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JAC 11th Result 2026: झारखंड बोर्ड ने जारी किया 11वीं कक्षा का रिजल्ट, jac.jharkhand.gov.in पर ऐसे करें चेक

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JAC 11th Result 2026: झारखंड बोर्ड ने जारी किया 11वीं कक्षा का रिजल्ट, jac.jharkhand.gov.in पर ऐसे करें चेक

JAC 11th Result 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने झारखंड बोर्ड 11वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करें मार्कशीट...

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Jaya Pandey

Updated : Apr 14, 2026, 04:48 PM IST

JAC 11th Result 2026: झारखंड बोर्ड ने जारी किया 11वीं कक्षा का रिजल्ट, jac.jharkhand.gov.in पर ऐसे करें चेक

JAC 11th Result 2026 (Image: Official Website Screengrab)

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JAC 11th Result 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने झारखंड बोर्ड 11वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो स्टूडेंट्स 11वीं की वार्षिक परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. यह रिजल्ट ऑफिशियल रिजल्ट पोर्टल jacresults.com और मेन वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध हैं.

झारखंड बोर्ड ने 11वीं की परीक्षाएं फरवरी 2026 में आयोजित करवाई थीं. साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम से 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 11वीं कक्षा की परीक्षा दी थी. बोर्ड ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के सख्त इंतजाम किए थे. ओएमआर शीट की जांच सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की गई थी. 

JAC 11th Result 2026: कैसे चेक करें झारखंड बोर्ड 11वीं का रिजल्ट?

स्टूडेंट्स अपना झारखंड बोर्ड 11वीं कक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
- झारखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.jacresults.com पर जाएं.
- JAC 11th Result 2026 या Jharkhand Board Class 11 Result के लिंक पर क्लिक करें.
- पूछे गए जगहों पर अपना रोल नंबर और रोल कोड एंटर करें.
- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.

JAC 11th Result 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

JAC 11th Result 2026: झारखंड बोर्ड 11वीं कक्षा का ग्रेडिंग सिस्टम समझें

2026 के सत्र में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने के लिए झारखंड बोर्ड ने 5 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया. केवल अंकों के आधार पर ग्रेड देने के बजाय स्टूडेंट्स को उनके स्कोर रेंज के आधार पर ग्रेड मिले हैं. 80% और उससे अधिक स्कोर करने वाले स्टूडेंट को A+ (Excellent), 80% से 60% के बीच स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को A (Very Good), 60% से 45% स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को B (Good), 45% से 33% स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को C (Average) और 33%  से कम स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को  D (Marginal/Fail) घोषित किया गया है. स्टूडेंट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें झारखंड बोर्ड 11वीं कक्षा में पास होने के लिए C ग्रेड या उससे ऊपर का ग्रेड लाना होगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है.

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