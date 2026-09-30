इनकम टैक्स, गुड गवर्नेंस और स्टार्टअप्स की सक्सेस स्टोरी... NCERT की नई सोशल साइंस बुक में छिपे हैं कौन-कौन से सरप्राइज?

NCERT की नई किताब की खास बात यह है कि इसमें इकोनॉमिक्स को सिर्फ परंपरागत सिद्धांतों तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि छात्रों को पर्सनल फाइनेंस और कारोबार की बुनियादी समझ देने की भी कोशिश की गई है...

NCERT ने जारी की नौवीं कक्षा की सोशल साइंस की नई किताब

एनईपी 2020 और NCF-SE 2023 के तहत तैयार किए जा रहे हैं नए पाठ्यक्रम

छात्रों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं किताब के नए टॉपिक्स

एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की सोशल साइंस की नई किताब 'अंडरस्टैंडिंग सोसायटी: इंडिया एंड बियॉन्ड' का पार्ट 2 जारी कर दिया है. यह किताब 29 सितंबर 2026 से छात्रों के लिए उपलब्ध है. नई किताब को राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCF-SE 2023 के तहत तैयार किए जा रहे नए पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है. इसमें इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र से जुड़े विषयों के साथ ऐसे मुद्दों को भी शामिल किया गया है, जिनका सीधा संबंध छात्रों की रोजमर्रा की जिंदगी से है. इनमें पर्सनल फाइनेंस, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस, उद्यमिता, स्टार्टअप और गुड गवर्नेंस जैसे विषय शामिल हैं.

टैक्स कैलकुलेशन से लेकर रेवेन्यू के इस्तेमाल तक की चर्चा

नई किताब की खास बात यह है कि इसमें अर्थशास्त्र को सिर्फ परंपरागत सिद्धांतों तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि छात्रों को पर्सनल फाइनेंस और कारोबार की बुनियादी समझ देने की कोशिश की गई है. मैनेजिंग योर पर्सनल फाइनेंस चैप्टर में छात्रों को नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स की स्लैब बेस्ड कैलकुलेशन समझाई गई है. इसमें टैक्स स्लैब और उदाहरणों के जरिए बताया गया है कि अलग-अलग इनकम लेवल पर किस तरह टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है. किताब में टैक्स पेमेंट को नागरिक की जिम्मेदारी समझाई गई है और बताया गया है कि कैसे टैक्स से मिलने वाला रेवेन्यू पब्लिक सर्विस और देश के विकास में मददगार है.

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का भी है उदाहरण

किताब में पर्सनल फाइनेंस के हिस्से में सिर्फ टैक्स की बात नहीं है. इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंश्योरेंस और आर्थिक जिम्मेदारियों को समझाया गया है. कम आय वाले परिवारों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PM-JAY को स्वास्थ्य सुरक्षा के उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. इस तरह छात्रों को यह समझाने की कोशिश की गई है कि पर्सनल फाइनेंशियल फैसलों में बचत, जोखिम और बीमा जैसी चीजों की भूमिका क्यों जरूरी है.

उद्यमिता से जुड़े चैप्टर 'फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप्स' में बताया गया है कि सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना ही काफी नहीं है. किसी आइडिया को कारोबार में बदलने के लिए रिसोर्स, प्लानिंग, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स और सही क्रियान्वयन की जरूरत होती है. चैप्टर में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के साथ MSME और असंगठित क्षेत्र की भूमिका को भी समझाया गया है. छात्रों को बिजनेस प्लान तैयार करने, किसी आइडिया को विकसित करने और कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया से भी परिचित कराया गया है.

लिज्जत पापड़ से लेकर मोहन सिंह ओबेरॉय तक की सक्सेस स्टोरी

इस चैप्टर में भारतीय कारोबार की असल कहानियों के जरिए स्टार्टअप को समझाने की कोशिश की गई है. इसमें श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की कहानी दी गई है. 1959 में मुंबई की सात महिलाओं ने 80 रुपये से इसकी शुरुआत की थी. किताब के अनुसार, 2023 तक इस सहकारी संस्था से 45,000 से ज्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं और इसका सालाना टर्नओवर करीब 1,600 करोड़ रुपये पहुंच गया है. यह उदाहरण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और सहकारी मॉडल के जरिए कारोबार खड़ा करने की कहानी को समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया है.

किताब में होटल व्यवसायी मोहन सिंह ओबेरॉय की कहानी भी शामिल है. उनके करियर की शुरुआत एक होटल में डेस्क क्लर्क के रूप में हुई थी, जहां उन्हें 50 रुपये महीने की सैलरी मिलती थी. आगे चलकर उन्होंने होटल कारोबार में अपनी पहचान बनाई और ओबेरॉय होटल्स एंड रिसॉर्ट्स की नींव रखी और देश के दिग्गज कारोबारियों में शुमार हुए.

फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप्स में चेट्टियार समुदाय के पारंपरिक कारोबारी नेटवर्क का भी उल्लेख है. इसमें दक्षिण भारत के इस समुदाय की व्यापार, बैंकिंग और भरोसे पर आधारित ऋण व्यवस्था को स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समझाया गया है. इस उदाहरण के जरिए छात्रों को बताया गया है कि भारत में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था से पहले भी व्यापार और वित्त से जुड़े कई पारंपरिक नेटवर्क मौजूद थे.

120 से ज्यादा यूनिकॉर्न का भी जिक्र

किताब में कारोबार के समाज और अर्थव्यवस्था में योगदान को भी अलग-अलग पहलुओं से समझाया गया है. इसमें आय और रोजगार पैदा करना, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, टैक्स का भुगतान, नवाचार को बढ़ावा देना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे योगदान शामिल हैं. स्टार्टअप इकोसिस्टम को भारत के आर्थिक विकास और उद्यमिता से जोड़ते हुए किताब में ई-कॉमर्स, फिनटेक, हेल्थकेयर और एग्रीटेक जैसे क्षेत्रों के उदाहरणों के साथ 120 से ज्यादा भारतीय यूनिकॉर्न का भी उल्लेख किया गया है.

राजनीतिक विज्ञान के हिस्से में गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी चैप्टर को शामिल किया गया है. यह चैप्टर सरकार और सार्वजनिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को भारत की ऐतिहासिक और राजनीतिक परंपराओं के संदर्भ में समझाता है. इसमें भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य 'सत्यमेव जयते' का स्रोत मुंडक उपनिषद बताया गया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के ध्येय वाक्य 'यतो धर्मस्ततो जयः' को महाभारत से जोड़ा गया है. चैप्टर में सेंगोल का भी उल्लेख है. इसे चोल परंपरा और शासन से जुड़े ऐतिहासिक प्रतीक के रूप में समझाया गया है. 2023 में नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना को भी किताब में चर्चा की गई है.

बरगद से पेड़ से समझाया गया गुड गवर्नेंस

गुड गवर्नेंस को समझाने के लिए किताब में बरगद के पेड़ का उदाहरण दिया गया है. इसमें लोगों की भागीदारी को केंद्रीय भूमिका में रखते हुए गुड गवर्नेंस के सात सिद्धांतों को सात शाखाओं के जरिए समझाया गया है. इनमें सहभागिता, कानून का शासन, जवाबदेही, प्रभावशीलता, समावेशिता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता शामिल हैं. इस उदाहरण के जरिए छात्रों को यह समझाने की कोशिश की गई है कि बेहतर शासन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें नागरिकों की भागीदारी भी अहम होती है.

पॉलिसी मेकिंग को समझाने के लिए किताब में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 को केस स्टडी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है. इसमें नीति निर्माण में परामर्श, विशेषज्ञों की राय, साक्ष्य और सार्वजनिक भागीदारी जैसे पहलुओं पर चर्चा की गई है. छात्रों को इस उदाहरण के जरिए यह समझाने की कोशिश की गई है कि किसी सार्वजनिक नीति को तैयार करने और लागू करने की प्रक्रिया में अलग-अलग पक्षों की भूमिका क्या होती है.

खेलो भारत नीति सिर्फ मनोरंजन का रूप नहीं

राष्ट्र निर्माण में खेल की भूमिका समझाने के लिए 'खेलो भारत नीति 2025' को भी चैप्टर में शामिल किया गया है. इसके जरिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय संस्थाओं, खेल संगठनों और नागरिकों के बीच भूमिका और समन्वय को समझाने की कोशिश की गई है. खेल को सिर्फ प्रतियोगिता या मनोरंजन के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक भागीदारी और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषय के रूप में भी देखा गया है.

NCERT की नई किताबों की यह पूरी प्रक्रिया NEP 2020 और NCF-SE 2023 के तहत पाठ्यक्रम में किए जा रहे बदलावों का हिस्सा है. कक्षा 9 की इस नई सोशल साइंस किताब में इतिहास और शासन की परंपराओं के साथ टैक्स, इंश्योरेंस, पर्सनल फाइनेंस, उद्यमिता और स्टार्टअप जैसे व्यावहारिक विषयों को भी जगह दी गई है. अब तक एनसीईआरटी ने पहली से लेकर नौवीं कक्षा तक के लिए नई किताबें जारी कर दी हैं.

NCERT की नई किताब पर क्या आया रिएक्शन?

बीजेपी सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने NCERT की कक्षा 9 और 10 की किताबों में सिख इतिहास के अध्याय जोड़ने के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने सांसद बनने के बाद पाठ्यक्रमों में सिख इतिहास को सही तरीके से शामिल करने की मांग उठाई थी. उनके मुताबिक, पहले कुछ किताबों में सिख गुरुओं और उनके बलिदान से जुड़ी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया था.

Jalandhar, Punjab: On NCERT adding Sikh history chapters to Class 9 and Class 10 textbooks, BJP Rajya Sabha MP Vikramjit Singh Sahney says, "Today, I am very satisfied that NCERT has decided to add chapters on Sikh history to the Class 9 and Class 10 textbooks, and the… pic.twitter.com/isgcueDGw7 — IANS (@ians_india) September 30, 2026

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने NCERT की कक्षा 9 की नई किताब में मुगल शासन और सिख गुरुओं के संघर्ष के उल्लेख का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि किताब में सिख गुरुओं के बलिदान और अलग-अलग आंदोलनों को इतिहास के व्यापक संदर्भ में जगह दी गई है. सरावगी ने गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह के बलिदान को आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और देशभक्ति की प्रेरणा बताया.

