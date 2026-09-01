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इंडियन ओवरसीज बैंक में ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका, जानें कितनी है फीस और कैसे होगा सिलेक्शन

बैंक में नौकरी पाने के इच्छुक लोगों के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक सुनहरा मौका लेकर आया है, जानें कौन कर सकता है आवेदन और कैसे होगा सिलेक्शन...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 01, 2026, 02:22 PM IST

इंडियन ओवरसीज बैंक में ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका, जानें कितनी है फीस और कैसे होगा सिलेक्शन

इंडियन ओवरसीज बैंक में जॉब का सुनहरा मौका. (Image: AI)

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IOB Recruitment 2026: अगर आप बैंक में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है. इंडियन ओवरसीज बैंक में 291 जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्तियां चल रही हैं. इसमें ब्रांच मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्रेडिट, रिस्क, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और साइबर सिक्योरिटी जैसे ब्रांच में मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर जैसे पद शामिल हैं.  

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट iob.bank.in पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 15 सितंबर तक आवेदन शुल्क का भुगतान करके अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं. ऑनलाइन के अलावा किसी दूसरे माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. 

IOB Recruitment 2026: किस ब्रांच में कितने पदों पर भर्तियां?
IOB Vacancy

IOB Recruitment 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

आयुसीमा और शैक्षणिक योग्यता पदों के मुताबिक अलग-अलग है. उम्मीदवारों को 1 अगस्त 2026 को निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा. 

मैनेजर और ब्रांच मैनेजर के पदों के लिए उम्मीदवारों की आयु 23 से 33 साल के बीच होनी चाहिए. उनके पास किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और निर्धारित सरकारी या प्राइवेट बैंक में अफसर के लेवल का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. इस अनुभव में दो साल की ब्रांच बैंकिंग भी शामिल है. 

मैनेजर आईटी के लिए कैंडिडेट की उम्र 25 से 35 साल के बीच होनी चाहिए और उनके पास इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी में बैचलर्स डिग्री या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा उनके पास आईटी में 5 साल का अनुभव भी जरूरी है जिसमें 3 साल का बैंकिंग या बैंकिग फाइनेंशियल सर्विसेस एंड इंश्योरेंस (बीएफएसआई) सेक्टर का अनुभव भी शामिल है. 

दूसरे स्पेशलिस्ट पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और काम के एक्सपीरियंस में इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, क्रेडिट और रिस्क मैनेजमेंट शामिल हैं.

असिस्टेंट मैनेजर, सिक्योरिटी पदों के लिए भी अलग पात्रता मापदंड की जरूरत है. उम्मीदवारों का ग्रेजुएट होना जरूरी है. इसके अलावा उनकी उम्र 30 से 45 साल के बीच होनी चाहिए. साथ ही उन्हें आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस में सेवा का अनुभव भी होना चाहिए.

सरकारी नियमों के मुताबिक, पात्र आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी. 

IOB Recruitment 2026: कितनी होगी एप्लीकेशन फीस?

एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को जीएसटी के साथ 175 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. दूसरे उम्मीदवार जिनमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के उम्मीदवार भी शामिल हैं, को 1000 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. यह आवेदन शुल्क एक बार भुगतान के बाद वापस नहीं किया जाएगा.

IOB Recruitment 2026: क्या होगी चयन प्रक्रिया?

चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन एग्जाम के साथ इंटरव्यू शामिल है. जो उम्मीदवार ऑनलाइन एग्जाम को पास करेंगे, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. 

ब्रांच मैनेजमेंट में जनरलिस्ट ऑफिसर पोस्ट के लिए होने वाले ऑनलाइन एग्जाम में 100 नंबरों के 100 सवाल पूछे जाएंगे. इसमें इंग्लिश भाषा से 25 सवाल और प्रोफेशनल नॉलेज से जुड़े 75 सवाल पूछे जाएंगे. इस एग्जाम को 2 घंटों में उम्मीदवारों को पूरा करना होगा. 

दूसरे पदों के लिए लिखित परीक्षा में भी 100 नंबरों के 100 सवाल पूछे जाएंगे. इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 25 सवाल, बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े जनरल अवेयरनेस से 25 सवाल और प्रोफेशनल नॉलेज से जुड़े 50 सवाल पूछे जाएंगे. हर सेक्शन के लिए अलग-अलग समय सीमा निर्धारित है. पूरा पेपर हल करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा. हर गलत जवाब पर एक चौथाई नंबर काट लिए जाएंगे. 

फाइनल मेरिट लिस्ट में ऑनलाइन एग्जाम का वेटेज 80 फीसदी और इंटरव्यू का वेटेज 20 फीसदी रहेगा. 

IOB Recruitment 2026: कैसे कर पाएंगे आवेदन?

उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट iob.bank.in को विजिट करके ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे. होमपेज पर सबसे पहले करियर सेक्शन में जाएं. इसके बाद जनरलिस्ट या स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें और फिर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें.

रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवारों को उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ईमेल या एसएमएस के जरिए मिलेगा. इसके बाद उन्हें अपनी तस्वीर, साइन, बाएं अंगूठे का निशान और हैंडरिटेन डिक्लरेशन अपलोड करके आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. आवेदन शुल्क भरें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद इसका कंफर्मेशन पेज सेव करना न भूलें.

इस लिंक पर क्लिक करके फटाफट भरें फॉर्म
यहां क्लिक कर पढ़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन

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