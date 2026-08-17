FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
मोहन यादव की सरकार में नक्सल मुक्त बिरसा ब्लॉक में पहली बार बना मेडिकल रिकॉर्ड, बचाई गई 125 बच्चों की जान

मोहन यादव की सरकार में नक्सल मुक्त बिरसा ब्लॉक में पहली बार बना मेडिकल रिकॉर्ड, बचाई गई 125 बच्चों की जान

India Skill Report 2026: भारत के किस राज्य में रोजगार के सबसे ज्यादा मौके? जानें टॉप 10 की लिस्ट में कहां हैं यूपी-बिहार

India Skill Report 2026: भारत के किस राज्य में रोजगार के सबसे ज्यादा मौके? जानें टॉप 10 की लिस्ट में कहां हैं यूपी-बिहार

अमेरिका करता है जापान की सुरक्षा, फिर क्यों छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाना चाहता है टोक्यो?

अमेरिका करता है जापान की सुरक्षा, फिर क्यों छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाना चाहता है टोक्यो?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या मंगल पर भी बनते हैं रूबी-नीलम? NASA के लेजर ने लाल ग्रह पर खोजा ऐसा खनिज जिससे वैज्ञानिक भी हैरान

क्या मंगल पर भी बनते हैं रूबी-नीलम? NASA के लेजर ने लाल ग्रह पर खोजा ऐसा खनिज जिससे वैज्ञानिक भी हैरान

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा पंजा खोलने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा पंजा खोलने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा

Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

India Skill Report 2026: भारत के किस राज्य में रोजगार के सबसे ज्यादा मौके? जानें टॉप 10 की लिस्ट में कहां हैं यूपी-बिहार

उत्तर प्रदेश भारत के मोस्ट एम्प्लॉयएबल राज्यों की लिस्ट में टॉप पर है. इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 में भारत की जॉब मार्केट में तेजी से बदल रही स्थितियों का आकलन किया गया है, जानें क्या कहती है यह रिपोर्ट...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Aug 17, 2026, 03:21 PM IST

India Skill Report 2026: भारत के किस राज्य में रोजगार के सबसे ज्यादा मौके? जानें टॉप 10 की लिस्ट में कहां हैं यूपी-बिहार

India Skill Report 2026 में क्या बातें आईं सामने? (Image: AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत में रोजगार और नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स की स्थिति तेजी से बदल रही है. इस बदलाव में उत्तर प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है. इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा रोजगार योग्य राज्य बनकर उभरा है. इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का नंबर आता है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की कुल रोजगार क्षमता 2025 के 54.81 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 56.35 प्रतिशत हो गई है.

इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 को किसने किया तैयार?

इंडिया स्किल्स रिपोर्ट को एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेस ने कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, असोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज और कई दूसरे संस्थाओं के सहयोग से तैयार किया है. रिपोर्ट में ग्लोबल एम्पलॉयबिलिटी टेस्ट (GET) देने वाले एक लाख से ज्यादा उम्मीदवारों और करीब 1,000 एम्प्लॉयर से मिले इनपुट का इस्तेमाल किया गया है.

साल 2026 में किन स्किल्स की बढ़ रही मांग?

इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स का स्वरूप भी बदल रहा है. कंपनियां अब सिर्फ डिग्री को ही अहमियत नहीं दे रही हैं बल्कि एआई, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फ्लुएंसी, क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या को हल करने जैसी स्किल्स की मांग बढ़ रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंप्यूटर साइंस से जुड़े युवाओं की रोजगार क्षमता करीब 80 प्रतिशत और IT इंजीनियरों की करीब 78 प्रतिशत रही. 22 से 25 साल की उम्र वाले युवाओं की रोजगार क्षमता सबसे ज्यादा 75.7 प्रतिशत दर्ज की गई.

भारत के किन राज्यों में रोजगार के सबसे ज्यादा मौके? 

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा रोजगार योग्य राज्य बन गया है. इसके बाद टॉप 10 राज्यों की लिस्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर आते हैं. रिपोर्ट यह भी बताती है कि देश के बड़े महानगरों के साथ-साथ टीयर 2 और टीयर 3 शहर तेजी से रोजगार और टैलेंट के नए केंद्र बन रहे हैं. लखनऊ, कोच्चि और चंडीगढ़ जैसे शहर इस बदलाव के उदाहरण हैं.

बिहार टॉप 10 रोजगार-योग्य राज्यों की लिस्ट में नहीं है, लेकिन काम के लिए पसंदीदा राज्यों की लिस्ट में उनका प्रदर्शन बढ़िया है. पुरुषों के काम के लिए पसंदीदा राज्यों की लिस्ट में बिहार नौवें नंबर पर है जबकि महिलाओं की पसंदीदा राज्यों की लिस्ट में यह छठे नंबर पर है. रिपोर्ट का एक बड़ा बदलाव महिलाओं की रोजगार क्षमता से जुड़ा है. 2026 में महिलाओं की इम्प्लॉयबिलिटी पुरुषों से ज्याजा 54 प्रतिशत जबकि पुरुषों की 51.5 प्रतिशत रही. इस बदलाव के पीछे डिजिटल स्किल्स के बढ़ते इस्तेमाल, हाइब्रिड और रिमोट वर्क के विस्तार के साथ-साथ रोजगार के बन रहे नए मौके गिनाए गए हैं.

भारत के सबसे ज्यादा किन सेक्टर्स में होती है हायरिंग?

भारत का जॉब मार्केट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तेजी से बदल रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास दुनिया के कुल एआई टैलेंट का करीब 16 प्रतिशत हिस्सा है और देश में 6 लाख से ज्यादा एआई प्रोफेशनल मौजूद हैं. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेस, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और हेल्थकेयर सेक्टर भारत की सबसे ज्यादा हाइरिंग सेक्टर्स हैं. रिपोर्ट में यह भी संकेत मिलता है कि कंपनियों और उम्मीदवारों के बीच सबसे बड़ी चुनौती अब सिर्फ नौकरियों की संख्या नहीं, बल्कि बदलती नौकरियों के हिसाब से सही स्किल्स उपलब्ध कराना है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या मंगल पर भी बनते हैं रूबी-नीलम? NASA के लेजर ने लाल ग्रह पर खोजा ऐसा खनिज जिससे वैज्ञानिक भी हैरान
क्या मंगल पर भी बनते हैं रूबी-नीलम? NASA के लेजर ने लाल ग्रह पर खोजा ऐसा खनिज जिससे वैज्ञानिक भी हैरान
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा पंजा खोलने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा पंजा खोलने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा
Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
Test में नंबर-3 पर खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात
कौन हैं शुभ्रा शेट्टी? 20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग शादी की चर्चा, जानें कैसे हुई थी पहली मुलाकात
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement