकर बजाया जाता है. कलाकार दोनों हाथों में मेजराब पकड़कर तारों पर हल्के-हल्के से प्रहार करते हैं. इससे बेहद मधुर और गूंजदार ध्वनि निकलती है. कई लोग संतूर और सितार को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों पूरी तरह अलग वाद्य यंत्र हैं. सितार में कलाकार उंगलियों और मिजराब की मदद से तारों को झंकारता है, जबकि संतूर में तारों को लकड़ी के छोटे हथौड़ों से हल्के प्रहार करके बजाया जाता है. दोनों की बनावट, बजाने की तरीका और इनसे निकलने वाली ध्वनियां पूरी तरह से अलग होती है.

किस राज्य से जुड़ी हैं इसकी जड़ें?

संतूर की जड़ें कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हैं. माना जाता है कि इसका विकास प्राचीन फारसी हैमर्ड डल्सिमर परिवार के वाद्य यंत्रों से हुआ है. समय के साथ यह कश्मीर की लोक संगीत परंपरा का बेहद अहम हिस्सा बन गया. इसके बाद भारत के शास्त्रीय संगीत में इसे खास जगह मिली. भारत के प्राचीन ग्रंथों में शत-तंत्री वीणा का जिक्र मिलता है जिसे कुछ लोग संतूर से जोड़ते हैं. लेकिन आधुनिक संतूर का जो स्वरूप में देख रहे हैं, वह समय के साथ विकसित हुआ है. 

किस शख्सियत ने संतूर को दिलाई दुनियाभर में पहचान?

भारत के शास्त्रीय संगीत में संतूर को पहचान दिलाने का सबसे बड़ा श्रेय महान संतूर वादक पंडित शिवकुमार शर्मा को दिया जाता है. उन्होंने इस पारंपरिक वाद्य यंत्र को लोक संगीत की सीमाओं से निकालकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख वाद्य यंत्रों में शामिल कराया. उनकी प्रस्तुतियों के कारण संतूर को देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में नई पहचान मिली.

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