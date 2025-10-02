Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank

Ravan Dahan-Shastra Puja Timing: आज दशहरे पर किस समय जलेगा रावण, यहां जान लें शस्त्र पूजा का सही समय क्या है?

प्यार और Sleep का साइकोलॉजिकल कनेक्शन! जानिए क्यों पार्टनर के करीब होने पर आने लगती है नींद 

ट्रंप के टैरिफ, हिंसक प्रदर्शन और पहलगाम हमले तक..., RSS प्रमुख मोहन भागवत के विजयादशमी भाषण की 5 बड़ी बातें

क्या इतिहास की सबसे बड़ी सड़क है धोखाधड़ी? जानें शेरशाह सूरी और GT रोड की असली कहानी

Neelkanth On Dussehra 2025: दशहरे पर नीलकंठ पक्षी देखना क्यों होता है शुभ? ये 5 कारण जान चौंक जाएंगे आप

Chhath Puja 2025: इस दिन से शुरू होगा छठ का महापर्व, नहाय-खाय, खरना और सूर्य अर्घ्य तक का समय जान लें

18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रोशनी का पर्व, जानें कब हैं धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भाई दूज 

दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड

क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Ravan Dahan-Shastra Puja Timing: आज दशहरे पर किस समय जलेगा रावण, यहां जान लें शस्त्र पूजा का सही समय क्या है?

आज दशहरे पर किस समय जलेगा रावण, यहां जान लें शस्त्र पूजा का सही समय क्या है?

ट्रंप के टैरिफ, हिंसक प्रदर्शन और पहलगाम हमले तक..., RSS प्रमुख मोहन भागवत के विजयादशमी भाषण की 5 बड़ी बातें

ट्रंप के टैरिफ, हिंसक प्रदर्शन और पहलगाम हमले तक..., RSS प्रमुख मोहन भागवत के विजयादशमी भाषण की 5 बड़ी बातें

क्या इतिहास की सबसे बड़ी सड़क है धोखाधड़ी? जानें शेरशाह सूरी और GT रोड की असली कहानी

क्या इतिहास की सबसे बड़ी सड़क है धोखाधड़ी? जानें शेरशाह सूरी और GT रोड की असली कहानी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank

भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank

प्यार और Sleep का साइकोलॉजिकल कनेक्शन! जानिए क्यों पार्टनर के करीब होने पर आने लगती है नींद 

प्यार और Sleep का साइकोलॉजिकल कनेक्शन! जानिए क्यों पार्टनर के करीब होने पर आने लगती है नींद

Chhath Puja 2025: इस दिन से शुरू होगा छठ का महापर्व, नहाय-खाय, खरना और सूर्य अर्घ्य तक का समय जान लें

इस दिन से शुरू होगा छठ का महापर्व, नहाय-खाय, खरना और सूर्य अर्घ्य तक का समय जान लें

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

क्या इतिहास की सबसे बड़ी सड़क है धोखाधड़ी? जानें शेरशाह सूरी और GT रोड की असली कहानी

दिल्ली में एक प्रचीन सड़क है जो 4 देशों को जोड़ती है. कई लोगों का मानना ​​है कि इस सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था लेकिन कई इतिहासकार इस दावे को खारिज करते हैं. जानें क्या है सच्चाई...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Oct 02, 2025, 10:31 AM IST

क्या इतिहास की सबसे बड़ी सड़क है धोखाधड़ी? जानें शेरशाह सूरी और GT रोड की असली कहानी

Grand Trunk Road

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली में एक सड़क है जो चार देशों को जोड़ती है. इसे जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है. यह प्राचीन सड़क महाभारत, मुगल काल और ब्रिटिश काल का गवाह रही है. कई लोगों का मानना ​​है कि इस सड़क का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था लेकिन कई इतिहासकार इस दावे को खारिज करते हैं.

ग्रैंड ट्रंक रोड की असली उत्पत्ति

इतिहासकार विश्वजीत कुमार के अनुसार यह कहना गलत है कि शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाई थी. शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक शासन किया था और सिर्फ 5 साल में 3655 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण असंभव था. 2600 किलोमीटर लंबी जीटी रोड चार देशों को पार करती है और उनकी राजधानियों को जोड़ती है.

यह भी पढ़ें- क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह

जीटी रोड का रास्ता

यह सड़क अफ़ग़ानिस्तान के काबुल से शुरू होकर दोरहम से होते हुए ख़ैबर दर्रे को पार करते हुए पाकिस्तान पहुंचती है. यह जमरूद, पेशावर, नौशेरा और अटक से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचती है. इस्लामाबाद से यह रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुरीदके और लाहौर होते हुए वाघा बॉर्डर तक पहुंचती है. भारत में यह दिल्ली पहुंचने से पहले अटारी, अमृतसर, करतारपुर, जालंधर, लुधियाना, सरहिंद, अंबाला, कुरूक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत से होकर गुजरती है.

दिल्ली से यह मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, सासाराम, औरंगाबाद, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान, कोलकाता में हावड़ा और बनगांव से होते हुए आखिरकार ढाका और चटगांव में खत्म होती है.

यह भी पढ़ें- CISF के नए बॉस IPS Praveer Ranjan के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम

उत्तरापथ से जीटी रोड

विश्वजीत कुमार बताते हैं कि हिंदू अभिलेखों में इस सड़क का उल्लेख उत्तरापथ के रूप में मिलता है. शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसे काबुल से चटगांव तक फिर से बनवाया गया और इसका नाम सड़क-ए-आज़म रखा गया. शेरशाह सूरी ने सड़क के किनारे फलों के पेड़ लगवाए और यात्रियों की सुविधा के लिए सराय बनवाईं. हालांकि वह अपने साम्राज्य को मज़बूत करना चाहता था और इसका उद्देश्य पूरी तरह से आर्थिक था.

सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापारिक उद्देश्यों के लिए सड़कों का और भी विकास किया. अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने भी अपने शासनकाल में संपर्क सड़कों का निर्माण करके योगदान दिया जिन्हें बादशाही सड़क कहा जाता था.

मुगल काल के बाद अंग्रेजों ने कोलकाता से पेशावर तक की सड़क को अपने नियंत्रण में ले लिया और उसकी मरम्मत करवाई. ब्रिटिश शासन के दौरान इसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड (जीटी रोड) कर दिया गया और यह सड़क आज भी इसी नाम से जाना जाता है. प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने जीटी रोड के बारे में लिखा था और इसके जीवंत जीवन प्रवाह को दुनिया में कहीं और बेजोड़ बताया था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Varanasi: भतीजे ने चाचा के पूरे परिवार का किया कत्ल, रूह कंपाने वाली है पारिवारिक दुश्मनी की कहानी 
भतीजे ने चाचा के पूरे परिवार का किया कत्ल, रूह कंपाने वाली है पारिवारिक दुश्मनी की कहानी
Viral Video: पेड़ की आड़ में छुपा बैठा था आदमखोर जानवर, तभी लोग बनाने लगाने लगे रील, फिर जो हुआ वह था बहुत डरवना
Viral Video: पेड़ की आड़ में छुपा बैठा था आदमखोर जानवर, तभी लोग बनाने लगाने लगे रील, फिर जो हुआ वह था बहुत डरवना
Skincare Tips: बढ़ते प्रदूषण से स्किन को हो रहा नुकसान, जानिए इससे बचने के उपाय
Skincare Tips: बढ़ते प्रदूषण से स्किन को हो रहा नुकसान, जानिए इससे बचने के उपाय
Benjamin Netanyahu ने ईरान की जनता को दिया भरोसा, 'आपके दुख में शामिल हैं'
Benjamin Netanyahu ने ईरान की जनता को दिया भरोसा, 'आपके दुख में शामिल हैं'
Bihar: AIIMS शिलान्यास के दौरान CM नीतीश ने की PM मोदी के पैर छूने की कोशिश, मोदी ने रोका
AIIMS शिलान्यास के दौरान CM नीतीश ने की PM मोदी के पैर छूने की कोशिश, मोदी ने रोका
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank
भारत के ये 5 बैंक देते हैं Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, जानें किस पायदान पर आता है आपका Bank
प्यार और Sleep का साइकोलॉजिकल कनेक्शन! जानिए क्यों पार्टनर के करीब होने पर आने लगती है नींद 
प्यार और Sleep का साइकोलॉजिकल कनेक्शन! जानिए क्यों पार्टनर के करीब होने पर आने लगती है नींद
Chhath Puja 2025: इस दिन से शुरू होगा छठ का महापर्व, नहाय-खाय, खरना और सूर्य अर्घ्य तक का समय जान लें
इस दिन से शुरू होगा छठ का महापर्व, नहाय-खाय, खरना और सूर्य अर्घ्य तक का समय जान लें
18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रोशनी का पर्व, जानें कब हैं धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भाई दूज 
18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक रोशनी का पर्व, जानें कब हैं धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और भाई दूज
दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड
दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE