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2003 में बने IPS, 12 साल बस्तर में नक्सलवाद पर कसा शिकंजा, जानें कितने क्वॉलिफाइड हैं NIA के नए आईजी पी. सुंदरराज

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2003 में बने IPS, 12 साल बस्तर में नक्सलवाद पर कसा शिकंजा, जानें कितने क्वॉलिफाइड हैं NIA के नए आईजी पी. सुंदरराज

छत्तीसगढ़ कैडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी पी.सुंदरराज एनआईए के नए आईजी बने हैं, जानें उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और उनका आईपीएस से आईजी बनने का सफर कैसा रहा है...

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Jaya Pandey

Updated : Jun 17, 2026, 05:56 PM IST

2003 में बने IPS, 12 साल बस्तर में नक्सलवाद पर कसा शिकंजा, जानें कितने क्वॉलिफाइड हैं NIA के नए आईजी पी. सुंदरराज

NIA के नए आईजी बने आईपीएस पी. सुंदरराज. (Image: Social Media)

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  • NIA के आईजी नियुक्त हुए IPS पी.सुंदरराज 
  • बस्तर में नक्सलवाद हटाने में दिया योगदान
  • बीएससी एग्रीकल्चर से की है पढ़ाई
  • पुलिस वीरता पदक से सम्मानित हो चुके हैं IPS पी.सुंदरराज 

छत्तीसगढ़ कैडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी पी.सुंदरराज को डेप्युटेशन पर एनआईए का आईजी नियुक्त किया गया है. इंटरनल सिक्योरिटी, नक्सल विरोधी अभियान और उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें भारत के अनुभवी पुलिस अधिकारियों में गिना जाता है. उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब देश में आतंकवाद, संगठित अपराध और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों की जांच में एनआईए की भूमिका लगातार बढ़ रही है. 

पी. सुंदरराज का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है?

पी. सुंदरराज मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं. उनकी शुरुआती पढ़ाई-लिखाई तमिलनाडु में हुई और इसके बाद उन्होंने तमिल नाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री हासिल की. ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और साल 2003 में यूपीएससी सीएसई पास करके भारतीय पुलिस सेवा में सिलेक्ट हुए. उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर आवंटित किया गया जो हाल ही में मध्य प्रदेश से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना था. उनकी पहली तैनाती कोरबा जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में हुई. उन्होंने अपने करियर का अधिकतर समय कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में बिताया. 

पी. सुंदरराज ने कैसे हटाया बस्तर से नक्सलवाद?

छत्तीसगढ़ में अपनी सर्विस के दौरान पी. सुंदरराज का बस्तर से नक्सलवाद हटाने में बड़ा योगदान रहा. यहां तैनाती के दौरान उन्होंने सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कई नक्सल विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया. उनकी रणनीति में केवल सुरक्षा कार्रवाई ही नहीं, बल्कि स्थानीय समुदायों के साथ बेहतर समन्वय और आम लोगों को विश्वास में लाने पर भी जोर था. इसी कारण उन्हें नक्सल विरोधी अभियानों का एक्सपर्ट ऑफिसर माना जाता है.

अपने करियर के दौरान उन्होंने जंगल युद्ध और काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशनों से जुड़ी खास ट्रेनिंग भी की. बस्तर में लंबे समय तक अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई. उनके नेतृत्व में कई बड़े ऑपरेशन हुए और सुरक्षाबलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली. 

आईपीएस पी. सुंदरराज को कौन-से बड़े अवॉर्ड्स मिले?

आईपीएस पी. सुंदरराज को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए कई अवॉर्ड मिले. उन्हें पुलिस वीरता पदक जैसे सम्मान से भी नवाजा जा चुका है. उनका अनुभव और उपलब्धियां उन्हें देश की प्रमुख जांच एजेंसी NIA में इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक ले गई. इस पद पर वह आतंकवाद, आतंकी फंडिंग, संगठित अपराध, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच और समन्वय में अहम भूमिका निभाएंगे. 

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