FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
अपने बर्थडे पर दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचे CM पुष्कर सिंह धामी, मिला इतना प्यार कि नम हो गईं आंखें

अपने बर्थडे पर दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचे CM पुष्कर सिंह धामी, मिला इतना प्यार कि नम हो गईं आंखें

EPFO में बड़ा बदलाव, 12 साल बाद बढ़ सकती है PF की वेज लिमिट, 15000 से 25,000 करने पर चल रही कैबिनेट की चर्चा

EPFO में बड़ा बदलाव, 12 साल बाद बढ़ सकती है PF की वेज लिमिट, 15000 से 25,000 करने पर चल रही कैबिनेट की चर्चा

डॉक्टरों की फर्जी डिग्री का मुद्दा लेकर पहुंचे वकील तो SC ने लगा दी फटकार, कहा- यहां याचिकाओं का अंबर मत लगाओ, पब्लिसिटी चाहिए...

डॉक्टरों की फर्जी डिग्री का मुद्दा लेकर पहुंचे वकील, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- यहां याचिकाओं का अंबर मत लगाओ, पब्लिसिटी चाहिए...

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज

सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

ISRO हाईस्कूल पास को दे रहा सरकारी नौकरी का मौका, ₹1,42,400 तक मिलेगी सैलरी

ISRO Recruitment 2026: अगर आप इसरो में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. टेक्निकल असिस्टेंट से लेकर फायरमैन तक के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जानें कौन भर सकता है फॉर्म और कितनी मिलेगी सैलरी...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Sep 16, 2026, 12:24 PM IST

ISRO हाईस्कूल पास को दे रहा सरकारी नौकरी का मौका, ₹1,42,400 तक मिलेगी सैलरी

ISRO में सरकारी जॉब पाने का मौका. (Image: AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ISRO Recruitment 2026: अगर आप हाईस्कूल पास हैं और इसरो में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन ने टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, कुक, फायरमैन के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. योग्य उम्मीदवार इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट career.iprc.gov.in पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

इस भर्ती प्रक्रिया से कुल 22 पदों को भरा जाना है. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और दूसरी जरूरी पात्रताओं को जरूर चेक कर लेना चाहिए. इन पदों के लिए आवेदन 15 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवार 5 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं. 

ISRO Recruitment 2026: किस पोस्ट के लिए कितने पद पर वैकेंसी?

  • टेक्निकल असिस्टेंट- 5 पद
  • टेक्नीशियन- 13 पद
  • कुक- 1 पद
  • फायरमैन-  3 पद

ISRO Recruitment 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

उम्मीदवार को इन पदों को आवेदन करने के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की जरूरतों को पूरा करना होगा. इनके लिए दसवीं पास से लेकर आईटीआई और डिप्लोमा तक की योग्यता निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल्ड नोटिफिकेशन चेक कर लेना चाहिए. 

आयु सीमा भी पदों के मुताबिक अलग-अलग है. टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और कुक के पदों के लिए 18 साल से 35 साल के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. वहीं, फायरमैन के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल है. आरक्षित वर्गों के लिए आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान है. 

ISRO Recruitment 2026: कैसे होगा सिलेक्शन?

चयन प्रक्रिया में सभी पदों के लिए एक लिखित परीक्षा के साथ-साथ एक स्किल टेस्ट शामिल है. फायरमैन के पदों के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और मेडिकल एग्जाम पास करना होगा. 

लिखित परीक्षा ऑफलाइन OMR फॉर्मेट में तिरुनेलवेली और चेन्नई में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए एग्जाम सिटी की प्राथमिकता को भरना होगा. फाइनल सिलेक्शन लिखित परीक्षा के नंबरों के साथ-स्थान स्किल टेस्ट को क्वॉलिफाई करने की पात्रता पर निर्भर होगा. 

फायरमैन के पदों के लिए फिजिकल एफिसिएंशी टेस्ट  (PET) आयोजित किया जाएगा.  PET दो चरणों में आयोजित होगा. जो उम्मीदवार पहले चरण को पार करेंगे उन्हें दूसरे चरण में शामिल होने की इजाजत मिलेगी. इसके बाद उम्मीदवारों का मेडिकल एग्जाम होगा. 

ISRO Recruitment 2026: कितना लगेगा आवेदन शुल्क?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए 750 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है. उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन एसबीआई ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से करना होगा. इसके लिए इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है. 

ISRO Recruitment 2026: कितनी मिलेगी सैलरी?

टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 7 के मुताबिक 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक सैलरी मिलेगी. टेक्नीशियन के पद के लिए सैलरी 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक है. इसके अलावा कुक और फायरमैन के पदों पर पे लेवल 2 के तहत सैलरी 19,900 से 63,200 रुपये तक निर्धारित की गई है. 

यहां क्लिक कर पढ़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन
यहां क्लिक कर फटाफट भरें फॉर्म

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement