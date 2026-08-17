India Skill Report 2026: भारत के किस राज्य में रोजगार के सबसे ज्यादा मौके? जानें टॉप 10 की लिस्ट में कहां हैं यूपी-बिहार

उत्तर प्रदेश भारत के मोस्ट एम्प्लॉयएबल राज्यों की लिस्ट में टॉप पर है. इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 में भारत की जॉब मार्केट में तेजी से बदल रही स्थितियों का आकलन किया गया है, जानें क्या कहती है यह रिपोर्ट...

भारत में रोजगार और नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स की स्थिति तेजी से बदल रही है. इस बदलाव में उत्तर प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है. इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा रोजगार योग्य राज्य बनकर उभरा है. इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का नंबर आता है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की कुल रोजगार क्षमता 2025 के 54.81 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 56.35 प्रतिशत हो गई है.

इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 को किसने किया तैयार?

इंडिया स्किल्स रिपोर्ट को एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेस ने कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, असोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज और कई दूसरे संस्थाओं के सहयोग से तैयार किया है. रिपोर्ट में ग्लोबल एम्पलॉयबिलिटी टेस्ट (GET) देने वाले एक लाख से ज्यादा उम्मीदवारों और करीब 1,000 एम्प्लॉयर से मिले इनपुट का इस्तेमाल किया गया है.

साल 2026 में किन स्किल्स की बढ़ रही मांग?

इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स का स्वरूप भी बदल रहा है. कंपनियां अब सिर्फ डिग्री को ही अहमियत नहीं दे रही हैं बल्कि एआई, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फ्लुएंसी, क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या को हल करने जैसी स्किल्स की मांग बढ़ रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंप्यूटर साइंस से जुड़े युवाओं की रोजगार क्षमता करीब 80 प्रतिशत और IT इंजीनियरों की करीब 78 प्रतिशत रही. 22 से 25 साल की उम्र वाले युवाओं की रोजगार क्षमता सबसे ज्यादा 75.7 प्रतिशत दर्ज की गई.

भारत के किन राज्यों में रोजगार के सबसे ज्यादा मौके?

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा रोजगार योग्य राज्य बन गया है. इसके बाद टॉप 10 राज्यों की लिस्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर आते हैं. रिपोर्ट यह भी बताती है कि देश के बड़े महानगरों के साथ-साथ टीयर 2 और टीयर 3 शहर तेजी से रोजगार और टैलेंट के नए केंद्र बन रहे हैं. लखनऊ, कोच्चि और चंडीगढ़ जैसे शहर इस बदलाव के उदाहरण हैं.

बिहार टॉप 10 रोजगार-योग्य राज्यों की लिस्ट में नहीं है, लेकिन काम के लिए पसंदीदा राज्यों की लिस्ट में उनका प्रदर्शन बढ़िया है. पुरुषों के काम के लिए पसंदीदा राज्यों की लिस्ट में बिहार नौवें नंबर पर है जबकि महिलाओं की पसंदीदा राज्यों की लिस्ट में यह छठे नंबर पर है. रिपोर्ट का एक बड़ा बदलाव महिलाओं की रोजगार क्षमता से जुड़ा है. 2026 में महिलाओं की इम्प्लॉयबिलिटी पुरुषों से ज्याजा 54 प्रतिशत जबकि पुरुषों की 51.5 प्रतिशत रही. इस बदलाव के पीछे डिजिटल स्किल्स के बढ़ते इस्तेमाल, हाइब्रिड और रिमोट वर्क के विस्तार के साथ-साथ रोजगार के बन रहे नए मौके गिनाए गए हैं.

भारत के सबसे ज्यादा किन सेक्टर्स में होती है हायरिंग?

भारत का जॉब मार्केट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तेजी से बदल रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास दुनिया के कुल एआई टैलेंट का करीब 16 प्रतिशत हिस्सा है और देश में 6 लाख से ज्यादा एआई प्रोफेशनल मौजूद हैं. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेस, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और हेल्थकेयर सेक्टर भारत की सबसे ज्यादा हाइरिंग सेक्टर्स हैं. रिपोर्ट में यह भी संकेत मिलता है कि कंपनियों और उम्मीदवारों के बीच सबसे बड़ी चुनौती अब सिर्फ नौकरियों की संख्या नहीं, बल्कि बदलती नौकरियों के हिसाब से सही स्किल्स उपलब्ध कराना है.