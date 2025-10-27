28 अक्टूबर को किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज? कहीं छठ तो कहीं चक्रवात की वजह से रहेगी छुट्टी

देशभर के कई राज्यों में 28 अक्टूबर को स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. कहीं चक्रवात की वजह से हो रही भारी बारिश तो कहीं छठ पर्व की वजह से स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई है, यहां जानें सारी डिटेल्स...

कई राज्यों में 28 अक्टूबर को स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. त्योहारों और मौसम की गड़बड़ियों के मिले-जुले दौर के बीच इस राज्यों ने स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान किया है. जहां एक ओर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में छठ मनाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चक्रवास मोन्था की वजह से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में छठ पूजा की छुट्टी

छठ पूजा का पवित्र पर्व बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हर्षोल्लास और आस्था के साथ मनाया जाता है. इस मौके पर 28 अक्टूबर को पटना, गया, रांची, वाराणसी और लखनऊ में स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे जिससे श्रद्धालु नदी तटों और घाटों पर पूजा-पाठ कर सकें. भारी ट्रैफिक से बचने के लिए घाटों के पास सार्वजनिक परिवहन और यातायात मार्गों को डायवर्ट किया गया है.

आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और चक्रवात मोन्था पर अलर्ट

चक्रवात मोन्था के कारण लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से आंध्र प्रदेश सरकार ने 28 अक्टूबर को कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है. विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पूर्वी गोदावरी और नेल्लोर जैसे जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं. मौसम विभाग ने अत्यधिक भारी बारिश, 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाओं और निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

ओडिशा में बारिश जारी रहने की संभावना के बीच स्कूल बंद

ओडिशा में लगातार बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी के कारण गंजम, रायगढ़ और खोरधा जिलों के स्कूलों को 28 अक्टूबर को कक्षाएं स्थगित करने का निर्देश दिया गया है. राज्य सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है क्योंकि गहरे दबाव का क्षेत्र तट के करीब पहुंच रहा है. ओडिशा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ओएसडीएमए) ने मछुआरों को समुद्र में न जाने और नागरिकों को स्थिति में सुधार होने तक अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.

दिल्ली और एनसीआर में स्कूल खुले, लेकिन बादल छाए रहने की संभावना

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 28 अक्टूबर के लिए कोई आधिकारिक अवकाश घोषित नहीं किया गया है. हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के चक्रवात मोन्था से टकराने के कारण आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश जारी रह सकती है. स्कूल सामान्य रूप से चलेंगे लेकिन अधिकारियों ने अभिभावकों को भारी बारिश की स्थिति में बच्चों को घर के अंदर रखने की सलाह दी है.

तमिलनाडु और केरल में रुक-रुककर बारिश जारी

तमिलनाडु खासकर चेन्नई और तिरुनेलवेली में उत्तर-पूर्वी मानसून की बारिश जारी है. हालांकि सभी स्कूल बंद नहीं हैं, फिर भी ज़िला कलेक्टरों को बारिश की तीव्रता के आधार पर स्थानीय अवकाश घोषित करने का अधिकार है. केरल में तिरुवनंतपुरम और कोल्लम में भारी बारिश के कारण कुछ जगहों पर स्कूल बंद करने पड़े हैं.

