भारत का वो इकलौता पड़ोसी देश जहां नहीं है एक भी मंदिर, जानें वहां कैसे पूजा करते हैं हिंदू

आज हम आपको भारत के उस पड़ोसी देश के बारे में बताएंगे जो 100 फीसदी इस्लामिक देश है और यहां एक भी हिंदू मंदिर नहीं है. इस देश में हिंदुओं को सार्वजनिक तौर पर पूजा-पाठ करने की इजाजत भी नहीं है...

100% इस्लामिक देश है मालदीव

यहां नहीं है एक भी हिंदू मंदिर

प्राचीन समय में यहां बौद्ध धर्म का था प्रभाव

लगभग 1,190 छोटे-बड़े द्वीपों का समूह का मालदीव

दुनिया के ज्यादातर देशों में हिंदू मंदिर आसानी से देखने को मिल जाते हैं. लेकिन भारत का पड़ोसी द्वीप राष्ट्र मालदीव एक ऐसा देश है, जहां सार्वजनिक रूप से कोई हिंदू मंदिर मौजूद नहीं है. इसके बावजूद यहां भारत, श्रीलंका और नेपाल समेत कई देशों से आए हिंदू प्रवासी रहते हैं, जो अपने धार्मिक विश्वासों का पालन करते हैं. ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर जब यहां मंदिर ही नहीं हैं तो हिंदू पूजा-पाठ कैसे करते हैं.

100% इस्लामिक देश है मालदीव

मालदीव एक इस्लामिक देश है. यहां इस्लाम को राजकीय धर्म का दर्जा हासिल है. देश के संविधान के अनुसार केवल मुस्लिम ही मालदीव का नागरिक बन सकता है और सार्वजनिक रूप से यहां किसी दूसरे धर्म का पालन या उसके प्रचार-प्रसार की इजाजत नहीं है. इस वजह से इस देश में हिंदू मंदिर, चर्च या कोई दूसरा गैर इस्लामिक पूजा स्थल मौजूद नहीं है. हालांकि यहां रहने वाले हिंदू प्रवासी अपने घरों में पूजा-पाठ कर सकते हैं. लेकिन वे इसका सार्वजनिक आयोजन नहीं कर सकते.

क्या हमेशा से इस्लामिक देश था मालदीव?

दिलचस्प बात यह है कि मालदीव हमेशा से इस्लामिक देश नहीं था. इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन काल में यहां बौद्ध धर्म का काफी ज्यादा प्रभाव था और उससे पहले हिंदू संस्कृति के भी कई प्रमाण मिलते हैं. 12वीं शताब्दी के आसपास मालदीव के शासक ने इस्लाम स्वीकार किया जिसके बाद धीरे-धीरे पूरा देश इस्लामिक राष्ट्र बन गया. आज भी उस दौर से जुड़े कई ऐतिहासिक अवशेष और कलाकृतियां मालदीव के नेशनल म्यूजिसम में सुरक्षित रखी गई हैं.

मालदीव की भौगोलिक स्थिति क्या है?

मालदीव भारत का एक समुद्री पड़ोसी है. दोनों देशों के बीच कोई जमीनी सीमा नहीं है, बल्कि दोनों हिंद महासागर में समुद्री सीमा साझा करते हैं. साल 1976 में भारत और मालदीव के बीच समुद्री सीमा निर्धारण को लेकर द्विपक्षीय समझौता हुआ था. भौगोलिक रूप से मालदीव भारत के लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है और मिनीकॉय द्वीप और मालदीव के बीच मौजूद जलडमरूमध्य को '8-डिग्री चैनल' कहा जाता है. मालदीव भारत के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है और इसकी दूरी भारत की मुख्य भूमि से लगभग 700 से 1,200 किलोमीटर के बीच है. वहीं, लक्षद्वीप के मिनीकॉय द्वीप से इसकी दूरी करीब 130 किलोमीटर है.

दुनिया का सबसे कम ऊंचाई वाला देश

मालदीव 26 प्राकृतिक मूंगा एटोल और लगभग 1,190 छोटे-बड़े द्वीपों का समूह है. इसकी राजधानी माले है. माले देश का सबसे बड़ा शहर भी है. क्षेत्रफल के लिहाज से यह एशिया के सबसे छोटे देशों में शामिल है. समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर है. इसे दुनिया का सबसे कम ऊंचाई वाला देश भी कहा जाता है. हिंद महासागर के प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों के बीच स्थित होने की वजह से मालदीव का सामरिक महत्व भी काफी ज्यादा है.

क्या मालदीव में है धार्मिक स्वतंत्रता?

मालदीव में धार्मिक स्वतंत्रता सीमित है. देश के नागरिकों के लिए इस्लाम का पालन करना अनिवार्य है और किसी दूसरे धर्म को सार्वजनिक रूप से अपनाने या उसका प्रचार करने की अनुमति नहीं है. सार्वजनिक स्थानों पर मंदिर, चर्च या दूसरे गैर-इस्लामिक धार्मिक स्थलों के निर्माण की इजाजत भी नहीं दी जाती. हालांकि, विदेशी पर्यटक और प्रवासी लोग अपने निजी आवास या कमरों में अपने धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं. लेकिन उन्हें सार्वजनिक रूप से धार्मिक गतिविधियां आयोजित करने या धर्म प्रचार करने की अनुमति नहीं होती.