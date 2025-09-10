Add DNA as a Preferred Source
Vidur Niti: जीवन में कभी भी अकेले नहीं करने चाहिए ये काम, व्यक्ति को उठाना पड़ सकता है नुकसान

Bihar SET 2025: बिहार में शिक्षक बनने के इच्छुक लोग दें ध्यान! इस तारीख से शुरू होगा बिहार एसईटी के लिए रजिस्ट्रेशन

Kurukshetra Release Date: पहली बार ओटीटी पर छिड़ेगी महाभारत, इस तारीख को Netflix पर 'कुरुक्षेत्र' होगी रिलीज

'अब तुम्हें UAE के खिलाफ भी बुमराह चाहिए?' अगर Jasprit Bumrah आज खेले तो हड़ताल करेंगे ये दिग्गज, गौतम गंभीर को लताड़ा

Fastest Way To Cure Uric Acid: ये देसी उपाय तोड़ देंगे जोड़ों में जमा हो रहे यूरिक एसिड के क्रिस्टल, दर्द-सूजन से मिलेगा आराम 

UPSSSC PET 2025 Answer Key: यूपीएसएसएससी पीईटी की आंसर की upsssc.gov.in पर जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

Pitru Paksha 2025: पितृदोष से हैं परेशान तो पितृपक्ष के 15 दिनों में अपना लें ये नियम, पितरों का मिलेगा आशीर्वाद 

IOCL Recruitment 2025: Engineers के इस सरकारी कंपनी में बंपर भर्तियां, इस तारीख से पहले फटाफट करें अप्लाई

Leather vs Fabric Sofa: लेदर या फेब्रिक, सेहत के लिहाज से कौन सा सोफा होता है बेहतर?   

Success की फैक्ट्री कहे जाते हैं अमेरिका के ये 10 कॉलेज, हर स्टूडेंट देखता है यहां पढ़ने का सपना

Bihar SET 2025: बिहार में शिक्षक बनने के इच्छुक लोग दें ध्यान! इस तारीख से शुरू होगा बिहार एसईटी के लिए रजिस्ट्रेशन

बिहार में शिक्षक बनने के इच्छुक लोग दें ध्यान! इस तारीख से शुरू होगा बिहार एसईटी के लिए रजिस्ट्रेशन

Kurukshetra Release Date: पहली बार ओटीटी पर छिड़ेगी महाभारत, इस तारीख को Netflix पर 'कुरुक्षेत्र' होगी रिलीज

Kurukshetra Release Date: पहली बार ओटीटी पर छिड़ेगी महाभारत, इस तारीख को Netflix पर 'कुरुक्षेत्र' होगी रिलीज

'अब तुम्हें UAE के खिलाफ भी बुमराह चाहिए?' अगर Jasprit Bumrah आज खेले तो हड़ताल करेंगे ये दिग्गज, गौतम गंभीर को लताड़ा

'अब तुम्हें UAE के खिलाफ भी बुमराह चाहिए?' अगर Jasprit Bumrah आज खेले तो हड़ताल करेंगे ये दिग्गज, गौतम गंभीर को लताड़ा

T20I में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 10 गेंदबाज, ये भारतीय खिलाड़ी टॉप पर

T20I में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 10 गेंदबाज, ये भारतीय खिलाड़ी टॉप पर

Vidur Niti: जीवन में कभी भी अकेले नहीं करने चाहिए ये काम, व्यक्ति को उठाना पड़ सकता है नुकसान

जीवन में कभी भी अकेले नहीं करने चाहिए ये काम, व्यक्ति को उठाना पड़ सकता है नुकसान

Success की फैक्ट्री कहे जाते हैं अमेरिका के ये 10 कॉलेज, हर स्टूडेंट देखता है यहां पढ़ने का सपना

Success की फैक्ट्री कहे जाते हैं अमेरिका के ये 10 कॉलेज, हर स्टूडेंट देखता है यहां पढ़ने का सपना

IOCL Recruitment 2025: Engineers के इस सरकारी कंपनी में बंपर भर्तियां, इस तारीख से पहले फटाफट करें अप्लाई

अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस कंपनी में बंपर भर्तियां निकली हैं, यहां जानें सारी डिटेल्स

जया पाण्डेय

Updated : Sep 10, 2025, 02:47 PM IST

IOCL Recruitment 2025: Engineers के इस सरकारी कंपनी में बंपर भर्तियां, इस तारीख से पहले फटाफट करें अप्लाई

IOCL Recruitment 2025

अगर आप इंजीनियर हैं और सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आपके लिए बढ़िया मौका लाया है. IOCL ने केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रीम में ग्रेजुएट इंजीनियरों की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है.  आवेदन विंडो 5 सितंबर 2025 को खुली थी और 21 सितंबर 2025 तक एक्टिव रहेगी. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.iocl.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

IOCL Recruitment 2025: पात्रता मापदंड

आईओसीएल इंजीनियर पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में बी.टेक की डिग्री होनी चाहिए. आवेदन की आखिरी तारीख तक आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा 26 साल होनी चाहिए. केवल शैक्षिक और आयु संबंधी मानदंडों को पूरा करने वालों पर ही चयन प्रक्रिया के लिए विचार किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- संघर्ष की फसल ने दी सफलता की खनक, किसान की बेटी मेहनत से तपकर यूं बनी तमिलनाडु की डिप्टी कलेक्टर

IOCL Recruitment 2025: चयन प्रक्रिया

इस भर्ती प्रक्रिया में तीन चरण शामिल हैं. पहले चरण में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें उम्मीदवारों का मूल्यांकन 100 अंकों में से किया जाएगा. इसके बाद ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टास्क होगा और फिर इंटरव्यू राउंड आयोजित किया जाएगा. इन तीनों चरणों को पार करने वाले सफल उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

IOCL Recruitment 2025: कैसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए IOCL की वेबसाइट पर जाएं और रिक्रूटमेंट सेक्शन में क्लिक करें. इसके बाद Recruitment of Engineers/Officers (Grade – A) in Indian Oil Corporation Limited through CBT – 2025 पर क्लिक करें. सिस्टम आपके डिवाइस के कैमरे का इस्तेमाल करके आवेदन प्रक्रिया के दौरान एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करेगा. एप्लीकेशन फॉर्म में सही डिटेल्स भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और एप्लीकेशन फीस का भुगतान करके सबमिट करें.

यहां क्लिक करके पढ़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन

