एजुकेशन

एजुकेशन

वो लड़की जिसे NEET UG में 720 में से मिले थे 700 नंबर, जानें कहां से कर रही हैं MBBS की पढ़ाई

आज हम आपको जम्मू की उस लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जिसने NEET UG में 720 में से 700 नंबर लाए और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी तैयारी की स्ट्रैटजी क्या थी?

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Sep 21, 2025, 04:55 PM IST

वो लड़की जिसे NEET UG में 720 में से मिले थे 700 नंबर, जानें कहां से कर रही हैं MBBS की पढ़ाई

Jahnavi Banotra

NEET भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक माना जाता है. हर साल इसमें लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं लेकिन कुछ ही अपने पसंदीदा कॉलेज से मेडिकल कोर्स की सीट पाने का सपना हासिल कर पाते हैं. इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि स्ट्रैटजी की भी जरूरत होती है. आज हम आपको जम्मू की उस लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जिसने NEET UG में 720 में से 700 नंबर लाए और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी तैयारी की स्ट्रैटजी क्या थी?

कौन हैं जाह्नवी बनोत्रा? 

जाह्नवी बनोत्रा ​​जम्मू के शास्त्री नगर की रहने वाली हैं. वह अपने माता-पिता के साथ बैंगलोर में रहती हैं. जाह्नवी एक शिक्षित परिवार से हैं. वह चंद्रहास बनोत्रा ​​और अंबिका बनोत्रा ​​की बेटी और स्वर्गीय बीके शर्मा (आईएफएस) और एसके रैना (वरिष्ठ अधिवक्ता) की पोती हैं. जाह्नवी बचपन से ही मेधावी स्टूडेंट रही हैं. उन्होंने 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में भी जबर्दस्त प्रदर्शन किया था. उन्हें कक्षा 10 में 500 में से 488 अंक और कक्षा 12 में 500 में से 490 नंबर मिले थे.

जाह्नवी बनोत्रा ​​ने NEET UG 2022 परीक्षा में 51वीं हासिल करके जम्मू का नाम रोशन किया है. उनके 720 में से 700 अंक आए और वह देश की टॉप 20 महिला उम्मीदवारों में से एक रहीं. वह अब AIIMS नई दिल्ली से MBBS कर रही हैं.

जाह्नवी बनोत्रा का NEET का सफर

अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बायोलॉजी में उनकी रुचि के कारण उन्होंने छठी कक्षा से ही डॉक्टर बनने का सपना देखा था. उन्होंने यह भी बताया कि उनका झुकाव परोपकार की ओर था. उन्होंने ग्यारहवीं कक्षा से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और कोचिंग ली थी. उन्होंने एनसीईआरटी की किताबों पर भी पूरा भरोसा किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी कमज़ोरियों को पहचानने के लिए मॉक टेस्ट भी दिया था और पिछले छह महीनों में उन्होंने फिजिक्स के सवालों, एनसीईआरटी और टेस्ट मॉड्यूल्स का जमकर रिवीजन किया.

