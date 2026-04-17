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JAC 9th Result 2026: झारखंड बोर्ड 9वीं कक्षा का रिजल्ट जारी, jac.jharkhand.gov.in पर इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक

JAC 9th Result 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 9वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. नीचे बताए गए लिंक पर क्लिक करके फटाफट देखें रिजल्ट...

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Jaya Pandey

Updated : Apr 17, 2026, 03:26 PM IST

JAC 9th Result 2026: झारखंड बोर्ड 9वीं कक्षा का रिजल्ट जारी, jac.jharkhand.gov.in पर इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक

JAC 9th Result 2026 (Image: Official Website Screengrab)

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JAC 9th Result 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 9वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो स्टूडेंट्स झारखंड की 9वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट  jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा स्टूडेंट्स एसएमएस और डिजिलॉकर के माध्यम से भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

झारखंड बोर्ड की कक्षा 9 की परीक्षा 6 और 7 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी, जिसमें पूरे राज्य से 4 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. बोर्ड ने ओएमआर शीट की चेकिंग  और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर नतीजे तैयार किए हैं.

JAC 9th Result 2026: कैसे चेक करें झारखंड बोर्ड 9वीं का रिजल्ट?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपने नतीजे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. 
- ऑफिशियल वेबसाइट jacresults.com या jac.jharkhand.gov.in पर जाएं.
- Class 9 Annual Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रोल कोड और रोल नंबर एंटर करें और कैप्चा कोड डालें.
- सबमिट करते ही आपको आपका रिजल्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य के इस्तेमाल के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें.

JAC 9th Result 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

वहीं, एसएमएस के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक करने के लिए आपको JAC9 के बाद स्पेस और फिर अपना रोल नंबर डालकर 5676750 पर भेजना होगा. थोड़ी देर बाद आपको एसएमएस पर आपके नंबर भेज दिए जाएंगे. 

आप चाहें तो डिजिलॉकर के जरिए भी अपने नतीजे चेक कर सकते हैं. इसके लिए, अपने फोन में डिजिलॉकर ऐप खोलें और अपने मोबाइल नंबर और आधार से लॉगइन करें. अब एजुकेशन सेक्शन में जाकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल को सर्च करें. इसके बाद 9वीं कक्षा की मार्कशीट को सिलेक्ट करें. अपना रोल नंबर और रोल कोड डालें और गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें. इसके बाद आपकी मार्कशीट ओपन हो जाएगी.

झारखंड बोर्ड 5 लेवल ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करता है, जिसमें A+ से लेकर D तक ग्रेड होते हैं. 9वीं कक्षा की परीक्षा में पास होने के लिए स्टूडेंट्स को कम से कम C ग्रेड लाना होता है. स्टूडेंट्स को यह ध्यान रखना होगा कि ऑनलाइन डाउनलोड की गई मार्कशीट प्रोविजनल होगी और ओरिजनल मार्कशीट उन्हें अपने स्कूलों से मिलेगी. स्टूडेंट्स को सावधानी से अपनी मार्कशीट में दी गई डिटेल्स को चेक कर लेना चाहिए. अगर इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हो तो स्कूल अथॉरिटी से संपर्क करें.

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