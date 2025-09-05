Interview Tips: हम आपको क्यों दें नौकरी? Bill Gates ने बताया इंटरव्यू के इस मुश्किल सवाल का आसान जवाब
Anant Chaturdashi Holiday: क्या अनंत चतुर्दशी के दिन स्कूल-कॉलेज, बैंकों में छुट्टी रहेगी?
कॉमेडी-ड्रामा-सस्पेंस से भरी है 'उफ्फ ये सियापा', लेकिन डायलॉग नहीं, यूनिक एंगल पर बनी ये फिल्म जानिए क्यों देखनी चाहिए?
Shukra Pradosh Vrat 2025: इस व्रत को करने मात्र से पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना, मिलेगा महादेव का आशीर्वाद
The Bengal Files Review : इतिहास के पन्नों में खोई हुई भूली कहानी है 'द बंगाल फाइल्स', यहां पढ़ें आज रिलीज हुई मूवी का रिव्यू
Fake IAS Story: मर्सिडीज, डिफेंडर और फॉर्च्यूनर के साथ चलता था इस IAS का काफिला, हुआ खुलासा तो सन्न रह गए अधिकारी
दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात, कश्मीरी गेट बस टर्मिनल से लेकर यमुना घाट के आसपास के इलाकों में स्थित घरों में घुसा पानी
Baaghi 4 Advance Booking: टाइगर श्रॉफ की फिल्म ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एडवांस में की धमाकेदार कमाई
अनिल अंबानी को बैंक ऑफ बड़ौदा से मिला बड़ा झटका, आरकॉम के लोन अकाउंट को घोषित किया फ्रॉड
नेशनल टीवी पर उड़ाया मज़ाक: एक्टर फहाद ने स्वरा भास्कर को कहा “शक्ल देखी है अपनी!” पत्नी ने भी सुनाई खरी-खोटी
एजुकेशन
बिल गेट्स ने जॉब इंटरव्यू में पूछा जाने वाला एक सवाल का इतना अच्छा जवाब बताया है कि इसे हर युवाओं को जरूर जानना चाहिए. लगभग हर कंपनियां इंटरव्यू के दौरान 'हम आपको नौकरी क्यों दें' का सवाल करती हैं. आइए, नौकरी तलाश कर रहे युवाओं का रास्ता आसान बनाने वाला बिल गेट्स का स्मार्ट जवाब जान लेते हैं.
माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक और दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में शुमार बिल गेट्स को शायद कोई इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है. लेकिन साल 2020 में एनबीए स्टार स्टीफन करी के यूट्यूब सीरीज ‘स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन’ के लिए एक बातचीत में, बिल गेट्स ने एक रोल प्ले किया. इसमें युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भूमिका निभाते हुए गेट्स एक कॉलेज ड्रॉपआउट बने, जो माइक्रोसॉफ्ट में अपनी पहली नौकरी के लिए आवेदन कर रहा होता है. इस दौरान, इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्लासिक सवाल- 'हम आपको क्यों नौकरी दें?' का स्मार्ट जवाब भी दिया. गेट्स के जवाब में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे व्यक्ति के लिए उपयोगी टिप्स से भरे हुए थे. इस सवाल का बिल गेट्स ने क्या जवाब दिया आइए जानते हैं.
इस सवाल का जवाब देते समय, बिल गेट्स ने अपने जुनून और व्यावहारिक कौशल पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि इस पर आप कह सकते हैं कि, "आपको मेरे काम के नमूने देखने चाहिए. मैंने जो प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स बनाए हैं, वे मेरी कक्षाओं से कहीं ज्यादा उन्नत हैं. मुझे लगता है कि समय के साथ मैं लगातार बेहतर हुआ हूं और मेरा काम मेरी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है."
बिल गेट्स केवल तकनीकी क्षमताओं पर ही नहीं रुकें. इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि "मुझे लगता है कि मैं लोगों के साथ अच्छी तरह काम कर सकता हूं. मुझे लोगों के साथ काम करना पसंद है. भले ही मैं कभी-कभी कोड की कड़ी आलोचना कर सकता हूँ, लेकिन मुझे टीम का हिस्सा बनकर काम करना पसंद है. मैं महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पसंद करता हूं और भविष्य के बारे में सोचना मुझे प्रेरित करता है. सॉफ्टवेयर एक रोमांचक क्षेत्र है और मैं इसमें अपना योगदान देना चाहता हूं." गेट्स का यह जवाब दिखाता है कि आप केवल एक अच्छे पेशेवर ही नहीं, बल्कि एक सहयोगी और दूरदर्शी टीम सदस्य भी हैं.
सैलरी की बातचीत को सहजता से संभालना महत्वपूर्ण है. आप कह सकते हैं कि "मुझे उम्मीद है कि पैकेज में स्टॉक विकल्प शामिल होंगे. मैं जोखिम लेने के लिए तैयार हूं और मुझे कंपनी के भविष्य में बहुत विश्वास है, इसलिए मैं नकद वेतन की तुलना में स्टॉक विकल्पों को ज्यादा पसंद करूंगा. मैंने सुना है कि बाजार में अन्य कंपनियां अच्छा भुगतान कर रही हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे निष्पक्ष रूप से देखें और विकल्पों पर ज्यादा ध्यान दें."
गेट्स ने बताया कि इस तरह के जवाब से आपके स्मार्ट नेगोशिएशन स्किल्स और कंपनी के भविष्य में आपका विश्वास दोनों झलक जाएंगे. यह दिखाता है कि आप लंबी अवधि के लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.