कागज नहीं इस चीज से बनते हैं भारतीय नोट, जानें Cotton Paper का पूरा इतिहास

अगर आप यह सोचते हैं कि आपकी जेब में रखा भारतीय नोट साधारण कागज का बना होता है तो यह पूरी तरह सही नहीं है. जानें आखिर किस चीज से बनता है नोट और कैसे मिलती है इनकी मजबूती...
हममें से लगभग हर व्यक्ति रोजाना करेंसी नोटों का इस्तेमाल करता है. हाल के साल में देश में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ा है लेकिन आज भी बड़ी आबादी लेन-देन के लिए नकद का उपयोग करती है. ऐसे में अगर आप यह सोचते हैं कि आपकी जेब में रखा भारतीय नोट साधारण कागज का बना होता है तो यह पूरी तरह सही नहीं है. दरअसल अगर नोट सामान्य कागज से बने होते तो वे आसानी से फट जाते. लेकिन भारतीय नोटों को फाड़ना या जल्दी खराब करना आसान नहीं होता.
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार भारत में जारी किए जाने वाले करेंसी नोट साधारण लकड़ी से बने कागज से नहीं बनाए जाते. इन नोटों के लिए कॉटन बेस्ड पेपर यानी कपास के रेशों से बना खास कागज इस्तेमाल किया जाता है जिसे आम भाषा में Cotton Paper कहा जाता है. यह कागज मुख्य रूप से कपास के रेशों (Cotton Linters) और विशेष फाइबर को मिलाकर तैयार किया जाता है. इसी वजह से यह सामान्य कागज की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है.
कॉटन पेपर से बने नोटों के कई फायदे होते हैं. ये नोट ज्यादा मजबूत होते हैं और आसानी से फटते नहीं हैं. इतना ही नहीं ये बार-बार मोड़ने पर भी खराब नहीं होते. ये नोट नमी, पसीने और रोजमर्रा के इस्तेमाल की टूट-फूट को बेहतर तरीके से सहन करते हैं. इसके अलावा इनकी उम्र साधारण कागज से बने नोटों की तुलना में ज्यादा होती है. सबसे अहम बात यह है कि इस तरह के पेपर में सिक्योरिटी फीचर्स पहले से जोड़े जा सकते हैं जिससे नकली नोट बनाना काफी मुश्किल हो जाता है.
भारत में करेंसी नोटों के लिए इस्तेमाल होने वाला खास कॉटन पेपर सरकारी इकाइयों में बनाया जाता है. ये पेपर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम (पहले होशंगाबाद)और कर्नाटक के मैसूरु में तैयार किए जाते हैं. इन दोनों जगहों पर Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL) की यूनिट्स हैं जहां स्थित Security Paper Mills में इन्हें तैयार किया जाता है. इसके अलावा इन पेपर को विदेशों से भी आयात किया जाता है.
भारत में करेंसी नोट नासिक (महाराष्ट्र), देवास (मध्य प्रदेश), मैसूरु (कर्नाटक) और सालबोनी (पश्चिम बंगाल) 4 प्रिंटिंग प्रेस में छापे जाते हैं. इन प्रेसों में सिक्योरिटी पेपर पर अलग-अलग चरणों में छपाई होती है और फिर नोटों को देशभर में वितरित किया जाता है.
नोट छापने के लिए इस्तेमाल होने वाली ऑफसेट स्याही मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंकनोट प्रेस में तैयार की जाती है. वहीं नोटों पर उभरी हुई छपाई (इंटैग्लियो प्रिंटिंग) की खास स्याही सिक्किम में स्थित स्विस कंपनी SICPA की यूनिट में बनाई जाती है.
भारत अकेला देश नहीं है जो कपास से बने नोटों का इस्तेमाल करता है.अमेरिका भी अपने करेंसी नोटों के निर्माण में 75% कपास और 25% लिनन के मिश्रण का उपयोग करता है. इसकी पुष्टि अमेरिका के Bureau of Engraving and Printing ने की है. कॉटन पेपर नोट का इस्तेमाल दुनिया में कई दशकों से हो रहा है क्योंकि यह सामग्री मजबूत, टिकाऊ और सुरक्षा के लिहाज से भरोसेमंद मानी जाती है.
