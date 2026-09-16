ISRO हाईस्कूल पास को दे रहा सरकारी नौकरी का मौका, ₹1,42,400 तक मिलेगी सैलरी

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ISRO Recruitment 2026: अगर आप इसरो में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. टेक्निकल असिस्टेंट से लेकर फायरमैन तक के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जानें कौन भर सकता है फॉर्म और कितनी मिलेगी सैलरी...
ISRO Recruitment 2026: अगर आप हाईस्कूल पास हैं और इसरो में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन ने टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, कुक, फायरमैन के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. योग्य उम्मीदवार इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट career.iprc.gov.in पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.
इस भर्ती प्रक्रिया से कुल 22 पदों को भरा जाना है. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और दूसरी जरूरी पात्रताओं को जरूर चेक कर लेना चाहिए. इन पदों के लिए आवेदन 15 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवार 5 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं.
उम्मीदवार को इन पदों को आवेदन करने के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की जरूरतों को पूरा करना होगा. इनके लिए दसवीं पास से लेकर आईटीआई और डिप्लोमा तक की योग्यता निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल्ड नोटिफिकेशन चेक कर लेना चाहिए.
आयु सीमा भी पदों के मुताबिक अलग-अलग है. टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और कुक के पदों के लिए 18 साल से 35 साल के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. वहीं, फायरमैन के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल है. आरक्षित वर्गों के लिए आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान है.
चयन प्रक्रिया में सभी पदों के लिए एक लिखित परीक्षा के साथ-साथ एक स्किल टेस्ट शामिल है. फायरमैन के पदों के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और मेडिकल एग्जाम पास करना होगा.
लिखित परीक्षा ऑफलाइन OMR फॉर्मेट में तिरुनेलवेली और चेन्नई में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए एग्जाम सिटी की प्राथमिकता को भरना होगा. फाइनल सिलेक्शन लिखित परीक्षा के नंबरों के साथ-स्थान स्किल टेस्ट को क्वॉलिफाई करने की पात्रता पर निर्भर होगा.
फायरमैन के पदों के लिए फिजिकल एफिसिएंशी टेस्ट (PET) आयोजित किया जाएगा. PET दो चरणों में आयोजित होगा. जो उम्मीदवार पहले चरण को पार करेंगे उन्हें दूसरे चरण में शामिल होने की इजाजत मिलेगी. इसके बाद उम्मीदवारों का मेडिकल एग्जाम होगा.
इन पदों पर आवेदन करने के लिए 750 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है. उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन एसबीआई ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से करना होगा. इसके लिए इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है.
टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 7 के मुताबिक 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक सैलरी मिलेगी. टेक्नीशियन के पद के लिए सैलरी 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक है. इसके अलावा कुक और फायरमैन के पदों पर पे लेवल 2 के तहत सैलरी 19,900 से 63,200 रुपये तक निर्धारित की गई है.
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