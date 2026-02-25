FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeएजुकेशन

एजुकेशन

India Post GDS Merit List 2026: इंडिया पोस्ट कब जारी करेगा ग्रामीण डाक सेवक की मेरिट लिस्ट? जानें लेटेस्ट अपडेट

India Post GDS Merit List 2026: जल्द ही राज्यवार इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट 2026 ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जारी किया जाएगा, जानें डिटेल्स...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Feb 25, 2026, 03:41 PM IST

India Post GDS Merit List 2026: इंडिया पोस्ट कब जारी करेगा ग्रामीण डाक सेवक की मेरिट लिस्ट? जानें लेटेस्ट अपडेट

India Post GDS Merit List 2026 (Photo: AI Generated)

India Post GDS Merit List 2026: भारतीय डाक विभाग ने कुल 28,636 ग्रामीण डाक सेवक पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है. इन पदों के लिए आवेदन 31 जनवरी से 16 फरवरी 2026 तक स्वीकार किए गए थे. जल्द ही राज्यवार इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट 2026 ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जारी किया जाएगा हालांकि इससे जुड़ा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. जीडीएस रिजल्ट 2026 पीडीएफ फॉर्मेट में ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. जिन उम्मीदवारों ने इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 के लिए आवेदन किया है, वे मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं.

India Post GDS Merit List 2026 मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करें?

भारतीय डाक सेवा विभाग जीडीएस पदों पर भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट जल्द ही जारी करेगा. मेरिट लिस्ट देखने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1: इंडिया पोस्ट की वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं.
2: वेबसाइट के होमपेज पर Result सेक्शन पर क्लिक करें.
3: India Post GDS Merit List 2026 से जुड़ी लिंक पर क्लिक करें.
4: लिंक पर क्लिक करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी. आखिर में इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

India Post GDS Merit List 2026 चयन प्रक्रिया

ग्रामीण डाक सेवक पदों के चयन के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का मूल्यांकन केवल 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर किया जाएगा. मैट्रिक में मिले नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. इस परीक्षा में सिलेक्शन इंटरव्यू या लिखित परीक्षा के माध्यम से नहीं होगा. पहले राउंड में चयनित उम्मीदवारों के लिए रिजल्ट घोषित होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है. अगर पहली मेरिट लिस्ट में वैकेंसी नहीं भरी जाती तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे की मेरिट लिस्ट जारी की जाएंगी. 

