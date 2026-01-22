FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

एमपी- भोजशाला विवाद पर SC का फैसला, 1 से 3 बजे के बीच नमाज होगी- SC, प्रवेश-निकास के लिए अलग रास्ते हों- SC, प्रशासन पूजा और नमाज का इंतजाम करे-SC, उम्मीद है दोनों पक्ष शांति बनाए रखेंगे- SC, दोनों समुदाय को अलग-अलग रास्ता दें- SC

Home
एजुकेशन

एजुकेशन

India Post GDS Recruitment 2026: डाक विभाग में बंपर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जल्द, Gramin Dak Sevak पदों के लिए भरें जाएंगे फॉर्म

India Post GDS Recruitment 2026: इंडिया पोस्ट कुल 28,740 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी करने वाला है. इस भर्ती के तहत ग्रामीण डाक, सेवक, ब्रांच पोस्टमास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर जैसे पद भरें जाएंगे. जानें डिटेल्स...

जया पाण्डेय

Updated : Jan 22, 2026, 12:39 PM IST

India Post GDS Recruitment 2026: डाक विभाग में बंपर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जल्द, Gramin Dak Sevak पदों के लिए भरें जाएंगे फॉर्म

India Post GDS Recruitment 2026

India Post GDS Recruitment 2026: अगर आप डाक विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं तो जल्द ही आपके लिए सुनहरा मौका आने वाला है. दरअसल इंडिया पोस्ट कुल 28,740 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी करने वाला है. इस भर्ती के तहत ग्रामीण डाक, सेवक, ब्रांच पोस्टमास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर जैसे पद भरें जाएंगे. ये नौकरियां गांव और सब-अर्बन क्षेत्रों के लिए होंगी. इसमें उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने अपने राज्य या पोस्टल सर्कल में अप्लाई किया हो. इन पदों के लिए आवेदन 31 जनवरी से शुरू होगी और 14 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा. 

India Post GDS Recruitment 2026: पात्रता मानदंड

इंडिया पोस्ट जीडीएस पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का दसवीं कक्षा पास होना और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है. इसके लिए आयु सीमा 18 से 40 साल निर्धारित की गई है जिसमें सरकारी नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्गों को छूट भी दी जाएगी. 

इन पदों के लिए सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के उम्मीदवारों के ₹100 रुपये निर्धारित किया है. वहीं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए इस फॉर्म को भरने के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है. इन पदों पर सिलेक्शन के लिए कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा बल्कि योग्यता सूची और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद किया जाएगा. 

India Post GDS Recruitment 2026: सैलरी

इन पदों पर सैलरी ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए ₹12,000 – ₹29,380 और ग्रामीण डाक सेवक या सहायक शाखा पोस्ट मास्टर के लिए ₹10,000 - ₹24,470 रुपये निर्धारित किए गए हैं. 

डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी. इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस जिसमें वैकेंसी डिटेल्स, पात्रता, सिलेक्शन का तरीका और अहम तारीखें और एप्लीकेशन दिशानिर्देश शामिल होंगे. 

India Post GDS Recruitment 2026: कैसे भर पाएंगे फॉर्म?

एक बार आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे-
- ऑफिशियल इंडिया पोस्ट जीडीएस पोर्टल indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं.
- जिस सर्कल या क्षेत्र के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट करें.
- New Registration पर क्लिक करें और अपने बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एजुकेशन डिटेल्स जैसी जरूरी जानकारियां भरें.
- एप्लीकेशन फीस भरें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट डाउनलोड करके रख लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे

