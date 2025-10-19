ISRO में 10वीं पास से लेकर इंजीनियर तक के लिए बंपर भर्तियां, 14 नवंबर तक करें अप्लाई

4th Grade Answer Key 2025: RSSB ने चतुर्थ श्रेणी के लिए जारी की आंसर की, जानें कब आएगा रिजल्ट
एजुकेशन
इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लिए 151 वैकेंसी के लिए भर्तियां निकाली हैं, इसमें इंजीनियर-साइंटिस्ट से लेकर ड्राइवर-कुक के पदों पर सिलेक्शन होने वाला है, यहां जानें सारी डिटेल्स....
ISRO Recruitment 2025: जहां समुद्र के किनारे से रॉकेट उड़ते हैं, वहां श्रीहरिकोटा में इसरो भविष्य के निर्माण के लिए नए टैलेंट की तलाश में है. इसके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने 151 वैकेंसी के लिए भर्तियां निकाली हैं. ये भर्तियां वैज्ञानिक से लेकर इंजीनियर, टेक्नीशियन, नर्सों और ड्राइवरों तक के पदों के लिए हैं. इसके लिए उम्मीदवार 14 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.
वैज्ञानिकों/इंजीनियरों 'एससी' के लिए 23 वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 28 और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 3 वैकेंसी है. इसके अलावा इन भर्तियों में टैक्नीशियन बी के लिए 70 पद, फायरमैन के लिए 6, रसोइयों के लिए 3, ड्राइवरों के लिए 3 और रेडियोग्राफर के लिए 1 पद भी शामिल है.
इसरो के पात्रता नियम अभी भी मुख्य तकनीकी योग्यताओं पर निर्भर हैं. इंजीनियरिंग विषयों में बीई/बी.टेक, इंजीनियरिंग या नर्सिंग में डिप्लोमा, बीएससी, एसएसएलसी/एसएससी के साथ आईटीआई और यहां तक कि दसवीं पास उम्मीदवार भी इन अलग-अलग पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदकों की आयु 14 नवंबर 2025 तक 18-35 वर्ष होनी चाहिए, वहीं सरकारी नीति के अनुसार आरक्षित श्रेणियों को छूट भी दी जाएगी.
एंट्री लेवल के पदों के लिए मूल वेतन 19,900 रुपये से लेकर हाई लेवल पदों के लिए 1,77,500 रुपये तक है. इसके अलावा चयनित उम्मीदवारों को आवास, परिवहन और चिकित्सा लाभ जैसे भत्ते भी दिए जाएंगे.
श्रीहरिकोटा में काम करने वालों के लिए यह काम नियमित और ज़िम्मेदारी भरा है. यह केंद्र भारत के प्रक्षेपण अभियानों जैसे पेलोड परीक्षण से लेकर वाहन संयोजन तक के महत्वपूर्ण चरणों का प्रबंधन करता है.
सफल उम्मीदवारों का चयन उन्हें कई चरणों में परखकर किया जाएगा, जिनमें ये चरण शामिल होंगे-
लिखित परीक्षा: उम्मीदवारों को पहले विषय ज्ञान और योग्यता का आकलन करने के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी.
कौशल परीक्षण: शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को पद की प्रकृति के आधार पर कौशल-आधारित मूल्यांकन से गुजरना होगा.
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: जो लोग अर्हता प्राप्त करेंगे, उनके शैक्षिक और पहचान दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा.
चिकित्सा परीक्षण: उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा.
फाइनल सिलेक्शन: केवल सभी चरणों को पार करने वाले उम्मीदवारों पर ही भर्ती के लिए विचार किया जाएगा.
