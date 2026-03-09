India Post Merit List 2026: कब आएगी इंडिया पोस्ट जीडीएस की दूसरी मेरिट लिस्ट? जानें डिटेल्स

India Post Merit List 2026: अगर आपका भारतीय डाक की ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो जानिए आखिर इसकी दूसरी मेरिट लिस्ट कब जारी होगी...

India Post Merit List 2026: भारतीय डाक ग्रामीण डाक सेवक के पदों के लिए हो रही भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्टेड उम्मीदवारों की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर चुका है. जिन उम्मीदवारों का इस लिस्ट में नाम नहीं आया है, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. जल्द ही इंडिया पोस्ट दूसरी मेरिट लिस्टभी जारी करने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च के आखिरी हफ्ते में ग्रामीण डाक सेवक की दूसरी मेरिट लिस्ट आ सकती है.

इससे पहले पहली मेरिट लिस्ट में जिन उम्मीदवारों के नाम हैं, उन्हें निर्धारित केंद्रों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मौजूद रहना पड़ेगा. इसकी आखिरी तारीख 23 फरवरी निर्धारित की गई है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उम्मीदवारों को अपने ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स के साथ दो फोटोकॉपी भी साथ लेकर जानी होगी. जरूरी डॉक्यूमेंट्स में कक्षा 10 की मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो) और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं. डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट होगा और इसके बाद उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा.

जिन उम्मीदवारों ने अभी तक भारतीय डाक ग्रामीण डाक सेवक की पहली मेरिट लिस्ट चेक नहीं की है, वे ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं. मेरिट लिस्ट में सफल उम्मीदवारों का नाम, डिवीजन, ऑफिस का नाम, पोस्ट आईडी, पोस्ट नाम, कैटिगरी, रजिस्ट्रेशन नंबर और परसेंट दिए गए हैं.

India Post Merit List 2026: कैसे चेक करें पहली मेरिट लिस्ट?

उम्मीदवार इंडिया पोस्ट जीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर जाएं.

- होमपेज पर जाकर Candidate Corner पर क्लिक करें.

- यहां List of Shortlisted Candidates पर क्लिक करें और अपना स्टेट या सर्कल सिलेक्ट करें.

- आपका रिजल्ट एक पीडीएफ फॉर्मेट में खुलेगा. यहां Ctrl + F फंक्शन का इस्तेमाल करके अपना नाम सर्च करें.



इस भर्ती अभियान का उद्देश्य देशभर में ग्रामीण डाक सेवक के 28,636 पदों को भरना है. इस भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में एप्लीकेशन मिले थे क्योंकि पात्रता मानदंड 10वीं था और वैकेंसी की संख्या भी काफी ज्यादा थी. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहने की सलाह दी जाती है.



