जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का कमांड सेंटर बन गई थी किताबों की दुकान, जानें 1857 के गुमनाम नायक पीर अली खान की कहानी

कुछ ही दिनों में भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. ऐसे में आज हम आपको पटना के उस गुमनाम नायक की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह को संगठित करने में बड़ी भूमिका निभाई...

भारत की आजादी की कहानी में हम महारानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे कई बड़े नामों को जानते हैं. लेकिन आजादी की इस लंबी लड़ाई में ऐसे भी लोग थे, जिन्होंने बिना किसी बड़े पद, सेना या राजघराने के अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई और अपना जीवन देश के नाम कर दिया. पीर अली खान भी ऐसे ही गुमनाम नायकों में शामिल हैं.

1857 के विद्रोह के दौरान पटना में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को संगठित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी. उनकी कहानी इसलिए भी अलग है क्योंकि वह कोई सैनिक या राजा नहीं थे, बल्कि किताबों का कारोबार करने वाले एक आम व्यक्ति थे. भारत सरकार के 'आजादी का अमृत महोत्सव' पोर्टल पर भी उन्हें 1857 की विद्रोह का एक अहम लोकल नेता बताया गया है.

भागकर पहुंचे पटना तो दयालु जमींदार ने दिया शरण

पीर अली खान का जन्म साल 1812 में हुआ माना जाता है. उनके जन्मस्थान को लेकर ऐतिहासिक मतभेद हैं. कुछ लोग उन्हें आजमगढ़ जिले के मुहम्मदपुर का रहने वाला बताते हैं. वहीं कुछ उन्हें लखनऊ का निवासी बताते हैं. करीब सात साल की उम्र में वह घर से भागकर पटना पहुंच गए थे. वहां एक दयालु जमींदार ने उन्हें शरण दी और उनकी पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था भी की. आगे चलकर उनका किताबों से लगाव गहरा हो गया और उन्होंने पटना में किताबों का कारोबार शुरू कर दिया.

पीर अली खान की दुकान बना विद्रोहियों का अड्डा

1857 का विद्रोह जब उत्तर भारत के अलग-अलग हिस्सों में फैल रहा था तब पटना और उसके आसपास का इलाका भी इससे अछूता नहीं रहा. पीर अली की किताबों की दुकान धीरे-धीरे सिर्फ कारोबार की जगह ही नहीं रही बल्कि वह विद्रोहियों के बीच संपर्क और उनकी प्लानिंग का अहम हिस्सा बन गई. उनके यहां से पर्चे और संदेश पहुंचाए जाते थे. वह सिर्फ पटना तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक असंतोष जाहिर कर रहे थे, उनसे भी उनका जुड़ाव था.

उन्होंने पटना के विद्रोहियों और पास के दानापुर छावनी में तैनात भारतीय सैनिकों के बीच भी संदेश पहुंचाए.

3 जुलाई 1857 को पटना में विद्रोह की एक बड़ी घटना हुई. पीर अली और उनके साथी अंग्रेजी शासन के खिलाफ खुलकर सामने आ गए. पटना में ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ हिंसक झड़पें हुईं और अंग्रेज अधिकारी उन्हें गंभीर खतरे के तौर पर देखने लगे. विद्रोह के बाद अंग्रेजी प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई की. 4 जुलाई 1857 को पीर अली को उनके 33 और साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया. उन्हें पटना के तत्कालीन कमिश्नर विलियम टेलर के सामने पेश किया गया.

फांसी मंजूर लेकिन साथियों को दगा देना नहीं...

अंग्रेजों ने उनसे विद्रोह में शामिल दूसरे लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की. इसके लिए अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें तरह-तरह के प्रलोभन दिए. उनसे सजा में माफी की भी बात कही गई. लेकिन वह झुके नहीं. उन्होंने अपने साथियों का नाम बताने से इनकार कर दिया. उन्होंने साफ कर दिया कि उनके जैसे लोगों को बार-बार फांसी दी जा सकती है लेकिन उनके मकसद को खत्म नहीं किया जा सकता.

7 जुलाई 1857 को पीर अली खान को पटना में सरेआम फांसी दे दी गई. उनके साथ कई और विद्रोहियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया. अंग्रेजों का मकसद विद्रोहियों और आम लोगों में डर पैदा करना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाना था. फांसी के बाद पीर अली खान की कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि पटना में उनकी स्मृति बनी रही. बिहार सरकार ने पटना में उनके नाम पर 'शहीद पीर अली खान पार्क' बनाया है. पटना एयरपोर्ट के पास एक सड़क का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है.