भारत की इस बड़ी तेल कंपनी में बंपर भर्तियां, परीक्षा या इंटरव्यू के बिना मिलेगी नौकरी

IOCL Recruitment 2026: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने ट्रेड, टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 405 पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की है. यह भर्ती अभियान IOCL के अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के वेस्टर्न रीजन के मार्केटिंग डिविजन के तहत आयोजित किया जा रहा है. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (NAPS) या नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 मार्च से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 मार्च 2026 को शाम 5 बजे तक है. इसमें वेस्टर्न रीजन में अप्रेंटिसशिप के काफी मौके हैं जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव शामिल हैं.
आईओसीएल अप्रेंटिस 2026 में विभिन्न ट्रेड्स के लिए कुल 405 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है. इस भर्ती में टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस-डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों पर भर्तियां हो रही हैं. ये पद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे कई इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स के लिए उपलब्ध होती है.
उम्मीदवारों को उस ट्रेड के अनुसार पात्रता योग्यताएं पूरी करनी होगी जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं-
टेक्नीशियन अप्रेंटिस: उम्मीदवारों के पास संबंधित इंजीनियरिंग विषय में कम से कम 50% मार्क्स के साथ तीन साल का फुल टाइम डिप्लामा होना चाहिए. (आरक्षित कैटिगरी के लिए 45%)
ट्रेड अप्रेंटिस: उम्मीदवारों के पास नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग(NCVT) या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग(SCVT) से मान्यता प्राप्त संबंधित ट्रेड में दो साल के आईटीआई पाठ्यक्रम के साथ मैट्रिकुलेशन होना जरूरी है.
ग्रेजुएट अप्रेंटिस: आवेदकों के पास किसी भी सब्जेक्ट में न्यूनतम जरूरी मार्क्स के साथ फुलटाइम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.
डेटा एंट्री ऑपरेटर: उम्मीदवारों के पास 12वीं कक्षा की योग्यता होनी चाहिए, साथ ही स्किल्ड कैटिगरी के लिए एडिशनल स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए. यह योग्यता किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से फुलटाइम मोड के माध्यम से हासिल की जानी चाहिए.
उम्मीदवारों की आयु 28 फरवरी 2026 को 18 से 24 साल के बीच होनी चाहिए. सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट लागू है. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को 5 साल, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) को 3 साल और PwBD कैटिगरी को 10 साल तक की उम्र में छूट भी दी जाएगी.
चयन प्रक्रिया योग्यता के आधार पर होगी. कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में मिले नंबरों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नियुक्ति से पहले मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. इस अप्रेंटिसशिप की अवधि 12 महीने की होगी.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- NAPS या NATS पोर्टल पर जाएं.
- वैलिड डिटेल्स का इस्तेमाल करके अप्रेंटिस के तौर पर रजिस्ट्रेशन करें.
- पोर्टल में लॉग इन करें और Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division) - Western Region apprenticeship opportunity को सर्च करें.
- संबंधित ट्रेड को सिलेक्ट करें और एप्लीकेशन फॉर्म जमा करें.
उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी आगे की जामकारी के लिए आईओसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित तौर पर चेक करते रहना चाहिए.
