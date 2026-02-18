India Post GDS Recruitment 2026: ग्रामीण डाक सेवक की 28,636 वैकेंसी के लिए करेक्शन विंडो ओपन, ये रहा डायरेक्ट लिंक

इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) भर्ती 2026 के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो खोल दी है. उम्मीदवार 18 फरवरी से 19 फरवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं. जानें डिटेल्स...

India Post GDS Recruitment 2026: अगर आपने डाक विभाग की ग्रामीण डाक सेवक के पदों के लिए आवेदन किया है और आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी रह गई है तो आपके पास इसे ठीक करने का मौका है. इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) भर्ती 2026 के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो खोल दी है. उम्मीदवार 18 फरवरी से 19 फरवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं. इंडिया पोस्ट 28,636 पदों को भरने के लिए यह भर्ती अभियान चला रहा है.

India Post GDS Recruitment 2026: कैसे एप्लीकेशन फॉर्म में करें बदलाव?

उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं-

- इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाएं.

- India Post GDS Recruitment 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का इस्तेमाल करके लॉगइन करें.

- एप्लीकेशन फॉर्म में जरूरी डिटेल्स को एडिट करें.

- अपने सही किए गए फॉर्म को सबमिट करें और इसकी एक कॉपी अपने पास सेव कर लें.

India Post GDS Recruitment 2026 फॉर्म को एडिट करने का डायरेक्ट लिंक

India Post GDS Recruitment 2026: किन पदों पर हो रहीं भर्तियां?

इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 28,636 पदों के लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा. इस भर्ती के पदों में ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस), ब्रांच पोस्टमास्टर (बीपीएम), असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (एबीपीएम) के पद शामिल हैं.

India Post GDS Recruitment 2026: कैसे होगा सिलेक्शन?

उम्मीदवारों का सिलेक्शन 10वीं के नंबरों के आधार पर किया जाएगा. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट के बाद योग्य उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा. इसमें किसी भी तरह की कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी जरूरी सुधार सावधानीपूर्वक करें क्योंकि सुधार की समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई और मौका नहीं दिया जाएगा. इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना चाहिए.

