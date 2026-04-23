Jharkhand JAC Board 10th Toppers List: कितने नंबर लाकर झारखंड 10वीं बोर्ड की टॉपर बनीं प्रियांशु और शिवांगी? यहां चेक करें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

JAC 10th Board Toppers 2026 List: झारखंड बोर्ड का हाईस्कूल का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें 4 बच्चों ने पहली रैंक हासिल की है, जानें टॉपर्स को मिले कितने मार्क्स

Jharkhand Board Result 2026 Toppers Name: झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने झारखंड बोर्ड हाईस्कूल का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस साल 95.27 प्रतिशत स्टूडेंट्स ने झारखंड बोर्ड से हाईस्कूल की परीक्षा पास की है. हजारीबाग की प्रियांशु कुमारी और सिमडेगा की शिंवागी कुमारी 99.60 प्रतिशत लाकर टॉपर बनी हैं. झारखंड बोर्ड 10वीं की मेरिट लिस्ट में हजारीबाग, रांची, सिमडेगा, गुमला जैसे जिले टॉप पर हैं. सरकारी और प्राइवेट दोनों ही स्कूलों की परफॉर्मेंस एक जैसी हैं और इस बार भी नतीजों में लड़कियों ने बाजी मारी है.

JAC 10th Result 2026: झारखंड बोर्ड 10वीं के टॉपर्स

प्रियांशु कुमारी- 498 नंबर (99.60%)

शिवांगी कुमारी- 498 नंबर (99.60%)

प्रेम कुमार साहू- 498 नंबर (99.60%)

सन्नी कुमार वर्मा- 498 नंबर (99.60%)

दिव्यांशु ओराअन- 496 नंबर (99.20%)

खिलेश साहू- 496 नंबर (99.20%)

वैष्णवी श्री- 496 नंबर (99.20%)

जुलिटा मिंज- 496 नंबर (99.20%)

महताब अंसारी- 494 नंबर (98.80%)

प्रीत राज- 494 नंबर (98.80%)

अमीषा कुमारी- 494 नंबर (98.80%)

दीप्ति रानी- 494 नंबर (98.80%)

झारखंड दसवीं बोर्ड का रिजल्ट देखने का डायरेक्ट लिंक

इस साल झारखंड 10वीं बोर्ड के नतीजों में इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल (हजारीबाग) और सेंट अलॉयसियस हाई स्कूल (रांची) जैसे स्कूल ने बढ़िया प्रदर्शन किया है. झारखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में इस साल करीब 4,24,001 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 4,22,109 स्टूडेंट्स परीक्षा में बैठे थे और इनमें से 4,02,178 स्टूडेंट्स ने परीक्षा पास कर ली है.

ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड हुई वेबसाइट प्रोविजनल होगी. स्टूडेंट्स कुछ दिनों के बाद अपने स्कूलों से अपनी ओरिजनल मार्कशीट ले पाएंगे. जो स्टूडेंट्स अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं, वे रिचेंकिंग के लिए जल्द ही आवेदन कर पाएंगे. अधिक जानकारी के लिए स्टूडेंट्स को ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहने की सलाह दी जाती है.



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