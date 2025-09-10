IOCL Recruitment 2025: Engineers के इस सरकारी कंपनी में बंपर भर्तियां, इस तारीख से पहले फटाफट करें अप्लाई

Vidur Niti: जीवन में कभी भी अकेले नहीं करने चाहिए ये काम, व्यक्ति को उठाना पड़ सकता है नुकसान
एजुकेशन
अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस कंपनी में बंपर भर्तियां निकली हैं, यहां जानें सारी डिटेल्स
अगर आप इंजीनियर हैं और सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आपके लिए बढ़िया मौका लाया है. IOCL ने केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन स्ट्रीम में ग्रेजुएट इंजीनियरों की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आवेदन विंडो 5 सितंबर 2025 को खुली थी और 21 सितंबर 2025 तक एक्टिव रहेगी. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.iocl.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
आईओसीएल इंजीनियर पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में बी.टेक की डिग्री होनी चाहिए. आवेदन की आखिरी तारीख तक आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा 26 साल होनी चाहिए. केवल शैक्षिक और आयु संबंधी मानदंडों को पूरा करने वालों पर ही चयन प्रक्रिया के लिए विचार किया जाएगा.
इस भर्ती प्रक्रिया में तीन चरण शामिल हैं. पहले चरण में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें उम्मीदवारों का मूल्यांकन 100 अंकों में से किया जाएगा. इसके बाद ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टास्क होगा और फिर इंटरव्यू राउंड आयोजित किया जाएगा. इन तीनों चरणों को पार करने वाले सफल उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.
आवेदन करने के लिए IOCL की वेबसाइट पर जाएं और रिक्रूटमेंट सेक्शन में क्लिक करें. इसके बाद Recruitment of Engineers/Officers (Grade – A) in Indian Oil Corporation Limited through CBT – 2025 पर क्लिक करें. सिस्टम आपके डिवाइस के कैमरे का इस्तेमाल करके आवेदन प्रक्रिया के दौरान एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करेगा. एप्लीकेशन फॉर्म में सही डिटेल्स भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और एप्लीकेशन फीस का भुगतान करके सबमिट करें.
यहां क्लिक करके पढ़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन
