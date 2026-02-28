India Post GDS Merit List 2026: कब जारी होगी ग्रामीण डाक सेवक की मेरिट लिस्ट? यहां चेक करें लेटेस्ट अपडेट

India Post GDS Merit List 2026: भारतीय डाक विभाग के जल्द ही जीडीएस का रिजल्ट जारी करने की उम्मीद है. जानें डिटेल्स...

India Post GDS Merit List 2026: देश भर में 28,636 ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद अब भारतीय डाक विभाग के जल्द ही जीडीएस का रिजल्ट जारी करने की उम्मीद है. ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस), ब्रांच पोस्टमास्टर (बीपीएम) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (एबीपीएम) पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई थी. रिजल्ट स्टेट लाइज वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जारी किया जाएगा. विभाग जीडीएस ऑनलाइन भर्ती पोर्टल पर पीडीएफ फॉर्मेट में पहली मेरिट लिस्ट जारी करेगा. एक बार लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे.



India Post GDS Merit List 2026: मेरिट लिस्ट जारी होने की तारीख

मेरिट लिस्ट जारी होने की सही तारीख के बारे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि पिछले रुझानों के आधार पर मेरिट लिस्ट मार्च में कभी भी जारी हो सकता है. इन पदों के लिए सिलेक्शन पूरी तरह से 10वीं में मिले नंबरों के आधार पर मेरिट के अनुसार होगा. इसके लिए कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा. चयनित उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट किया जाएगा. मेरिट लिस्ट सर्कल वाइज और कैटिगरी वाइज तैयार की जाएगी और अगर वैकेंसी भर नहीं पाई तो इसके आगे भी मेरिट लिस्ट जारी किया जा सकता है. उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड कॉन्टेक्ट डिटेल्स पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी अपडेट मिलेंगे.

India Post GDS Merit List 2026: कैसे डाउनलोड कर पाएंगे मेरिट लिस्ट?

एक बार मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे-

- ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं.

- होमपेज पर Result सेक्शन पर क्लिक करें.

- अपने संबंधित राज्य या क्षेत्र का चयन करें.

- स्क्रीन पर आई मेरिट लिस्ट की पीडीएफ फाइल खोलें.

- इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.

