FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
दुनिया के किन-किन देशों में चलता है भारत का UPI? जानें हमारे कितने पड़ोसी देशों ने अपनाया यह पेमेंट सिस्टम

दुनिया के किन-किन देशों में चलता है भारत का UPI? जानें हमारे कितने पड़ोसी देशों ने अपनाया यह पेमेंट सिस्टम

अमेजन 300 रु की खरीदारी पर ₹100 दे रहा वापस! जानिए क्या है कैशबैक ऑफर

अमेजन 300 रु की खरीदारी पर ₹100 दे रहा वापस! जानिए क्या है कैशबैक ऑफर

Gaurav-Akanksha Divorce: नहीं हो रहा गौरव खन्ना का तलाक? रील्स-इवेंट्स में दिखते हैं साथ.. तो क्या Lock Upp 2 में झूठ बोल रहीं आकांक्षा चमोला?

नहीं हो रहा गौरव खन्ना का तलाक? रील्स-इवेंट्स में दिखते हैं साथ.. तो क्या Lock Upp 2 में झूठ बोल रहीं आकांक्षा चमोला?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

दुनिया के किन-किन देशों में चलता है भारत का UPI? जानें हमारे कितने पड़ोसी देशों ने अपनाया यह पेमेंट सिस्टम

ग्रीस और सेशेल्स यूपीआई पेमेंट सिस्टम नेटवर्क से जुड़ने वाले नए देश हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब दुनिया के कितने देश इस पेमेंट सिस्टम को स्वीकार करते हैं, यहां जानें लिस्ट...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Jun 30, 2026, 02:59 PM IST

दुनिया के किन-किन देशों में चलता है भारत का UPI? जानें हमारे कितने पड़ोसी देशों ने अपनाया यह पेमेंट सिस्टम

UPI नेटवर्क से जुड़ने वाले नए देश हैं ग्रीस और सेशेल्स. (Image: AI Generated)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • UPI नेटवर्क से जुड़ने वाले नए देश हैं ग्रीस और सेशेल्स
  • दुनिया के 11 देशों में मान्य हैं यूपीआई पेमेंट सिस्टम
  • भूटान है यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश
  • भारत के तीन पड़ोसी देश करते हैं यूपीआई पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल

दुनिया में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. डिजिटल पेमेंट में भारत की इस टेक्निक को अब कई देश अपना रहे हैं.  अब ग्रीस और सेशेल्स भी यूपीआई नेटवर्क से जुड़ने वाले नए देशों में शामिल हो गए हैं. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 30 जून 2026 को जानकारी दी कि ग्रीस में भारत के UPI की शुरुआत हो गई है. इसे इंडियन डिजिटल पेमेंट के ग्लोबल विस्तार में बेहद अहम माना जा रहा है. वहीं, सेशेल्स में भी UPI को 2026 के आखिर तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. पीएम नरेंद्र मोदी के हाल के सेशेल्स दौरे के दौरान दोनों देशों ने UPI लागू करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच डिजिटल पेमेंट को आसान बनाना और व्यापार, पर्यटन तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है.

दुनिया के किन देशों में मान्य है भारत का UPI पेमेंट सिस्टम?

ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि आखिर दुनिया के कितने देशों में भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम मान्य है. तो आपको बता दें कि भारत का UPI 11 से अधिक देशों में किसी न किसी रूप में मौजूद है. कुछ देशों में भारतीय पर्यटक और प्रवासी QR कोड के माध्यम से सीधे भुगतान कर सकते हैं, जबकि कुछ देशों में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट या यूपीआई से जुड़े समझौते मौजूद हैं. इसके अलावा कुछ देशों में इसे अभी शुरू करने की प्रक्रिया जारी है.

यह भी पढ़ें- अंग्रेजों ने बनवाए थे भारत के ये 10 रेलवे स्टेशन, कहीं महल जैसी इमारत तो कहीं आज भी दौड़ती है टॉय ट्रेन

भारत के किन पड़ोसी देशों में UPI पेमेंट का होता है इस्तेमाल? 

भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल, भूटान और श्रीलंका ने  UPI को अपनाया है. भूटान भारत की UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश बना था. इसके बाद नेपाल में दोनों देशों के बीच डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने के लिए UPI सेवाएं शुरू की गईं. श्रीलंका में भी भारत और श्रीलंका के बीच पर्यटन, व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के मकसद से UPI लॉन्च किया गया.

इन पड़ोसी देशों के अलावा UAE में भारतीय पर्यटक कई मॉल, होटल और दुकानों पर QR कोड स्कैन कर UPI के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं. सिंगापुर में भी UPI और PayNow के बीच कनेक्टिविटी के जरिए सीमा पार भुगतान की सुविधा उपलब्ध है. वहीं, फ्रांस में एफिल टॉवर सहित कई जगहों पर भारतीय पर्यटक UPI से पेमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा मॉरीशस में UPI और RuPay दोनों सेवाओं का विस्तार किया गया है. कतर में भी इंडियन डिजिटल पेमेंट सिस्टम को स्वीकार करने की दिशा में प्रगति हुई है.

यह भी पढ़ें- भारत का वो इकलौता पड़ोसी देश जहां नहीं है एक भी मंदिर, जानें वहां कैसे पूजा करते हैं हिंदू

दुनिया के किन देशों में हो रहा  UPI का विस्तार? 

इसके अलावा कंबोडिया और त्रिनिदाद एंड टोबैगो जैसे देशों में भी UPI का विस्तार किया जा रहा है . भारत की नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दुनिया के कई कई देशों के साथ भी UPI नेटवर्क के विस्तार पर काम कर रहे हैं. इसका मकसद विदेशों में रहने वाले भारतीयों, स्टूडेंट्स, कारोबारियों और पर्यटकों को तेज, सुरक्षित और कम लागत वाला डिजिटल पेमेंट विकल्प उपलब्ध कराना है. आने वाले साल में UPI के और अधिक देशों तक पहुंचने की उम्मीद है. इससे भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम ग्लोबल लेवल पर और मजबूत होगा. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement