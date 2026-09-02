भारत की पहली महिला नॉन-मेडिकल एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा की कहानी, जिन्होंने हर मोड़ पर मनवाया काबिलियत का लोहा

शक्ति शर्मा भारतीय सशस्त्र बलों की नॉन-मेडिकल स्ट्रीम से एयर वाइस मार्शल के पद पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं...

महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं और अब एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा ने एक नया इतिहास रच दिया है. वह भारतीय सशस्त्र बलों की नॉन-मेडिकल स्ट्रीम से एयर वाइस मार्शल के पद पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं. 1 सितंबर 2026 को उन्होंने नई दिल्ली के एयर हेडक्वार्टर में असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (एजुकेशन) का पदभार संभाल लिया है.

एयर फोर्स एजुकेशन में एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा का सफर

एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा को 18 जून 1994 को भारतीय वायुसेना की एजुकेशन ब्रांच में कमीशन मिला था. अपने 30 साल से ज्यादा के लंबे और शानदार करियर में उन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, फील्ड एयर स्टेशन्स, कमांड हेडक्वार्टर्स और एयर हेडक्वार्टर्स में कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं.

अपने कार्यकाल में उनका फोकस सैन्य शिक्षा को मजबूत करने और सशस्त्र बलों को एकेडमिक इंस्टीट्यूशन्स से जोड़ने पर रहा. इस सोच के तहत उन्होंने आईआईटी कानपुर और पुणे यूनिवर्सिटी में आईएएफ चेयर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई. इसका मकसद डिफेंस सेक्टर और एकेडमिक दुनिया के बीच रिसर्च और तकनीकी तालमेल को बढ़ावा देना था.

सैनिक स्कूल की प्रिंसिपल बनने वाली पहली महिला अधिकारी

अब अपने नए रोल में वह इंडियन एयरफोर्स की शिक्षा और ट्रेनिंग से जुड़ी नीतियों और गतिविधियों का मार्गदर्शन करेंगी. एयर वाइस मार्शल बनने से पहले भी वह शिक्षा और सैन्य नेतृत्व के क्षेत्र में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं. वह भारत की तीनों सेनाओं में पहली ऐसी महिला अधिकारी थीं, जिन्हें किसी सैनिक स्कूल के नेतृत्व की कमान सौंपी गई थी.

उन्होंने सीबीएसई से संबद्ध सैनिक स्कूल कपूरथला की प्रिंसिपल के रूप में जिम्मेदारी निभाई थी. वहां अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अकादमिक उत्कृष्टता, सख्त अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा दिया. उन्होंने स्टूडेंट्स को देश सेवा के लिए प्रेरित करते हुए डिफेंस सर्विसेज में अपना करियर बनाने के लिए तैयार किया और उनका मार्गदर्शन किया.

एयर वाइस मार्शल शक्ति शर्मा की यह नियुक्ति इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में महिला अधिकारियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. मिलिट्री एजुकेशन, ट्रेनिंग और एकेडमिक पार्टनरशिप का अनुभव उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाता है.