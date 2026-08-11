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ग्लोबल रैंकिंग में भारत की 'सुपर 52', सरकार ने संसद में बताया कैसे दुनिया भर में बज रहा हमारे इंस्टीट्यूट्स का डंका

केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि कैसे भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लगातार ग्लोबल लेवल पर अपनी साख बना रहे हैं, समझें आखिर क्या है पूरा मामला...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 11, 2026, 03:46 PM IST

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भारत का हायर एजुकेशन सेक्टर ग्लोबल लेवल पर लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है. केंद्र सरकार ने सोमवार 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में जानकारी दी कि दुनिया की प्रतिष्ठित 'क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग' में इंडियन इंस्टीट्यूट्स की मौजूदगी में बढ़ोतरी हुई है. जहां साल 2011 की रैंकिंग में भारत के महज 11 इंस्टीट्यूट शामिल थे, वहीं 2027 में यह संख्या बढ़कर 52 हो गई है. यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत सरकार के साल 2015 में शुरू किए गए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के सकारात्मक असर को दिखाती है, जिसने देश के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सुधार की ठोस नींव रखी.

NIRF की स्थापना के बाद कैसे बदले देश के हायर एजुकेशन के हालात?

एनआईआरएफ का मकसद भारत की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को टीचिंग व लर्निंग रिसोर्स, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इन्क्लूसिविटी और पीयर परसेप्शन जैसे पांच अहम मानकों पर परखना है. इस रैंकिंग प्रक्रिया में भारतीय इंस्टीट्यूट्ल की भागीदारी तेजी से बढ़ी है. साल 2021 में जहां इस फ्रेमवर्क के तहत कुल 6,272 आवेदन मिले थे, वहीं साल 2025 में आवेदनों की संख्या बढ़कर 14,163 हो गई. इस अवधि के दौरान NIRF में भाग लेने वाले यूनिक इंस्टीट्यूट्स की संख्या भी 4,030 से बढ़कर 7,692 हो गई.

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 के आंकड़े यह साफ करते हैं भारत की ग्लोबल बढ़त सिर्फ पारंपरिक आईआईटी तक सीमित नहीं रह गई है. इस रैंकिंग में शामिल 52 इंडियन इंस्टीट्यूट्स में से 26 ने अपनी पोजीशन में सुधार किया है, 9 की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ, 15 संस्थान अपनी पिछली रैंक से पीछे खिसके हैं, जबकि 2 ने पहली बार इस ग्लोबल लिस्ट में अपनी जगह बनाई है. सबसे खास बात यह है कि कुल 18 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ने अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ क्यूएस रैंकिंग हासिल की है और इनमें से 13 संस्थान आईआईटी नहीं हैं.

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत के इंस्टीट्यूट्स का प्रदर्शन कैसा है?

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत के इंस्टीट्यूट्स के प्रदर्शन की बात करें तो आईआईटी दिल्ली 23वें पायदान से उछलकर 118वें नंबर पर पहुंच गया है और भारत का टॉप इंस्टीट्यूट बना है. इसके बाद आईआईटी बॉम्बे 134वें, आईआईटी मद्रास 170वें, आईआईटी खड़गपुर 205वें और आईआईएससी बैंगलोर 221वें नंबर पर रहे. नॉन-आईआईटी संस्थानों में भी बड़ा सुधार देखा गया है, जहां वीआईटी 94 पायदान की छलांग लगाकर 597वें नंबर पर और बिट्स पिलानी 93 पायदान के सुधार के साथ 575वें स्थान पर पहुंच गया है. इसके अलावा आईआईटी हैदराबाद और जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रदर्शन पर भी सकारात्मक असर देखने को मिला है.

एजुकेशन सेक्टर में कैसे बचेगी भारत की ग्लोबल साख?

साल 2014 के बाद से देश में हायर एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 43 नए प्रीमियर संस्थानों की स्थापना की गई. इनमें 7 नए आईआईटी, 8 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय और 9 नए आईआईएम शामिल हैं. ग्लोबल रैंकिंग में भारत के संस्थानों की यह बढ़त देश के एजुकेशन सेक्टर के विस्तार को साबित करती है. लेकिन इस ग्लोबल साख को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए भारत को रिसर्च, टीचिंग क्वालिटी और एकेडमिक आउटकम में लगातार सुधार पर फोकस करना होगा.

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