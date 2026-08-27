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डाक विभाग में बिना एग्जाम सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका, जानें कौन कर सकता है अप्लाई और कितनी मिलेगी सैलरी

अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है और आप बिना लिखित परीक्षा या इंटरव्यू दिए सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इंडिया पोस्ट आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आया है, जानें क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता और कितना होगा वेतन

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Jaya Pandey

Updated : Aug 27, 2026, 01:24 PM IST

डाक विभाग में बिना एग्जाम सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका, जानें कौन कर सकता है अप्लाई और कितनी मिलेगी सैलरी

India Post ने निकाली 25 हजार भर्तियां. (Image: AI)

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India Post GDS Recruitment 2026: अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं लेकिन इसके लिए कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं देना चाहते तो आपके लिए डाक विभाग बढ़िया मौका लेकर आया है. डाक विभाग और संचार मंत्रालय ने विज्ञापन संख्या  17-12/2026-GDS के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के बंपर पदों पर भर्तियां निकाली हैं. इसके तहत देश के विभिन्न पोस्टल सर्कल में 25 हजार से ज्यादा पदों को भरा जाना है. 

India Post GDS Recruitment 2026: कब से फॉर्म भरना होगा शुरू?

इन पदों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 31 अगस्त 2026 से शुरू होगी, जबकि ऑनलाइन एप्लीकेशन और फीस पेमेंट का विंडो 2 सितंबर को शाम 5 बजे से खुलेगा. उम्मीदवार 21 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक इसके लिए आवेदन कर पाएंगे. उम्मीदवारों को आवेदन करते वक्त अपनी प्राथमिकता भरने से पहले सर्कल वाइज वैकेंसी, पात्रता मापदंड और रीजनल लैंग्वेज की जरूरतों को जरूर चेक कर लेना चाहिए. 

India Post GDS Recruitment 2026: क्या होनी चाहिए योग्यता?

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मैथ्स और इंग्लिश के साथ दसवीं पास करना जरूरी है. इसके अलावा उन्हें स्थानीय भाषा की जानकारी भी होना चाहिए. उम्मीदवारों को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज और साइकिल चलानी भी आनी चाहिए. इन पदों के लिए आयु सीमा 18 साल से 40 साल निर्धारित की गई है, जो 21 सितंबर 2026 से कैलकुलेट की जाएगी. सरकारी नियमों के मुताबिक उम्मीदवारों को आयुसीमा में छूट भी दी जाएगी. 

India Post GDS Recruitment 2026: कितना लगेगा आवेदन शुल्क?

सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के उम्मीदवारों को 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं, एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला, ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा. 

India Post GDS Recruitment 2026: कितनी मिलेगी सैलरी?

ब्रांच पोस्ट मास्टर को 12,000 रुपये से 29,380 रुपये तक टाइम रिलेटेड कॉन्टिव्यूटी अलाउंस (TRCA) मिलेंगे. वहीं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक को 10,000 रुपये से 24,470 रुपये TRCA मिलेंगे. उम्मीदवारों के लिए हर दिन काम करने की न्यूनतम अवधि 4 घंटे और अधिकतम अवधि 5 घंटे होगी. 

डाक विभाग के नियमों के मुताबिक, ब्रांच पोस्टमास्टर के लिए उसी गांव में रहना अनिवार्य है, जहां ब्रांच पोस्टऑफिस काम कर रहा है. इसके अलावा चयनित होने के बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को संबंधित ब्रांच पोस्ट ऑफिस के डिलिवरी क्षेत्राधिकार के भीतर रहना अनिवार्य है. 

India Post GDS Recruitment 2026: कैसे होगा सिलेक्शन?

सिलेक्शन प्रोसेस सिस्टम द्वारा तैयार की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा जिसमें 10वीं के नंबरों की गणना चार दशमलव तक की जाएगी. चयनित उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. इसके बाद मेडिकल टेस्ट और अपॉइंटमेंट से पहले की सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी.

India Post GDS Recruitment 2026: कैसे करें अप्लाई?

इंडिया पोस्ट की इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल जीडीएस ऑनलाइन भर्ती पोर्टल पर जाना चाहिए. इसके बाद अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की इस्तेमाल करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करें. फिर अपने 10वीं के डिटेल्स, पोस्टल डिविजन और पोस्ट प्रिफरेंस को सिलेक्ट करें. अपनी तस्वीर और साइन अपलोड करें. लागू एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें और समयसीमा के अंदर अपना आवेदन जमा करें.

India Post GDS Recruitment 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक
India Post GDS Recruitment 2026 आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

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