UAE में भारत की एम्बेसी ने निकाली Driver cum PRO की वैकेंसी, लोगों ने पूछा- 'सैलरी ड्राइवर की मिलेगी या पीआरओ की...'

संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय एम्बेसी ने ड्राइवर कम पीआरओ की वैकेंसी निकाली है. इस पर लोगों के सोशल मीडिया पर तरह-तरह के रिएक्शन्स सामने आ रहे हैं. अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास एक कुशल ड्राइवर की तलाश में है जिसे जनसंपर्क की अच्छी समझ हो. हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों को यह वैकेंसी पोस्ट नागवार गुजरी और उन्होंने तरह-तरह के कमेंट्स कर डाले.

एक शख्स ने इसे हास्यास्पद बताया तो दूसरे ने यह पूछ लिया कि इसमें सैलरी ड्राइवर की मिलेगी या पीआरओ की. कुछ लोग इतने पर ही नहीं रुके बल्कि उन्होंने भारतीय दूतावास के स्पोक्सपर्सन रंधीर जायसवाल को टैग करके पूछ लिया कि आपको ड्राइविंग का ओवरटाइम कितना मिलता है? हालांकि कुछ लोगों ने इस वैकेंसी में दिलचस्पी भी जताई.

🔔Vacancy Announcement for the position of Chauffeur cum PRO!



Apply now at: https://t.co/HUzvf9Xt0C



Submit your application by 30th July 2025. pic.twitter.com/RdWmnWy0aV