जामिया मिलिया इस्लामिया ने शुरू किए 3 नए ग्रेजुएशन कोर्स, 12वीं के बाद इनकी पढ़ाई कर बनाएं करियर

जामिया मिलिया इस्लामिया तीन नए कोर्स शुरू कर रहा है. दरअसल जामिया ने जर्मन और जापानी अध्ययन के साथ चाइल्ड गाइडेंस और काउंसलिंग में डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत कर दी है, जानें डिटेल्स...

जामिया मिलिया इस्लामिया ने शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के लिए जर्मन और जापानी अध्ययन के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स और चाइल्ड गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए एडवांस डिप्लोमा कोर्स शुरू किया है. ये कोर्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2025 के तहत चार वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स (एफवाईयूयूपी) के एक भाग के रूप में शुरू किए गए हैं.

जर्मन अध्ययन और जापानी अध्ययन में बीए कोर्स का उद्देश्य स्टूडेंट्स को सांस्कृतिक अध्ययन, अनुवाद और व्याख्या के ज्ञान से लैस करना है. इसके साथ ही उन्हें इंडस्ट्री के योग्य बनाना है. रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI से मान्यता प्राप्त चाइल्ड काउंसलिंग एंड काउंसलिंग में एडवांस्ड डिप्लोमा स्टूडेंट्स को RCI अप्रूव्ड काउंसलर के तौर पर तैयार करता है.

जामिया में जर्मन, जापानी अध्ययन के नए कोर्स के लिए कैसे आवेदन करें?

- ऑफिशियल एप्लीकेशन के Jamia 3 New UG Course के लिंक पर जाएं.

- New Registration के लिंक पर क्लिक करें.

- जरूरी डिटेल्स एंटर करें और उस कोर्स के लिए आवेदन करें जिसमें आप शामिल होना चाहते हैं.

- अपने पसंदीदा कोर्स में सफलतापूर्व रजिस्टर्ड होने के लिए मांगे गए जरूरी डिटेल्स भरें.

जर्मन और जापानी अध्ययन कोर्स की शुरुआत के माध्यम से जेएमआई का लक्ष्य यूरोप और जापान के साथ भारत के सांस्कृतिक और व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करना है. इन तीनों यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 6 सितंबर 2025 है.

