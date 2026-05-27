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यूपी के टॉपर्स की लगेगी लॉटरी! योगी सरकार देगी टैबलेट और मेडल, जानें कितना कैश इनाम में मिलेगा

यूपी के टॉपर्स की लगेगी लॉटरी! योगी सरकार देगी टैबलेट और मेडल, जानें कितना कैश इनाम में मिलेगा

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यूपी के टॉपर्स की लगेगी लॉटरी! योगी सरकार देगी टैबलेट और मेडल, जानें कितना कैश इनाम में मिलेगा

यूपी बोर्ड, सीबीएसई, सीआईएससीई और संस्कृत शिक्षा बोर्ड के टॉप 10 पोजीशन हासिल करने वाले कुल 223 मेधावी छात्रों CM योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे, जानें टॉपर्स को इनाम में क्या-क्या मिलेगा...

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Jaya Pandey

Updated : May 27, 2026, 02:40 PM IST

यूपी के टॉपर्स की लगेगी लॉटरी! योगी सरकार देगी टैबलेट और मेडल, जानें कितना कैश इनाम में मिलेगा

UP CM Yogi Adityanath (Image Credit: Social Media)

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अगर आपने इस साल यूपी बोर्ड, सीबीएसई, सीआईएससीई या संस्कृत शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया है और टॉपर्स की लिस्ट में जगह बनाई है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश सरकार मेधावी छात्रों को सम्मानित करने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस साल विभिन्न बोर्डों के टॉप करने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे. इसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना और शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल बनाना है.

जानकारी के अनुसार, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, सीआईएससीई और संस्कृत बोर्ड के टॉप 10 पोजीशन हासिल करने वाले कुल 223 मेधावी छात्रों 1 जून को सम्मानित किया जाएगा. इन स्टूडेंट्स को 1 लाख रुपये की नकद राशि, मेडल, टैबलेट और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा. यह सम्मान केवल उनकी मेहनत का पुरस्कार नहीं होगा, बल्कि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा भी बनेगा. सरकार का मानना है कि ऐसे सम्मान छात्रों को आगे बढ़ने और बेहतर लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं.

राज्य के अलावा स्टूडेंट्स को जिला स्तर पर भी मिलेगा सम्मान

सम्मान समारोह में यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर्स शामिल होंगे. इसके साथ ही संस्कृत शिक्षा बोर्ड, सीआईएससीई और सीबीएसई बोर्ड के मेधावी छात्र भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे. इसमें यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट से कुल 138 स्टूडेंट्स, संस्कृत बोर्ड से 21, सीआईएससीई बोर्ड से 33 और सीबीएसई बोर्ड से 31 छात्र इस खास सम्मान के लिए चुने गए हैं. यह कार्यक्रम राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद स्टूडेंट्स को सम्मानित करेंगे.

राज्य स्तर के अलावा, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में भी अलग-अलग सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे. जिला स्तर पर टॉप करने वाले छात्रों को 1 जून 2026 को सम्मानित किया जाएगा. इन छात्रों को 21 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि, मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा. सरकार की इस पहल से करीब 1,459 मेधावी छात्र लाभान्वित होंगे.

किन्हें मिलेगा चैंपियन रीडर पुरस्कार?

इसके अलावा सरकार ने पढ़ाई के साथ किताबें पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए भी खास पहल की है. जो छात्र अपने स्कूल की लाइब्रेरी से सबसे ज्यादा किताबें पढ़ चुके होंगे, उन्हें चैंपियन रीडर पुरस्कार दिया जाएगा. इस पुरस्कार का मकसद बच्चों में किताबें और अखबार पढ़ने की रुचि बढ़ाना है जिससे वे पढ़ाई के साथ-साथ सामान्य ज्ञान और सोचने-समझने की क्षमता भी विकसित कर सकें. 

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