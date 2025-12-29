FacebookTwitterYoutubeInstagram
यूपी- कानपुर में IIT छात्र ने खुदकुशी की, 26 साल के जय सिंह मीणा ने फांसी लगाई, राजस्थान के अजमेर का रहने वाला है छात्र, सुसाइड नोट में लिखा- Sorry Everyone | बहराइच: 7वां आदमखोर भेड़िया भी मारा गया, वन विभाग की टीम को मिली कामयाबी, अब तक 12 लोगों का शिकार कर चुका था भेड़िया | वृंदावन में नए साल पर सनी लियोनी के कार्यक्रम का विरोध, साधु-संतों ने जिलाधिकारी को लिखी चिट्ठी | PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा- बांग्लादेश में हिंदुओं की लिचिंग पर शोर जबकि हमारे देश में भी लिंचिंग होती है, गांधी-नेहरू के भारत को 'लिंचिस्तान' में बदल दिया

मुंह में बार-बार होने वाले छाले देते हैं पित्त बढ़ने का संकेत, आपकी यह अनदेखी पड़ सकती है भारी

यूपी लेखपाल भर्ती में OBC अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा, बढ़ी पोस्ट की संख्या

चांदी की कीमत में बड़ा झटका, एक ही बार में 21,000 रुपये की गिरावट; जानिए क्या रहे बड़े कारण

2025 में टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी बार, घर पर ही बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड

2025 में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर 22 हजार से ज्यादा भर्तियां, 10वीं पास इस तारीख से भर पाएंगे फॉर्म

अगर आप रेलवे में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और आप 10वीं पास हैं तो आने वाले दिनों में आपके लिए अच्छा मौका आने वाला है, यहां जानें सारी डिटेल्स...

जया पाण्डेय

Updated : Dec 29, 2025, 03:37 PM IST

रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर 22 हजार से ज्यादा भर्तियां, 10वीं पास इस तारीख से भर पाएंगे फॉर्म

RRB Recruitment 2025

अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका आने वाला है. रेलवे ने आगामी भर्ती के लिए 22,000 ग्रुप डी लेवल-1 पदों की घोषणा करते हुए एक शॉर्ट नोटिस जारी की है. इस भर्ती के लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जनवरी 2026 के तीसरे सप्ताह तक आरआरबी के ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल rrbapply.gov.in पर शुरू होने की उम्मीद है.

नोटिस के अनुसार ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 21 जनवरी से शुरू होकर 20 फरवरी को खत्म होगी. आरआरबी ग्रुप डी लेवल-1 पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र निर्धारित कट-ऑफ तारीख के अनुसार 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. भर्ती के लिए कुल पदों की संख्या लगभग 22,000 होने की उम्मीद है, हालांकि पोस्ट और जोन वाइज वैकेंसी की डिटेल्स उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हासिल होगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

पात्रता के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है. वहीं टेक्निकल पदों पर पद की आवश्यकता के आधार पर आईटीआई सर्टिफिकेट धारक उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है.

चयनित उम्मीदवारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के वेतनमान के लेवल-1 में रखा जाएगा. पोस्ट के नेचर, भत्तों और तैनाती के जगह के आधार पर शुरुआती मासिक वेतन 18,000 रुपये से 35,000 रुपये के बीच रहने की उम्मीद है.

आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों और सभी महिला आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है. 

कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?

भर्ती प्रक्रिया में कई चरण शामिल होंगे जिसकी शुरुआत कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी (सीबीटी) से होगी, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और आखिर में मेडिकल टेस्ट होगा. फाइनल सिलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को हर स्टेज को पास करना जरूरी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे

2025 में टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी बार, घर पर ही बना डाला शर्मनाक रिकॉर्ड
2025 में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 10 महान खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
क्यों खास है धर्मेंद्र की 'इक्कीस'? न्यू ईयर पर देखने से पहले यहां पढ़ें फिल्म की 5 बड़ी खूबियां...
'धुरंधर' ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले भी बनी हैं धमाकेदार Spy Thriller Movies; यहां देखें दिमाग को सन्न करने वाली 7 फिल्मों की लिस्ट
इन तारीखों पर जन्मे लोगों में बिच्छू जैसी आदतें होती हैं, यारी पर कुर्बान लेकिन खेल किया तो बर्बादी तय समझें अपनी
आज किन राशियों को मिलेगा लाभ और किन्हें बरतनी होगी सावधानी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए खुलने जा रहा 'गोल्डन डोर', 2026 में पैसा बनाने और नई नौकरी का बन रहा सुपरयोग
2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर
2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण
