रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर 22 हजार से ज्यादा भर्तियां, 10वीं पास इस तारीख से भर पाएंगे फॉर्म

अगर आप रेलवे में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और आप 10वीं पास हैं तो आने वाले दिनों में आपके लिए अच्छा मौका आने वाला है, यहां जानें सारी डिटेल्स...

अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका आने वाला है. रेलवे ने आगामी भर्ती के लिए 22,000 ग्रुप डी लेवल-1 पदों की घोषणा करते हुए एक शॉर्ट नोटिस जारी की है. इस भर्ती के लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जनवरी 2026 के तीसरे सप्ताह तक आरआरबी के ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल rrbapply.gov.in पर शुरू होने की उम्मीद है.

नोटिस के अनुसार ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 21 जनवरी से शुरू होकर 20 फरवरी को खत्म होगी. आरआरबी ग्रुप डी लेवल-1 पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र निर्धारित कट-ऑफ तारीख के अनुसार 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. भर्ती के लिए कुल पदों की संख्या लगभग 22,000 होने की उम्मीद है, हालांकि पोस्ट और जोन वाइज वैकेंसी की डिटेल्स उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हासिल होगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

पात्रता के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है. वहीं टेक्निकल पदों पर पद की आवश्यकता के आधार पर आईटीआई सर्टिफिकेट धारक उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है.

चयनित उम्मीदवारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के वेतनमान के लेवल-1 में रखा जाएगा. पोस्ट के नेचर, भत्तों और तैनाती के जगह के आधार पर शुरुआती मासिक वेतन 18,000 रुपये से 35,000 रुपये के बीच रहने की उम्मीद है.

आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों और सभी महिला आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है.

कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?

भर्ती प्रक्रिया में कई चरण शामिल होंगे जिसकी शुरुआत कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी (सीबीटी) से होगी, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और आखिर में मेडिकल टेस्ट होगा. फाइनल सिलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को हर स्टेज को पास करना जरूरी है.

