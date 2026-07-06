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भारत के टॉप 5 राज्य जहां होती है सबसे ज्यादा बारिश, जानें लिस्ट में किस नंबर पर आते हैं UP-बिहार

मुंबई में मानसून की बारिश आफत लेकर आई है और अब तक अलग-अलग जगहों से इससे जुड़ी घटनाओं ने 10 लोगों की जान ले ली है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि बारिश के मामले में भारत के कौन-से राज्य टॉप पर हैं...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 06, 2026, 02:20 PM IST

भारत के टॉप 5 राज्य जहां होती है सबसे ज्यादा बारिश, जानें लिस्ट में किस नंबर पर आते हैं UP-बिहार

भारत के किस राज्य में होती है सबसे ज्यादा बारिश? (Image: AI)

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दक्षिण-पश्चिम मानसून के एक्टिव होने के साथ देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग लगातार मौसम की निगरानी करता है और अक्सर भारी और अत्यधिक भारी बारिश को लेकर जहां जरूरत होती है, वहां ऑरेंज और रेट अलर्ट जारी करता है. भारत की विविध भौगोलिक बनावट की वजह से अलग-अलग हिस्सों में बारिश का पैटर्न भी अलग-अलग होता है. आज हम आपको भारत के टॉप 5 सबसे ज्यादा बारिश वाले राज्यों के बारे में बताने जा रहे हैं. 

सबसे ज्यादा बारिश वाला भारत का राज्य

भारत में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में होती है. पूर्वी खासी हिल्स जिले की मावसिनराम दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह है. यहां औसतन सालाना लगभग 11,800 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की जाती है. इसके पास ही चेरापुंजी भी है जिसे भी दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में गिना जाता है. बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी से भरी दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाएं जब खासी पहाड़ियों से टकराती हैं, तो ओरोग्राफिक इफेक्ट की वजह से यहां रिकॉर्ड बारिश होती है. 

दूसरे नंबर पर आया है पूर्वोत्त का यह स्टेट

मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश देश के सबसे ज्यादा बारिश वाला राज्य है. हिमालय की तलहटी में बसे इस राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान भारी बारिश होती है. घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और तेज बहाव वाली नदियां यहां की पहचान हैं. भरपूर बरसात की वजह से यह राज्य जैव विविधता और जलविद्युत उत्पादन के लिए भी बेहद अहम माना जाता है.

तीसरे नंबर पर भी पूर्वोत्तर के राज्य का दबदबा

सिक्किम भी भारत के सबसे अधिक बारिश वाले राज्यों में गिना जाता है. हिमालयी इलाके में मौजूद होने के कारण यहां मानसून के दौरान अच्छी बारिश होती है. यह बारिश राज्य के घने जंगलों, हिमनदों से निकलने वाली नदियों और कृषि व्यवस्था के लिए बेहद अहम है. राज्य की कई जलविद्युत परियोजनाएं भी इसी जल संसाधन पर निर्भर करती हैं.

पश्चिम बंगाल में भी हर साल जमकर होती है बरसात

पश्चिम बंगाल भी अधिक बारिश वाले राज्यों में शामिल है. खासकर उत्तरी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और डुआर्स इलाके में भारी मानसूनी बारिश होती है, जबकि दक्षिणी हिस्सों में भी अच्छी बारिश दर्ज की जाती है. यह बारिश धान, जूट और चाय जैसी प्रमुख फसलों की खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है.

नागालैंड में सबसे ज्यादा बारिश वाले राज्यों में से एक

नागालैंड भी पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है, जहां हर साल अच्छी-खासी बारिश होती है. मई से सितंबर के बीच मानसून के दौरान यहां भारी वर्षा दर्ज की जाती है. इस बारिश से राज्य की पहाड़ियां और जंगल हरे-भरे बने रहते हैं. साथ ही धान, मक्का और दूसरे पारंपरिक फसलों की खेती भी काफी हद तक मानसून पर निर्भर करती है.

बारिश के मामले में यूपी-बिहार की क्या है स्थिति?

वहीं, अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो ये दोनों राज्य देश के सबसे ज्यादा बारिश वाले राज्यों की लिस्ट का हिस्सा नहीं हैं. यहां सालाना औसत बारिश मेघालय और पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में काफी कम होती है. हालांकि, मानसून के दौरान यहां के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति जरूर बन जाती है.

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