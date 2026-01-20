FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Today Horoscope 21 January: आज इन लोगों के बनेंगे सभी काम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

आज इन लोगों के बनेंगे सभी काम, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

भारत और EU के बीच होगी 'मदर ऑफ डील्स', ऐतिहासिक FTA के बेहद करीब दोनों पक्ष

भारत और EU के बीच होगी 'मदर ऑफ डील्स', ऐतिहासिक FTA के बेहद करीब दोनों पक्ष

चीन, रूस और अमेरिका... अचानक महाशक्तियों की 'आंख का तारा' क्यों बना ग्रीनलैंड?

चीन, रूस और अमेरिका... अचानक महाशक्तियों की 'आंख का तारा' क्यों बना ग्रीनलैंड?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पांच मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में चार भारतीयों का नाम

पांच मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में चार भारतीयों का नाम

टोल टैक्स बकाया होने पर नहीं मिलेगा NOC और फिटनेस सर्टिफिकेट, सरकार ने बदले नियम

टोल टैक्स बकाया होने पर नहीं मिलेगा NOC और फिटनेस सर्टिफिकेट, सरकार ने बदले नियम

U19 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

U19 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

India Post GDS Recruitment 2026: IPPB GDS एग्जीक्यूटिव रिजल्ट के बाद अब आगे क्या? जानें कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

India Post GDS Recruitment 2026: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने जीडीएस एग्जीक्यूटिव भर्ती 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें रिजल्ट जारी होने के बाद अब आगे क्या होगा....

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 20, 2026, 09:18 PM IST

India Post GDS Recruitment 2026: IPPB GDS एग्जीक्यूटिव रिजल्ट के बाद अब आगे क्या? जानें कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

India Post Payment Bank Recruitment

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

India Post GDS Recruitment 2026: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने जीडीएस एग्जीक्यूटिव भर्ती 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट ippbonline.bank.in पर देख सकते हैं. इस भर्ती अभियान का उद्देश्य देशभर में लगभग 348 जीडीएस एग्जीक्यूटिव पदों को भरना है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 अक्तूबर 2025 को शुरू हुई और 29 अक्तूबर 2025 को खत्म हुई. अब स्टूडेंट्स के लिए फाइनल रिजल्ट ऑफिशियल पोर्टल पर पीडीएफ फॉर्मेट में मौजूद है. 

India Post GDS Recruitment 2026: कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट?

उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
आधिकारिक वेबसाइट ippbonline.bank.in पर जाएं.
Current Openings या Recruitment सेक्शन में जाएं.
IPPB GDS Executive Final Result 2025 के लिंक पर क्लिक करें.
अपना रिजल्ट या मेरिट लिस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करें.
अपना नाम/रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl + F का इस्तेमाल करें.
 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नियुक्ति संबंधी औपचारिकताओं के लिए पीडीएफ को सेव कर लें.

इंडिया पोस्ट आईपीपीबी जीडीएस एग्जीक्यूटिव फाइनल रिजल्ट 2025 का पीडीएफ चेक करने और डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक

आईपीपीबी जीडीएस एग्जीक्यूटिव-2025 की भर्ती प्रक्रिया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार संपन्न हुई थी. इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2025 को 20-35 साल के बीच होनी चाहिए. आईपीपीबी में भर्ती के लिए लागू नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी. इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता में उम्मीदवारों के पास किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नियमित या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त की गई हो.

India Post GDS Recruitment 2026: वैकेंसी डिटेल्स

आईपीपीबी जीडीएस एग्जीक्यूटिव पद के लिए कुल 348 वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी की गई थी. आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए ₹750 निर्धारित किया गया था. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी यही शुल्क ₹750 था. शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस और मोबाइल वॉलेट के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए गए थे.

India Post GDS Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया और आगे के कदम

आईपीपीबी जीडीएस एक्जीक्यूटिव भर्ती 2025 की प्रक्रिया मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर इंटरव्यू के माध्यम से पूरी की गई. जिन उम्मीदवारों के नाम फाइनल लिस्ट में थे, उन्हें आईपीपीबी ने भर्ती संबंधी सूचनाएं थीं. फाइनल रिजल्ट 19 जनवरी 2026 को जारी किया गया. सभी डिटेल्स केवल आईपीपीबी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही देखे जा सकते हैं. भर्ती सूचना और फाइनल रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड के लिए उपलब्ध है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पांच मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में चार भारतीयों का नाम
पांच मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में चार भारतीयों का नाम
टोल टैक्स बकाया होने पर नहीं मिलेगा NOC और फिटनेस सर्टिफिकेट, सरकार ने बदले नियम
टोल टैक्स बकाया होने पर नहीं मिलेगा NOC और फिटनेस सर्टिफिकेट, सरकार ने बदले नियम
U19 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
U19 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम
महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट
महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बिंदास और केयरिंग, अक्सर लड़के गलतमहमी में पड़कर समझ लेते हैं इसे लव प्रपोजल
इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बिंदास और केयरिंग, अक्सर लड़के गलतमहमी में पड़कर समझ लेते हैं इसे लव प्रपोजल
Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Khatu Shyam Mela 2026: खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व
खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व
शनिवार शनिदेव का दिन लेकिन होती पूजा हनुमान जी की क्यों है, क्या आप इसकी वजह जानते हैं?
शनिवार शनिदेव का दिन लेकिन होती पूजा हनुमान जी की क्यों है, क्या आप इसकी वजह जानते हैं?
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
MORE
Advertisement