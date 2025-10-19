FacebookTwitterYoutubeInstagram
4th Grade Answer Key 2025: RSSB ने चतुर्थ श्रेणी के लिए जारी की आंसर की, जानें कब आएगा रिजल्ट

Ayodhya Diwali: CM योगी पहुंचे रामनगरी, अयोध्या में दीपोत्सव शुरू..., इस साल बनेगा नया रिकॉर्ड

ISRO में 10वीं पास से लेकर इंजीनियर तक के लिए बंपर भर्तियां, 14 नवंबर तक करें अप्लाई

IND vs AUS 1st ODI Highlights: ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत, भारत को 7 विकेट से चटाई धूल

JEE Mains 2026 Registration: NTA ने शुरू किया जेईई मेन्स के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कब होंगी जनवरी और अप्रैल सेशन की परीक्षाएं

दिवाली और छठ पर भीड़ की चलते बड़ा हादसा, मुंबई से बिहार जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस से 3 यात्री गिरे, 2 की मौत

NTA ने CMAT 2026 के लिए शुरू किया रजिस्ट्रेशन, cmat.nta.nic.in पर यूं करें अप्लाई

IND vs AUS 1st ODI Live: टीम इंडिया ने बनाए 136 रन, तो ऑस्ट्रेलिया को क्यों मिला 131 रनों का टारगेट? यहां जानिए नियम

IND vs AUS: क्या 176.5 की स्पीड से गेंद फेंकर मिचेल स्टार्क ने तोड़ दिया शोएब अख्तर का रिकॉर्ड? यहां जानें क्या है सच्चाई

बिहार कांग्रेस में बगावत? कसबा विधायक अफाक आलम ने पार्टी नेतृत्व पर लगाया सौदेबाजी का आरोप, वायरल ऑडियो ने मचा दी हलचल

एजुकेशन

एजुकेशन

ISRO में 10वीं पास से लेकर इंजीनियर तक के लिए बंपर भर्तियां, 14 नवंबर तक करें अप्लाई

इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लिए 151 वैकेंसी के लिए भर्तियां निकाली हैं, इसमें इंजीनियर-साइंटिस्ट से लेकर ड्राइवर-कुक के पदों पर सिलेक्शन होने वाला है, यहां जानें सारी डिटेल्स....

जया पाण्डेय

Updated : Oct 19, 2025, 04:39 PM IST

ISRO Recruitment 2025

ISRO Recruitment 2025: जहां समुद्र के किनारे से रॉकेट उड़ते हैं, वहां श्रीहरिकोटा में इसरो भविष्य के निर्माण के लिए नए टैलेंट की तलाश में है. इसके सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने 151 वैकेंसी के लिए भर्तियां निकाली हैं. ये भर्तियां वैज्ञानिक से लेकर इंजीनियर, टेक्नीशियन,  नर्सों और ड्राइवरों तक के पदों के लिए हैं. इसके लिए उम्मीदवार 14 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

ISRO Recruitment 2025 किस पद के लिए कितनी वैकेंसी?

वैज्ञानिकों/इंजीनियरों 'एससी' के लिए 23 वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 28 और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 3 वैकेंसी है. इसके अलावा इन भर्तियों में टैक्नीशियन बी के लिए 70 पद, फायरमैन के लिए 6, रसोइयों के लिए 3, ड्राइवरों के लिए 3 और रेडियोग्राफर के लिए 1 पद भी शामिल है.

ISRO Recruitment 2025 पात्रता मानदंड

इसरो के पात्रता नियम अभी भी मुख्य तकनीकी योग्यताओं पर निर्भर हैं. इंजीनियरिंग विषयों में बीई/बी.टेक, इंजीनियरिंग या नर्सिंग में डिप्लोमा, बीएससी, एसएसएलसी/एसएससी के साथ आईटीआई और यहां तक ​​कि दसवीं पास उम्मीदवार भी इन अलग-अलग पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदकों की आयु 14 नवंबर 2025 तक 18-35 वर्ष होनी चाहिए, वहीं सरकारी नीति के अनुसार आरक्षित श्रेणियों को छूट भी दी जाएगी.

ISRO Recruitment 2025 सैलरी और काम

एंट्री लेवल के पदों के लिए मूल वेतन 19,900 रुपये से लेकर हाई लेवल पदों के लिए 1,77,500 रुपये तक है. इसके अलावा चयनित उम्मीदवारों को आवास, परिवहन और चिकित्सा लाभ जैसे भत्ते भी दिए जाएंगे. 

श्रीहरिकोटा में काम करने वालों के लिए यह काम नियमित और ज़िम्मेदारी भरा है. यह केंद्र भारत के प्रक्षेपण अभियानों जैसे पेलोड परीक्षण से लेकर वाहन संयोजन तक के महत्वपूर्ण चरणों का प्रबंधन करता है.

ISRO Recruitment 2025 चयन प्रक्रिया 

सफल उम्मीदवारों का चयन उन्हें कई चरणों में परखकर किया जाएगा, जिनमें ये चरण शामिल होंगे-
लिखित परीक्षा: उम्मीदवारों को पहले विषय ज्ञान और योग्यता का आकलन करने के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी.
कौशल परीक्षण: शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को पद की प्रकृति के आधार पर कौशल-आधारित मूल्यांकन से गुजरना होगा.
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: जो लोग अर्हता प्राप्त करेंगे, उनके शैक्षिक और पहचान दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा.
चिकित्सा परीक्षण: उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा.
फाइनल सिलेक्शन: केवल सभी चरणों को पार करने वाले उम्मीदवारों पर ही भर्ती के लिए विचार किया जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

