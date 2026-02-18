FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
India Post GDS Recruitment 2026: ग्रामीण डाक सेवक की 28,636 वैकेंसी के लिए करेक्शन विंडो ओपन, ये रहा डायरेक्ट लिंक

ग्रामीण डाक सेवक की 28,636 वैकेंसी के लिए करेक्शन विंडो ओपन, ये रहा डायरेक्ट लिंक

The Kerala Story 2 Trailer: 3 राज्य, 3 लड़कियां और धर्मांतरण की खौफनाक साजिश; 3.07 मिनट के ट्रेलर में खड़े हो जाएंगे रोंगटे

The Kerala Story 2 Trailer: 3 राज्य, 3 लड़कियां और धर्मांतरण की खौफनाक साजिश; 3.07 मिनट के ट्रेलर में खड़े हो जाएंगे रोंगटे

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हेडगेवार की प्रतिमा का किया अनावरण, यमुना​पार विकास बोर्ड को दिया 700 करोड़ का फंड

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हेडगेवार की प्रतिमा का किया अनावरण, यमुना​पार विकास बोर्ड को दिया 700 करोड़ का फंड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Rajyog In Kundali: कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी

कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी

Free Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 7 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, ट्विस्ट ऐसे कि चकरा जाएगा सिर; YouTube पर कभी भी देखें बिल्कुल फ्री

Free Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 7 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, ट्विस्ट ऐसे कि चकरा जाएगा सिर; YouTube पर कभी भी देखें बिल्कुल फ्री

किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन

किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

India Post GDS Recruitment 2026: ग्रामीण डाक सेवक की 28,636 वैकेंसी के लिए करेक्शन विंडो ओपन, ये रहा डायरेक्ट लिंक

इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) भर्ती 2026 के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो खोल दी है. उम्मीदवार 18 फरवरी से 19 फरवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं. जानें डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Feb 18, 2026, 02:44 PM IST

India Post GDS Recruitment 2026: ग्रामीण डाक सेवक की 28,636 वैकेंसी के लिए करेक्शन विंडो ओपन, ये रहा डायरेक्ट लिंक

India Post GDS Recruitment 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

India Post GDS Recruitment 2026: अगर आपने डाक विभाग की ग्रामीण डाक सेवक के पदों के लिए आवेदन किया है और आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी रह गई है तो आपके पास इसे ठीक करने का मौका है. इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) भर्ती 2026 के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो खोल दी है. उम्मीदवार 18 फरवरी से 19 फरवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं. इंडिया पोस्ट  28,636 पदों को भरने के लिए यह भर्ती अभियान चला रहा है.

India Post GDS Recruitment 2026: कैसे एप्लीकेशन फॉर्म में करें बदलाव?

उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं- 
- इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाएं.
- India Post GDS Recruitment 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का इस्तेमाल करके लॉगइन करें. 
- एप्लीकेशन फॉर्म में जरूरी डिटेल्स को एडिट करें.
- अपने सही किए गए फॉर्म को सबमिट करें और इसकी एक कॉपी अपने पास सेव कर लें. 

India Post GDS Recruitment 2026 फॉर्म को एडिट करने का डायरेक्ट लिंक 

India Post GDS Recruitment 2026: किन पदों पर हो रहीं भर्तियां?

इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 28,636 पदों के लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा. इस भर्ती के पदों में  ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस), ब्रांच पोस्टमास्टर (बीपीएम), असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (एबीपीएम) के पद शामिल हैं. 

India Post GDS Recruitment 2026: कैसे होगा सिलेक्शन?

उम्मीदवारों का सिलेक्शन 10वीं के नंबरों के आधार पर किया जाएगा. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट के बाद योग्य उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा. इसमें किसी भी तरह की कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा. 

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी जरूरी सुधार सावधानीपूर्वक करें क्योंकि सुधार की समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई और मौका नहीं दिया जाएगा. इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना चाहिए. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Rajyog In Kundali: कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी
कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी
Free Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 7 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, ट्विस्ट ऐसे कि चकरा जाएगा सिर; YouTube पर कभी भी देखें बिल्कुल फ्री
Free Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 7 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, ट्विस्ट ऐसे कि चकरा जाएगा सिर; YouTube पर कभी भी देखें बिल्कुल फ्री
किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन
किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन
दुनिया की वो 4 जगहें जहां मुफ्त में मिलता है सोना, दो जगहें तो भारत में भी हैं
दुनिया की वो 4 जगहें जहां मुफ्त में मिलता है सोना, दो जगहें तो भारत में भी हैं
Salim Khan से भी ज्यादा पावरफुल है 'खान' फैमिली का ये शख्स, जिससे थर-थर कांपते हैं सलमान, अरबाज और सोहेल?
Salim Khan से भी ज्यादा पावरफुल है 'खान' फैमिली का ये शख्स, जिससे थर-थर कांपते हैं सलमान, अरबाज और सोहेल?
MORE
Advertisement
धर्म
अपनी राशि के अनुसार जानें आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए और आपका रूलिंग प्लैनेट कौन है?
अपनी राशि से जानें आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए और आपका रूलिंग प्लैनेट कौन है?
Horoscope 18 February: कन्या और वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Astro Tips: हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह
हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह
होलिका की पूजा कैसे होती है, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और बीज मंत्र
होलिका की पूजा कैसे होती है, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और बीज मंत्र
Surya Chandra Yuti: शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर 
शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर
MORE
Advertisement